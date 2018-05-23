 Полицейские задержали мужчину, который сжег два государственных флага на Львовщине. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.
По данным ведомства, в отделение полиции в г. Городок 22 мая поступило сообщение о том, что около 22:20 неизвестный мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.
Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие злоумышленника к совершению правонарушения.
Дивне в тебе бажання - задовільняти злочинців!
ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины
Отправить туда на лечение, пока не перебесится.
Є злочин - мусить бути кара.Чи думаєш,що в українській в'язниці злочинцю буде краще,ніж на росісії на волі?!?!
Остальньіх или раздеть до нитки, или отправить на исправительньіе работьі, или чемодан-вокзал-русский мир, нефиг дармоедов кормить.
А вот интересно-Соловьёв, Киселёв, Захарова, да тот же хуйло...несут "физическую опасность" или не несут?
Такой ответ устроит?
Від кого чую "чємадан-вакзал-расися",замість "на добрива",то зрозуміло,що то агенти ворога відпрацьовують евакуацію.
Месть єто такое блюдо, которое должно подаваться в холодном виде.
Анальні фантазії прямо вказують на твоє етнічне походження.