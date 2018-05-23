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Все про:пытки (402) Россия (69362) ФСБ (1214)

 "Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - россиянин отрекся от жалоб на пытки эфэсбэшников после новых пыток

Один из фигурантов дела о "террористическом сообществе "Сеть"" Дмитрий Пчелинцев отказался от своих слов о пытках в ФСБ после того, как подвергся новым пыткам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Новой газете" сообщил его адвокат Олег Зайцев, который собирается обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту насилия со стороны силовиков.

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После задержания в октябре 2017 года Пчелинцев дал признательные показания. 6 февраля он сообщил своему защитнику, что сделал это под пытками. Спустя неделю молодой человек отказался от своих обвинений в адрес сотрудников спецслужбы и под запись видеокамер заявил, что выдумал историю про истязания. На следующий день он рассказал Зайцеву, что его снова пытали и заставляли отказаться от своих слов.

Согласно протоколу адвокатского опроса Пчелинцева 15 мая, повторно юношу пытали 10 февраля. Его избили, надевали на голову полиэтиленовый мешок и душили, потом связали руки и ноги изолентой, били током и угрожали убийством его жены.

"Возвращаешь показания, говоришь, про пытки врал. Дальше будешь делать, как скажет следователь. Показывают на белое, говорят черное - ты говоришь черное. Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - вспоминал мужчина слова пытавших его силовиков.

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В деле о "террористическом сообществе "Сеть"" фигурируют девять человек. В ФСБ утверждают, что члены организации планировали вооруженный мятеж и теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Кроме Пчелинцева, о пытках заявляли еще трое обвиняемых — антифашисты Виктор Филинков,Игорь Шишкин и Илья Шакурский, а также свидетель Илья Капустин. Всех их избивали, били током и требовали дать "правильные" показания. Родственники обвиняемых и правозащитники уверены, что дело фальсифицировано. Адвокаты отмечали, что доказательная часть в основном состоит из признательных показаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3067645
 
 
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Варвары. Веками. Злая, осатанелая от безнаказанности орда.
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зачем про этих кацапских зомбаков тут писать ?
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Шоб некоторые понимали, что кацапы делают с нашими, если такое вытворяют со своими.

В предверии поездки любителей спортивно, сидя на жопе, позаниматься с пивом просмотром ногомячика на ЧМ-2018 это особенно актуально.
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Ні щоб скрєпно на пляшку саджати.
І так. Росіян мені анітрохи не шкода.
Мріючи про ссср-2.0, Сраліна і Гулаг, вони уявляють себе самих виключно на вишках з автоматами. А коли притиснуть пальчик у двері- скавчать як цуценята.
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о пытках заявляли еще трое обвиняемых - антифашисты Виктор Филинков,Игорь Шишкин и Илья Шакурский

Это все, что надо знать про Роисю, борющуюся с фашистами.
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Почему-то уверен, что эти кацапские "антифашисты" радовались крымнашу и топили за "борьбу с фашызмам" в Украине. Пусть теперь на себе прочувствуют в какой стране на самом деле процветает фашизм, настоящий, а не из телевизора, может тогда, что-то дойдет, хотя сомневаюсь, кацапы необучаемые.
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Террористы же. Это не страна, это террористическая организация. Кто еще не верит что будет открытый геноцид , если кацапы не дай Бог дальше продвинутся? Там будет полная жопа прям на улицах.
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В Украине кстати тоже самое.
Ментовская система у нас ничем не отличается.
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Достойные продолжатели доблестных чекистов-энкаведешников-кэгэбэшников и прочих героических спецслужб паскудной недоимперии. Десятилетиями отработанные приемы на собственных гражданах, у которых страх перед родными спеслужбами забит в подкорку, в спинной мозг. Ничего, ваты хватит потренироваться. Но стадо обязано уяснить, что вопя ультрапатриотические лозунги и поддерживая и одобряя все пакости кремлевских сцарьков, запросто можно стать очередным фашистом, предателем, коллаборантом и просто экстремистом. Чем больше эти существа истребят друг друга, тем легче будет дышаться в обновленном Арканаре... "Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - россиянин отрекся от жалоб на пытки эфэсбэшников после новых пыток - Цензор.НЕТ 474
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че странного? в 37 они своих комунистов забивали до смерти потом приходили новые опера и забивали старых если так поступали со своими то чему удивляться чужим - обыкновенная кгбшная традиция -туда нормальные работать не идут система подбирает строго садистов -плюс все повязаны кровью никто систему не сдаст
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Они говорят, что "Победили фашизм"...
А на самом деле, это фашизм победил в них...
Эта куча говнища должна сгнить без осадка!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Отрезают палец и говорят съесть - ты его ешь", - россиянин отрекся от жалоб на пытки эфэсбэшников после новых пыток
 
 
 
 
 
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