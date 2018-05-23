 "Спускать дело никто не будет": Найем выписался из больницы и готовится к открытому судебному процессу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам нардеп сообщил на странице в Facebook.

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления", - сообщил он, поблагодарив всех за поддержку.

"Что касается самого процесса. Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет. Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по-прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу. Еще раз повторюсь, это не война всей моей жизни, но и спускать дело на тормозах не дам", - написал Найем, добавив, что в четверг уже планирует "выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд".

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Напомним, вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Сам пострадавший отрицает какую-либо политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны.

Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос". Также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени".

Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда-Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест. Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.