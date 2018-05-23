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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кличко (2537) рейтинг (1120) Минрегионразвития (70) Светличная (48)

 В рейтинге руководителей регионов лидируют Кличко и Светличная

Киев, которым руководит Виталий Кличко, и Харьковская область во главе с Юлией Светличной возглавили рейтинг регионов согласно мониторингу социально-экономичного развития за 2017 год.

Результаты соответствующего мониторинга опубликовало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным мониторинга, город Киев – на первом месте рейтинга регионов (глава – Виталий Кличко). Рейтинг областных госадминистраций возглавила Харьковская область (Юлия Светличная). Кличко и Светличная сохраняют свои позиции второй год подряд.

Киев занял первое место по большинству показателей. В Харьковской области самый низкий по Украине уровень безработицы (методология МОТ) – 6,1%, самая высокая доля энергии, произведенной из альтернативных источников, и уровень внедрения энергосберегающих технологий – 30,4 и 72,0% соответственно, и др.

В первой пятерке среди областей также Ривненская ОГА во главе с Алексеем Муляренко. Третье место – у Днепропетровской ОГА, которой руководит Валентин Резниченко. Замыкают пятерку лидеров Черновицкая ОГА во главе с Александром Фищуком и Тернопольская со Степаном Барной.

Аутсайдеры рейтинга Кабмина – Луганская, Донецкая, Николаевская, Черниговская и Одесская области.

В рейтинге учитывались социально-экономические показатели региона за 2017 год: экономическая эффективность, инвестиционно-инновационное развитие, финансовая самодостаточность, развитие малого и среднего предпринимательства и другие показатели.

Мониторинг социально-экономического развития регионов проводится согласно Постановлению Кабинета Министров от 21.10.2015 года №856 "Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики".

В рейтинге руководителей регионов лидируют Кличко и Светличная 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067583
 
 
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если это лидеры, то размер дупы в стране еще больше, чем я думал
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А это твой лидер!
В Кабмине определили лучших руководителей регионов: Кличко и Светличная - лидеры - Цензор.НЕТ 6072
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А "лидеров" Гройсман небось определял - этим все сказано.
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Кличко -лучший, потому что не читая (смотрел, но не узнал ни одной буквы) подмахнул повышение тарифов на проезд в 2 раза - с 4 грн до 8 грн.


Действительно лучший, по меркам кабминовских барыг!
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ну нашим Черкассам еще долго тянуть к таким показателям.
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Батькивщину захватила Батькивщина? А вы патриотично ждали на захват "Единой Россией"?
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Супрун и таких лечит. Причем лёхко, даже по скайпу.
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К каким показателям? Поконкретнее пожалуйста.
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главный показатель - близость к шоколадному очку прызыдента мыру.
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в статье все указано, вы же здесь не только писатель, ну и читатель....надеюсь
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Переходящее шоколадное знамя вручат? Тьфу. Грёбаный совок
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Это уже даже не пи*дец, это уже...........слов кроме матерных просто нет!!!!
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А каким боком Светличная к (самый низкий по Украине уровень безработицы (методология МОТ) - 6,1%, самая высокая доля энергии, произведенной из альтернативных источников,Источник: https://censor.net.ua/n3067583)

Честно Светличная , что есть , что нету. Могла быть любая другая фамилия.Ну это и хорошо от нее ничего ни хорошего ни плохого.
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Ну если Киев, с его раздолбанными дорогами и постоянными перебоями с водой, это вершина, то даже боюсь представить, что в конце рейтинга.. В Кабмине определили лучших руководителей регионов: Кличко и Светличная - лидеры - Цензор.НЕТ 8050
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клячко лучший. ему же кум шлюхрич помогает, как тут могло быть по другому?
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Справедливости ради замечу-шуфрич,кум Владимира Кличко, а мэр Киева- Виталий Кличко.
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и что, шлюхрич по доброте душевной не поможет такому замечательному братке-меру?
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Кличко???
Киевом управляют застройщики, кругом горы мусора, самозахваты земли, памятники архитектуры разрушается. Такого еще не было никогда!
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Светличная норм баба. Грех не вдуть. А Кличка видимо прицепили чисто шоб поржать.
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У Кабміні визначили найкращих керівників регіонів: Кличко та Світлична - лідери - Цензор.НЕТ 4876Неначе суки з кобелями, Жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні." Т.Шевченко...
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"Кругом неправда і неволя,
Народ замучений мовчить.
І на апостольськім престолі
кабан годований сидить"
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В Кабмине определили лучших руководителей регионов: Кличко и Светличная - лидеры
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Если это лидеры, то боюсь представить себе тех, кто замыкает рейтинг.....
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"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать" - В. Кличко. Что ни высказывание, то перл!!! И это лучший руководитель??? Жесть!!!
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23-го числа решался вопрос о Крыме.Пригласили Тягнибока ,он сказал, что Крым в опасности, и надо любое решение принимать быстро. Следующим был приглашен Кличко Он говорит: "Я против по Крыму определяться отдельно, до тех пор, пока не поделим всё по стране, вплоть до районных администраций". Турчинов говорит: "Виталий,ты понимаешь,что мы Крым потеряем?" Но Виталию тренер заложил программу, он ей и следовал.
А тренером Кличко в данном случае-- Фирташ. Потому что его интересы были в Крыму.
Вот какой патриот !
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Хто б сумнівався за "Віталю".А от про Світличну це цікаво.
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И ПО ЭТОМУ Киев рискует остаться без тепла и горячей воды из-за долгов "Киевэнерго" Ахметова, - КГГА ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Опрос в дурке делали ? Из единомышленников и аналогов ))
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Угу, а ПАП - лучший президент мира!!!(не считая овоща).
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У рейтингу керівників регіонів лідирують Кличко і Світлична - Цензор.НЕТ 9361
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Кличко ефективний менеджер, технократ... У рейтингу керівників регіонів лідирують Кличко і Світлична - Цензор.НЕТ 3795
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Я так понимаю, соревнования в ораторском искусстве в условия конкурса не входило. Если, конечно, там правильно понимают, что это такое...
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чудово розуміють,тому Барига злякався дебатів перед обранням президента.
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Аутсайдеры рейтинга Кабмина - Луганская, Донецкая, Николаевская, Черниговская и Одесская области.Источник: https://censor.net.ua/n3067583

Предлагаю первую пятёрку назначить в отстающие области
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рейтинге руководителей регионов лидируют Кличко и Светличная
 
 
 
 
 
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