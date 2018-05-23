EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины
  2353  29
Все про:избиение (9192) Найем (417)

 "Спускать дело никто не будет": Найем выписался из больницы и готовится к открытому судебному процессу

Народный депутат Мустафа Найем выписан из больницы, где проходил лечение после избиения 30 апреля. Сейчас он готовится к следственному эксперименту, к подаче гражданского иска и к открытому судебному процессу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам нардеп сообщил на странице в Facebook.

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления", - сообщил он, поблагодарив всех за поддержку.

"Что касается самого процесса. Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет. Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по-прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу. Еще раз повторюсь, это не война всей моей жизни, но и спускать дело на тормозах не дам", - написал Найем, добавив, что в четверг уже планирует "выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ подала запрос об экстрадиции Саитова в Украину: ему грозит до 8 лет заключения по делу об избиении Найема, - Луценко

Напомним, вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Сам пострадавший отрицает какую-либо политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны.

Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос". Также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени".

Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест. Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3067626
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чеченцы в центре Киева быкуют.... Папаня одного из нападавших - глава ченов Украины..... Главное... на месте Найема мог быть пересичный
 показать весь комментарий
 
 
А что они здесь? А не освобождают "независимую" Ичкерию от клана кадырки?
 показать весь комментарий
 
 
хто сказав , що вони "нові" ?
вони вже багато років , в Україні , тусуються ...
 показать весь комментарий
 
Они везде тусуются. Их всего около 2 миллионов, а заполонили все страны европы. Как говорится-хорошо там где нас нет.
 показать весь комментарий
 
Хорошо быть депутатом . Девять жизней , как у кошки .
 показать весь комментарий
 
 
Ждёмс! Успехов. Показательно в тюрягу под ТВ картинку и чтоб другим не повадно было. Хотя....в нынешних реалиях..... "Спускать дело никто не будет": Найем выписался из больницы и готовится к открытому судебному процессу - Цензор.НЕТ 4820
 показать весь комментарий
 
 
почаще бы хачики били морды "слугам народным", глядишь и правосудия немного в Украине появилось бы.
 показать весь комментарий
 
 
Реакция СБУ уже есть? А зачем? Они с Голубаном уже год разбираются.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ, альо, ось вам матеріал для обміну на Сєнцова, Балуха та всіх інших.
 показать весь комментарий
 
 
Мустафа, ты поосторожней там на экспериментах...
 показать весь комментарий
 
Точно. А то ещё месяц лечиться будет.
 показать весь комментарий
 
Сам напросился. Хозяева жизни, блин, шо те, шо пуштун.
 показать весь комментарий
 
 
А ты загляни в свою родословную,много чего интересного можешь найти.
 показать весь комментарий
 
 
У кого она есть та родословная, у тебя што ли? 90% населения знают только 2 деда и 2 бабы, и хорошо, если знают. Ты тоже. Ты даже их дней рождения не знаешь. Родословная, блин...
 показать весь комментарий
 
Вчера в нашем районе разбили лицо молодому человеку , который шел домой с работы (трезвый , и не депутат) . Почему нет реакции общества ? Настучали неприкосновенному Найему , событие ? Лично мне насrать !
 показать весь комментарий
 
 
Вот потому и стучат, что тебе насрать. Пусть ублюдков посадят...а может что то и пойдёт в цивилизованную сторону.
 показать весь комментарий
 
 
потому так и живём, что всем на всё насрать
 показать весь комментарий
 
 
Чеченцев не посодют,т.к. яйки золотые для петра
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что "ребятам" повезло. Их накажут и по чеченским традициям, и по европейскому законодательству. То есть перевоспитание произойдет и быстрее, и эффективнее.
 показать весь комментарий
 
Хто их накаже?!Може той,хто их такими виховав?Не смеши меня
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Спускать дело никто не будет": Найем выписался из больницы и готовится к открытому судебному процессу
 
 
 
 
 
 вверх