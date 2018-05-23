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 Политика Украины, Происшествия
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 Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко

Экспертная организация "Майдан закордонних справ", специалисты по морскому праву и военные наработали план действий, который должна реализовать Украина в ответ на захват российскими военными ее судов в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского журналиста, редактора издания BlackSeaNews и руководителя проекта "Майдан закордонних справ" Андрея Клименко.

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Предлагаем нашим читателям ознакомится со всеми 10 пунктами плана.

1. МИД Украины должен подготовить ноту, что действия РФ в Азовском море по закрытию морского района вблизи Бердянска являются актом агрессии и рассматриваются Украиной как такие, которые не требуют выполнения. Проинформировать об этом международные (в том числе морские) организации.

2. Обратиться в СБ ООН с предложением немедленно созвать заседание Совета Безопасности в связи с подготовкой РФ новой военной операции в районе Бердянска-Мариуполя (данных об этом достаточно).

3. Немедленно денонсировать Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003 (пока он существует, в Украине официально нет 12-мильной зоны (территориальных вод), а военные корабли и катера РФ, используя это соглашение, пройдут куда хотят, формально используя право мирного прохода).

4. Параллельно объявить в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону и сообщить об этом в международные организации.

5. Дать приказ ГПСУ, ВСУ взять под охрану территориальные воды Украины в Азовском море (то есть 12-мильную зону), в том числе обеспечить морское патрулирование силами Мариупольского отряда Морской охраны.

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6. Разорвать все соглашения с РФ, касающиеся использования Азовского моря (в том числе о рыболовстве - по нему РФ может вести "исследования рыбных запасов" - то есть разведку - в 100 м. от берега Геническа и Бердянска).

7. Разработать с партнерами введение санкций против всех портов РФ в Черном и Азовском морях в связи с их участием в поставках товаров и войск в оккупированный Крым, а также в схемах обхода международных санкций в отношении Крыма.

8. Разработать план кризисных мер по минимизации негативных последствий потери возможности использовать украинские порты в Азовском море для осуществления экспортно-импортных операций (в том числе перестройку и развитие компенсационной инфраструктуры - железная дорога, автодороги, авиация), программы занятости для работников портовой отрасли, которые потеряют работу и тому подобное.

9. Предложить партнерам создание международного военно-морского соединения (Украина-Грузия, Украина-Румыния, Украина-Грузия-Румыния, возможно, с участием Турции) специального назначения (защита морской и прибрежной инфраструктуры).

10. Сделать анализ и обеспечить присоединение (ратификация) Украины к полному списку международных морских конвенций и соглашений (например - Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 года и прочие, например Парижский Меморандум).

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Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.

Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067637
 
 
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Херня это все. Без США тут не обойтись. Кацапы генетически боятся англосаксов. Ведь те если бъют,то до смерти.
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американы не могут выдавить кацапов даже из Сирии, а тут прям у себя под боком они их генетически испугаются... Експерти розробили 10 кроків для України у зв'язку з агресивними діями РФ в Азовському морі, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 7581 да и какое отношение, кроме языка, сегодняшняя америка имеет к англосаксам - элита мультирасова и мультикультурна, с доминированием еврейского крыла.

