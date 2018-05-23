 Порошенко подписал Указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента, опубликованном на его странице в Twitter.
"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий Указ", - сказано в сообщении.
Порошенко подписал указ во время свое визита в Николаев.
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EFV (англ. Expeditionary Fighting Vehicle) (Експедиційна бойова машина) - перспективна панцирна машина-амфібія морської піхоти США
Твердої руки...світлої голови...та щирої вдачі!)
Это полномочия Кабмина.
Если Конституционный суд признает его неконституционным, что морской пехоты не будет?
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День хрещення Київської Русі - України
Ураховуючи значення православних традицій в історії і
розвитку українського суспільства, на підтримку
ініціативи Національної ради з питань культури і
духовності, Українського фонду культури, Української православної
церкви, Української православної церкви Київського патріархату,
Української автокефальної православної церкви, громадськості
п о с т а н о в л я ю:
Установити в Україні День хрещення Київської Русі - України,
який відзначати щорічно 28 липня, у день пам'яті святого
рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Київської Русі.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 липня 2008 року
N 668/2008
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День працівників прокуратури
Ураховуючи визначну роль органів прокуратури України у
зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина, а також
внесок працівників прокуратури у справу розбудови України як
правової держави, п о с т а н о в л я ю:
Установити в Україні професійне свято - День працівників
прокуратури, яке відзначати щорічно 1 грудня.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2000 року
N 1190/2000
гибридный президент.
Который торгует с агрессором, называя иногда его торговым партнером. Наверно по дедушке Фрейду. К со жалению он ведет нас , кто еще не понял, и к гибридному поражению и капитуляции.
Тот который крышует воровство, коррупцию в момент когда в стране война и агрессор, по сути мародеров. априори не может быть патриотом, даже несмотря на старания его ботов.
Слава Украине,!
РS/ тот кто решил вместо очевидной агрессии выбрать позор , получит и позор, и войну , и поражение
Присягу дают один раз...
А за крымских дезертиров...так Бог им судья!
Предали раз...предадут и второй...