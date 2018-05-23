 Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского журналиста, редактора издания BlackSeaNews и руководителя проекта "Майдан закордонних справ" Андрея Клименко.

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Предлагаем нашим читателям ознакомится со всеми 10 пунктами плана.

1. МИД Украины должен подготовить ноту, что действия РФ в Азовском море по закрытию морского района вблизи Бердянска являются актом агрессии и рассматриваются Украиной как такие, которые не требуют выполнения. Проинформировать об этом международные (в том числе морские) организации.

2. Обратиться в СБ ООН с предложением немедленно созвать заседание Совета Безопасности в связи с подготовкой РФ новой военной операции в районе Бердянска-Мариуполя (данных об этом достаточно).

3. Немедленно денонсировать Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003 (пока он существует, в Украине официально нет 12-мильной зоны (территориальных вод), а военные корабли и катера РФ, используя это соглашение, пройдут куда хотят, формально используя право мирного прохода).

4. Параллельно объявить в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону и сообщить об этом в международные организации.

5. Дать приказ ГПСУ, ВСУ взять под охрану территориальные воды Украины в Азовском море (то есть 12-мильную зону), в том числе обеспечить морское патрулирование силами Мариупольского отряда Морской охраны.

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6. Разорвать все соглашения с РФ, касающиеся использования Азовского моря (в том числе о рыболовстве - по нему РФ может вести "исследования рыбных запасов" - то есть разведку - в 100 м. от берега Геническа и Бердянска).

7. Разработать с партнерами введение санкций против всех портов РФ в Черном и Азовском морях в связи с их участием в поставках товаров и войск в оккупированный Крым, а также в схемах обхода международных санкций в отношении Крыма.

8. Разработать план кризисных мер по минимизации негативных последствий потери возможности использовать украинские порты в Азовском море для осуществления экспортно-импортных операций (в том числе перестройку и развитие компенсационной инфраструктуры - железная дорога, автодороги, авиация), программы занятости для работников портовой отрасли, которые потеряют работу и тому подобное.

9. Предложить партнерам создание международного военно-морского соединения (Украина-Грузия, Украина-Румыния, Украина-Грузия-Румыния, возможно, с участием Турции) специального назначения (защита морской и прибрежной инфраструктуры).

10. Сделать анализ и обеспечить присоединение (ратификация) Украины к полному списку международных морских конвенций и соглашений (например - Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года и прочие, например Парижский Меморандум).

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Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.