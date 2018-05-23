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 Полицейские задержали мужчину, который сжег два государственных флага на Львовщине. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы

Во Львовской области полиция задержала 31-летнего жителя Сумской области, который сжег два государственных флага Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

По данным ведомства, в отделение полиции в г. Городок 22 мая поступило сообщение о том, что около 22:20 неизвестный мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.

Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие злоумышленника к совершению правонарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3067625
 
 
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Его не надо судить , а потом кормить , его надо обменять на Людей . Там его утилизируют наши бойцы .
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да сжечь его и #уй с ним, делов то , вату не жалеть!
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Городок, дайте йому тягла доброго на виході. Таких тварюк вчать любити Батьківщину ногами
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Не. Это ты пшел нахер, раз тебе тут плохо. И лучше бы ты сам шел и побыстрее, пока цел.
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Все, что надо знать об этой гниде! Модераторы! 911
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Это он про свою паРашу пишет, ведь паРаша отказалась выполнять решения международных судов.
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это ты точно про паРашу с его хуйлом во главе и тряпками с синими курицами-мутантами....
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Зачем три года кормить и содержать этого идиота на бюджетные деньги, не нравится ему Украина, ну и хрен с ним, если есть гражданство (Украины), то лишить его и 24 часа со справкой о решением суда о выдворении с "пенделем для скорости" за кардон его в бандитский край (паРашу). Всё, что этому препятствует денонсировать и изменить закон о гражданстве.
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типу рибу топити.Годі повторювати барижі мантри про "запоребрик". Держава має карати злочинців,а не відпускати "торговим партнерам".
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Моё предложение апеллирует прежде всего к здравой логике, а не к мести или обиде. Ему не нравится Украина, а Украине такие на .уй не нужны, так почему же не решить вопрос предельно разумно, к взаимному удовлетворению сторон!
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за твоєю логікою,крадунам треба премії виписувати,що не крали,а вбивцям дозволяти час від часу вбивати,вони ж не хочуть не вбивати.
Дивне в тебе бажання - задовільняти злочинців!
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Я стесняюсь спросить: а за что уголовное наказание-то?
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Буквы в слова не складываются?

ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины
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Полностью новость прочитать политические убеждения не позволяют? Или публичное сжигание польского флага в Польше - обыденное дело?
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Надо было сжечь кацапский флаг. Завернув в него этого кацапа предварительно.
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Пусть косит на "тебя ждут дома". Там убийц отпускают даже
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гібридний презик з його проклятими гібридними партнерами,нехай горять живцем,паскуди падлючі.
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на обмен его, или выслать в Россию, лишив гражданства. Зачем человека мучать. Я со своей стороны готов предложить ему на обмен жилье, если у него есть что предложить взамен. Будет жить в Донецке, в столице Донбабве
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Чувак направление перепутал, русский мир в другую сторону
Отправить туда на лечение, пока не перебесится.
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і грошей дати побільше,щоб не повертався довше?
Є злочин - мусить бути кара.Чи думаєш,що в українській в'язниці злочинцю буде краще,ніж на росісії на волі?!?!
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Я считаю, что изолировать от общества нужно только тех, кто несет физическую опасность, иначе мьі от варваров далеко не уедем.
Остальньіх или раздеть до нитки, или отправить на исправительньіе работьі, или чемодан-вокзал-русский мир, нефиг дармоедов кормить.
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"кто несет физическую опасность..." ????

А вот интересно-Соловьёв, Киселёв, Захарова, да тот же хуйло...несут "физическую опасность" или не несут?
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Отобрать у них все, ради чего они так свою жопу рвали и отдать тем кто пострадал от их мира, ну отправить отстраивать дома и дороги туда где побьівал их русский мир до конца жизни, а не прохлаждаться в камере, мемуарьі писать от скуки.
Такой ответ устроит?
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якщо ти спалення державного прапора не вважаєш за злочин,що вартий відповідної кари,то ти мій ворог.Здохни ,паскудо.
Від кого чую "чємадан-вакзал-расися",замість "на добрива",то зрозуміло,що то агенти ворога відпрацьовують евакуацію.
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Пар спусти, патриот хренов
Месть єто такое блюдо, которое должно подаваться в холодном виде.
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а негри такі - "давайте забезпечим цьому чоловіку проживання в місці,де наc немає",як ватнікобой з боджею в попередніх коментарях .
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А чего всего 3 года, Сенцову 22 дали ни за что. А тут тварь выпендрилась, пусть отвечает
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торгові партнери , гібридний презик.Відсутність державної доктрини для знищення ворога.
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попустительство в данном случае будет означать потворство!!! поэтому- в тюрьму и на обмен!!!
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он огнем нечисть отгонял\расчищал место для чего-то нового.
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кращого місця для прапора України не знайшов?
Анальні фантазії прямо вказують на твоє етнічне походження.
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Три роки за спалення якоїсь ганчірки, особливо на фоні тисяч амністованих дамбаських сепарів, розвалених справ про масові вбивства в ДТП та ЖОДНОГО покараного за масову корупцію?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские задержали мужчину, который сжег два государственных флага на Львовщине. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы
 
 
 
 
 
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