 Порошенко подписал Указ об установлении Дня морской пехоты Украины 23 мая. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента, опубликованном на его странице в Twitter.

"Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий Указ", - сказано в сообщении.

Порошенко подписал указ во время свое визита в Николаев.