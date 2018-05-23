 Полицейские задержали мужчину, который сжег два государственных флага на Львовщине. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

По данным ведомства, в отделение полиции в г. Городок 22 мая поступило сообщение о том, что около 22:20 неизвестный мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.

Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие злоумышленника к совершению правонарушения.