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Все про:ВМС (497) Николаев (1079) Порошенко (14819) ВСУ (42)

 Порошенко анонсировал создание Морской пехоты в составе ВМС Украины

В Николаевской области создадут новые войска - Морскую пехоту Украины в составе Военно-морских сил Украины.

Об этом во время визита в Николаев заявил президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Сегодня я здесь не только для того, чтобы принять участие и в выставке, и в спуске на воду нового корабля, и в обеспечении развития экономики и судостроительной промышленности Украины. Сегодня в Николаевской области дан "зеленый свет" созданию новых войск - Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины. И это произойдет сегодня в Николаеве", - заявил глава государства.

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Морская пехота Украины в настоящее время состоит из отдельной бригады морской пехоты и отдельных батальонов морской пехоты.

Морская пехота ВМС ВС Украины - род войск который предназначен для действий в морских (воздушных) десантах, ведения наступательного боя на морском побережье, обороны военно-морских баз, участков побережья и важных береговых объектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3067620
 
 
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В Николаевской области создадут новые войска - Морскую пехоту Украины в составе Военно-морских сил Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3067620 - а до цього що - їх не було , чи що ?
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Не придирайтесь. Ну, накатил с утра. Вчера с очередного запоя вывели. Вот и понесло.
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26 мая всеобщее внимание будет приковано к Киеву (финал Лиги Чемпионов). Предоставляется шанс (возможно для некоторых последний) привлечь внимание всего мира к нашим патриотам (Сенцову и другим), находящимся в Путинских застенках. Предлагается в их поддержку провести флешмоб или акцию. Предложения о виде акции и обсуждение предлагаю провести на Цензор.нет в комментариях к Новости "23.05.18 07:11",
или в комментариях на УП к Новости «середа, 23 травня 2018, 4:18». Прошу максимальную поддержку и репост в соцсетях и других интернет изданиях. Буду размещать этот пост в комментариях к другим новостям. Прошу Цензор.нет не считать это спамом, оказать поддержку и высказать свои предложения.
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надо бы ему как-то довести до сведения, что морская пехота уже есть...а то как-то стремно не знать такое... Порошенко анонсував створення Морської піхоти в складі ВМС України - Цензор.НЕТ 3438
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У нас , гибридная война,
гибридный президент.
Который торгует с агрессором, называя иногда его торговым партнером. Наверно по дедушке Фрейду. К со жалению он ведет нас , кто еще не понял, и к гибридному поражению .
Тот который крышует воровство, коррупцию в момент когда в стране война и агрессор, по сути мародеров. априори не может быть патриотом, даже несмотря на старания его ботов. и перерезанием ленточек им самим по поводу и без повода, ради своего пиара.


Слава Украине,!
РS/ тот кто решил вместо очевидной агрессии выбрать позор , получит и позор, и войну , и поражение
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Цікаво якими будуть відмінності між вже існуючими структурами і новостворюваними. Бо здається що ніхто нічого не зрозумів.
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Він - Творець(до кожної діжки затичка),наказує сонцю - піднятись,а темряві - піти !
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Самое главное ,что бы морская пехота была настоящей универсальной гвардией--лучшие из лучших,несмотря ,что морская. Ведь и в древности Рим, Карфаген и даже доблестная Спарта, которая далеко не была морской державой, имели супер-штурмовые,абордажные подразделения для палубного боя , в любых условиях. Поэтому на суше, наши войска в это трудное время не раз показывали и показывают кто есть кто. Верю несказанно,что наши морские пехотинцы тоже будут лучшие .Удачи им !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко анонсировал создание Морской пехоты в составе ВМС Украины
 
 
 
 
 
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