 "Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - россиянин отрекся от жалоб на пытки эфэсбэшников после новых пыток

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Новой газете" сообщил его адвокат Олег Зайцев, который собирается обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту насилия со стороны силовиков.

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После задержания в октябре 2017 года Пчелинцев дал признательные показания. 6 февраля он сообщил своему защитнику, что сделал это под пытками. Спустя неделю молодой человек отказался от своих обвинений в адрес сотрудников спецслужбы и под запись видеокамер заявил, что выдумал историю про истязания. На следующий день он рассказал Зайцеву, что его снова пытали и заставляли отказаться от своих слов.

Согласно протоколу адвокатского опроса Пчелинцева 15 мая, повторно юношу пытали 10 февраля. Его избили, надевали на голову полиэтиленовый мешок и душили, потом связали руки и ноги изолентой, били током и угрожали убийством его жены.

"Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное - ты говоришь черное. Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - вспоминал мужчина слова пытавших его силовиков.

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В деле о "террористическом сообществе "Сеть"" фигурируют девять человек. В ФСБ утверждают, что члены организации планировали вооруженный мятеж и теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Кроме Пчелинцева, о пытках заявляли еще трое обвиняемых — антифашисты Виктор Филинков,Игорь Шишкин и Илья Шакурский, а также свидетель Илья Капустин. Всех их избивали, били током и требовали дать "правильные" показания. Родственники обвиняемых и правозащитники уверены, что дело фальсифицировано. Адвокаты отмечали, что доказательная часть в основном состоит из признательных показаний.