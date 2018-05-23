 Порошенко анонсировал создание Морской пехоты в составе ВМС Украины

Об этом во время визита в Николаев заявил президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Сегодня я здесь не только для того, чтобы принять участие и в выставке, и в спуске на воду нового корабля, и в обеспечении развития экономики и судостроительной промышленности Украины. Сегодня в Николаевской области дан "зеленый свет" созданию новых войск - Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины. И это произойдет сегодня в Николаеве", - заявил глава государства.
Морская пехота Украины в настоящее время состоит из отдельной бригады морской пехоты и отдельных батальонов морской пехоты.
Морская пехота ВМС ВС Украины - род войск который предназначен для действий в морских (воздушных) десантах, ведения наступательного боя на морском побережье, обороны военно-морских баз, участков побережья и важных береговых объектов.
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гибридный президент.
Который торгует с агрессором, называя иногда его торговым партнером. Наверно по дедушке Фрейду. К со жалению он ведет нас , кто еще не понял, и к гибридному поражению .
Тот который крышует воровство, коррупцию в момент когда в стране война и агрессор, по сути мародеров. априори не может быть патриотом, даже несмотря на старания его ботов. и перерезанием ленточек им самим по поводу и без повода, ради своего пиара.
Слава Украине,!
РS/ тот кто решил вместо очевидной агрессии выбрать позор , получит и позор, и войну , и поражение