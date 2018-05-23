 Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского журналиста, редактора издания BlackSeaNews и руководителя проекта "Майдан закордонних справ" Андрея Клименко.
Предлагаем нашим читателям ознакомится со всеми 10 пунктами плана.
1. МИД Украины должен подготовить ноту, что действия РФ в Азовском море по закрытию морского района вблизи Бердянска являются актом агрессии и рассматриваются Украиной как такие, которые не требуют выполнения. Проинформировать об этом международные (в том числе морские) организации.
2. Обратиться в СБ ООН с предложением немедленно созвать заседание Совета Безопасности в связи с подготовкой РФ новой военной операции в районе Бердянска-Мариуполя (данных об этом достаточно).
3. Немедленно денонсировать Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003 (пока он существует, в Украине официально нет 12-мильной зоны (территориальных вод), а военные корабли и катера РФ, используя это соглашение, пройдут куда хотят, формально используя право мирного прохода).
4. Параллельно объявить в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону и сообщить об этом в международные организации.
5. Дать приказ ГПСУ, ВСУ взять под охрану территориальные воды Украины в Азовском море (то есть 12-мильную зону), в том числе обеспечить морское патрулирование силами Мариупольского отряда Морской охраны.
6. Разорвать все соглашения с РФ, касающиеся использования Азовского моря (в том числе о рыболовстве - по нему РФ может вести "исследования рыбных запасов" - то есть разведку - в 100 м. от берега Геническа и Бердянска).
7. Разработать с партнерами введение санкций против всех портов РФ в Черном и Азовском морях в связи с их участием в поставках товаров и войск в оккупированный Крым, а также в схемах обхода международных санкций в отношении Крыма.
8. Разработать план кризисных мер по минимизации негативных последствий потери возможности использовать украинские порты в Азовском море для осуществления экспортно-импортных операций (в том числе перестройку и развитие компенсационной инфраструктуры - железная дорога, автодороги, авиация), программы занятости для работников портовой отрасли, которые потеряют работу и тому подобное.
9. Предложить партнерам создание международного военно-морского соединения (Украина-Грузия, Украина-Румыния, Украина-Грузия-Румыния, возможно, с участием Турции) специального назначения (защита морской и прибрежной инфраструктуры).
10. Сделать анализ и обеспечить присоединение (ратификация) Украины к полному списку международных морских конвенций и соглашений (например - Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года и прочие, например Парижский Меморандум).
Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.
с кацапами надо как-то втихую договориться - мы не трогаем их корабли, а они наши. Но ведь это невозможно, кое-кому обязательно надо погреметь бубенцами.
Или думали что мост чудесным способом пропадет?
Потом при возвращении на крысма самим форсировать этот вырытый канал? и тем самым дать русне безболезненно убежать с острова?
Мы давно готовы к этому. Здесь у нас все рядом и армянское видно очень хорошо при любой погоде.
пиндец какой-то!!! Почему какая-то частная контора пишет 10 заповедей, а государство до сих пор не пошевелилось? раша может спокойно вести разведку в 100 от пляжа, а онисцуки спокойно на это смотрят.
Как в случае Азовского, Каспийского, так и др. замкнутых/полузамкнутых морей.
Пусть "спыцыалисты" почитают ст. 122 и ст. 123 этой самой Конвенции.
Там только один вывод - таким государствам "следует сотрудничать в осуществлении своих прав и своих обязанностей".
Крапка.