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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14819) указ (277) военнослужащие (3647)

 Порошенко подписал Указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о Дне морской пехоты Украины, который теперь будет каждый год отмечаться 23 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента, опубликованном на его странице в Twitter.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий Указ", - сказано в сообщении.

Порошенко подписал указ во время свое визита в Николаев.

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Видео 112

Порошенко подписал Указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067631
 
 
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Потрібно не свята оголошувати, а закуповувати зброю для морської піхоти! Досить дебільних заяв - потрібні системи дії влади по забезпеченню оборони України!
EFV (англ. Expeditionary Fighting Vehicle) (Експедиційна бойова машина) - перспективна панцирна машина-амфібія морської піхоти США
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Зі святом всіх мор піхів!)
Твердої руки...світлої голови...та щирої вдачі!)
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Не понятно пока, это к рэформам или пэрэмогам отнести
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Ну медиа картинка для новостей так точно. Это что бы такое сделать чтобы ничего не сделать, а новость то Хорошая и тут порошенко! Ребятам без потерь и ранений, живыми возвращаться в семьи! Удачи!
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медиапотаскухой его еще не называли😀
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Очередной неконституционный пиаровский указ.

Это полномочия Кабмина.
Если Конституционный суд признает его неконституционным, что морской пехоты не будет?
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Почему неконституционный указ? Вот пример указа от Ющенко.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День хрещення Київської Русі - України

Ураховуючи значення православних традицій в історії і
розвитку українського суспільства, на підтримку
ініціативи Національної ради з питань культури і
духовності, Українського фонду культури, Української православної
церкви, Української православної церкви Київського патріархату,
Української автокефальної православної церкви, громадськості
п о с т а н о в л я ю:

Установити в Україні День хрещення Київської Русі - України,
який відзначати щорічно 28 липня, у день пам'яті святого
рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Київської Русі.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 липня 2008 року
N 668/2008
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Указ Кучмы.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День працівників прокуратури

Ураховуючи визначну роль органів прокуратури України у
зміцненні законності, захисті прав людини і громадянина, а також
внесок працівників прокуратури у справу розбудови України як
правової держави, п о с т а н о в л я ю:

Установити в Україні професійне свято - День працівників
прокуратури, яке відзначати щорічно 1 грудня.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 2 листопада 2000 року
N 1190/2000
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це "пераможні - реформи" ... чи "реформовані перамоги" ?
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У нас , гибридная война,
гибридный президент.
Который торгует с агрессором, называя иногда его торговым партнером. Наверно по дедушке Фрейду. К со жалению он ведет нас , кто еще не понял, и к гибридному поражению и капитуляции.
Тот который крышует воровство, коррупцию в момент когда в стране война и агрессор, по сути мародеров. априори не может быть патриотом, даже несмотря на старания его ботов.
Слава Украине,!
РS/ тот кто решил вместо очевидной агрессии выбрать позор , получит и позор, и войну , и поражение
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ссылочку на "называет иногда торговыми партнерами". я вот почему то слышал эту фразу только от лаврова.
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Старички еще будут праздновать по-старому, а молодое поколение уже по-украински. Главное, чтобы служили Украине, и не повторилось массовое бегство, как в Крыму. Хотя и там были настоящие солдаты своей страны - и в море выводили корабли, и выводили личный состав. И помним до слез гимн в исполнении курсантов. Военный должен быть гордостью всей страны, каждого украинца.
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Курсанты красавчеги!!!
Присягу дают один раз...
А за крымских дезертиров...так Бог им судья!
Предали раз...предадут и второй...
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так - і саме тому , у всіх , хто перейшов в Криму служити кацапам , в особистій справі стоїть відмітка - "склонен к измене родине!" ... І їх , з вдячності , кацапи вже давно порозкидали по далеким гарнізонам від Мурманська до камчатки ..))
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Скажу больше )) Моих родствеников из Славянска,которые принимали участие в гиркинских беспорядках - отправили на Камчатку )) Гражданство до сих пор не дают.Сейчас зубы все полетели от климата. Да и хер с ними. Я же предупреждал их,чтобы не лезли в халепу.
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Среди нас , украинцев , 90 % , которые видят войну в Украине по телевизору . Люди гибнут за свободную Украину на Донбассе каждый день . Мы в Днепре это видим каждый день .
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Там більшість зрадили, бо були набрані з Криму.
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Толочь в ступе воду - саме те,що потрибно парашенко.Коштив на витрати нияких - а вже не скажуть,що ничого не робить. Морпехам удачи.
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поросенко хоч коли відпочиває від перерізаних стрічок?
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Украина поэтапно уходит от совка. Чем меньше будет общих праздников с паРашей, тем лучше!!!
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ярош гондурасу, політична проститутка, а також великий вшановувач шоколадної сюсюрки
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Напівпровідник - головний "чистильник зброї" ... Порошенко підписав Указ про встановлення Дня морської піхоти України 23 травня - Цензор.НЕТ 6891
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Ярош тверезо мислить: "Воювати проти держави під час війни - злочин" - його слова. Закликаю корисних ідіотів Кремля брати з Яроша приклад.
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надеюсь он выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах
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Кому удалось победить рекламу розетки?
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В добрий час! Не посраміть козацької слава,пам"ятайте,що наші героїчні предки-козаки навіть Константинопіль в свій час брали. Про Крим я вже взагалі мовчу.Ну от чим вам вони не морська козацька піхота?
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Зі Святом, морпіхи!! Вдалого Вам полювання на заборєбрікових виродків!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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