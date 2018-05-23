 На оккупированном Донбассе начала работу комиссия ВС РФ. В районах ее обитания проводят зачистки и обыски, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, для обеспечения безопасности членов комиссии из штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ, которая с 21 мая с.г. начала работу в соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК, оккупационными администрациями привлечены подразделения т.н. "мвд" под руководством представителей ФСБ РФ.

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"В районах обитания комиссии проводятся фильтрационные мероприятия, блокирование движения гражданского транспорта, зачистки населенных пунктов и обыски на объектах частной собственности с целью выявления т.н. "доказательств содействие украинским спецслужбам", незарегистрированных оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении.