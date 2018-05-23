EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия
  2171  7
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5584) Минобороны (5207) разведка (1882) ФСБ (1214)

 На оккупированном Донбассе начала работу комиссия ВС РФ. В районах ее обитания проводят зачистки и обыски, - ГУР

Командование российских оккупационных войск принимает дополнительные меры для усиления безопасности пребывания командного состава ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, для обеспечения безопасности членов комиссии из штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ, которая с 21 мая с.г. начала работу в соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК, оккупационными администрациями привлечены подразделения т.н. "мвд" под руководством представителей ФСБ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки на Донбассе ликвидированы 15 и ранены 10 террористов, - ООС

"В районах обитания комиссии проводятся фильтрационные мероприятия, блокирование движения гражданского транспорта, зачистки населенных пунктов и обыски на объектах частной собственности с целью выявления т.н. "доказательств содействие украинским спецслужбам", незарегистрированных оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3067636
 
 
TUV3M1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa00yTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURNREJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lVGgyVERsSFFUQk1SRkYwT1VONU1FeFlVWFJPUXpZd1RFSTRNRXhFVW1kT1F6Z3dUR3BTYW5sRVVXOU9RMnRtVGtOak1FeHFVWFprUXlzd1RFaFJkblJIUVRCTU4xRjJaRWRNWms1RGF6QkxTRkZyVVQwOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Из-под овечьей шкуры все сильнее виднеется звериная кацапская харя.
 показать весь комментарий
 
 
В чеченских войнах такая маскировка сыграла с кацапами злую шутку. Не учли местных обычаев. На оккупированном Донбассе начала работу комиссия ВС РФ. В районах ее обитания проводят зачистки и обыски, - ГУР - Цензор.НЕТ 1553
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀районах ее обитания
Так говорят на дискавери, когда рассказывают о животных
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оккупированном Донбассе начала работу комиссия ВС РФ. В районах ее обитания проводят зачистки и обыски, - ГУР
 
 
 
 
 
 вверх