с кацапами надо как-то втихую договориться - мы не трогаем их корабли, а они наши. Но ведь это невозможно, кое-кому обязательно надо погреметь бубенцами.
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Англосаксы ,это не только английский язык. Это прежде всего ментальность и сформировавшийся порядок. Который перемалывает любые поползновения к преступлениям. И даже евреи - в Америке порядочные люди. А греметь бубенцами на голодный желудок долго не будешь.
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"втихую"...это как? отсосать у них предлагаешь чи шо?
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не петя будет "перетирать" этот вопрос со своим корешом вованом "по-свойки", "по-пацански" (по телефону, скажите спасибо, что не на корточках, лузгая семечки)!
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Це потрібно не "негайно робити", а ще ЧОТИРИ РОКИ ТОМУ!
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А я думал,только у меня дежавю ))) Все нормально "хавают" и не смеются.
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А всю эту бодягу нельзя было заранее сделать?
Или думали что мост чудесным способом пропадет?
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Нужно срочно пригласить для дружеского визита пару штатовских линкорнов или крейсеров в Бердянск и Мариуполь и всё станет на прежние места. Эти фейковые российские учения быстро закончатся. А выполнение этих 10 опусов, предлагаемых Клименко, растянется на года и россияне могут в этом время порезвится, как слон в посудной лавке.
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они туда не дойдут, глубины не позволят
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Достатньо буде роз'є*ашити центральній проліт моста - і все, кацапи всруться надовго. Це можна зробити і з іншого району Чорного і навіть Середземного морів.
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линкор в Мариуполе?... Експерти розробили 10 кроків для України у зв'язку з агресивними діями РФ в Азовському морі, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 2690 Во-первых, линкоров уж полвека как нет ни у кого, а во-вторых - ты хоть знаешь глубины Азова, это тебе не Атлантика.
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Ви б ще аіаносець запросили у Азовське море щоб він зніс арку керченського мосту, там глибина маленька і маневрувати як у калюжі.
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Азовське море треба поділити і кордон провести, а також прорити канал з Азовського моря у Чорне. Копати там 10 км.
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что за бредъ ты несешь?
Потом при возвращении на крысма самим форсировать этот вырытый канал? и тем самым дать русне безболезненно убежать с острова?
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Ну так повертай Крим чого не повертаєте? Жодного артпострілу у той бік за 4 роки. А тим часом будуть збитеи для Маріуполя там по висоті арки не всі кораблі вже пролізуть.
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ты будешь меня учить когда и как поступать с крысами?
Мы давно готовы к этому. Здесь у нас все рядом и армянское видно очень хорошо при любой погоде.
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і що? з телескопу і зірки можна близько бачити)
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да нет конечно - я в 20 км. от т.н. на крысма нажожусь.
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краще спостерігайте за задвіжкою на плотині кримського каналу, а то підозріло її побудували, щоб воду скидати.
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Лейбо, ти п_ц. Проект каналу готовий, проходить експертизу у суміжних відомствах. І про прісну воду з Дніпра крисокацапи можуть забути назавжди. Аксьонова перечитай (не гобліна). "Остров крьім".
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И 11 пункт. Сделать прицельный залп по мосту под эту лавочку )))
пиндец какой-то!!! Почему какая-то частная контора пишет 10 заповедей, а государство до сих пор не пошевелилось? раша может спокойно вести разведку в 100 от пляжа, а онисцуки спокойно на это смотрят.
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Вы что серьёзно, да пэтя боится пёрднуть не оглянувшись, а вы такое. Максимум глубокая озабоченность.
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и блеяние о безальтернативном мыролюбстве. Но это уже не долго терпеть народу. Сразу после его подвешивания за пейсы начнется денатурализация русни на крысме.
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все таки опасность возле Мариуполя вероятная. Мда
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Аппелировать к Конвенции ООН по морскому праву бесполезно.
Как в случае Азовского, Каспийского, так и др. замкнутых/полузамкнутых морей.

Пусть "спыцыалисты" почитают ст. 122 и ст. 123 этой самой Конвенции.
Там только один вывод - таким государствам "следует сотрудничать в осуществлении своих прав и своих обязанностей".
Крапка.
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устроить проблемы с мостом можно и без пети и очень за дешево, лэпы взрывали, тут тоже самое
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на счет лэпов. вот сейчас не помешало бы отключить крыс от электроснабжения с Херсонщины. Ну и газ конечно, чтобы остановить турбины на острове.
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Уявляю, як порохате пиздло надиктовує ці пункти в телефон хуйлу, і вони разом ржуть Експерти розробили 10 кроків для України у зв'язку з агресивними діями РФ в Азовському морі, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 8546
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Поди убейся, ольгинский. Или ты не ольгинский а просто идиот?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко
 
 
 
 
 
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