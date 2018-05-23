 В рейтинге руководителей регионов лидируют Кличко и Светличная

Результаты соответствующего мониторинга опубликовало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным мониторинга, город Киев – на первом месте рейтинга регионов (глава – Виталий Кличко). Рейтинг областных госадминистраций возглавила Харьковская область (Юлия Светличная). Кличко и Светличная сохраняют свои позиции второй год подряд.
Киев занял первое место по большинству показателей. В Харьковской области самый низкий по Украине уровень безработицы (методология МОТ) – 6,1%, самая высокая доля энергии, произведенной из альтернативных источников, и уровень внедрения энергосберегающих технологий – 30,4 и 72,0% соответственно, и др.
В первой пятерке среди областей также Ривненская ОГА во главе с Алексеем Муляренко. Третье место – у Днепропетровской ОГА, которой руководит Валентин Резниченко. Замыкают пятерку лидеров Черновицкая ОГА во главе с Александром Фищуком и Тернопольская со Степаном Барной.
Аутсайдеры рейтинга Кабмина – Луганская, Донецкая, Николаевская, Черниговская и Одесская области.
В рейтинге учитывались социально-экономические показатели региона за 2017 год: экономическая эффективность, инвестиционно-инновационное развитие, финансовая самодостаточность, развитие малого и среднего предпринимательства и другие показатели.
Мониторинг социально-экономического развития регионов проводится согласно Постановлению Кабинета Министров от 21.10.2015 года №856 "Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики".
Действительно лучший, по меркам кабминовских барыг!
Честно Светличная , что есть , что нету. Могла быть любая другая фамилия.Ну это и хорошо от нее ничего ни хорошего ни плохого.
Киевом управляют застройщики, кругом горы мусора, самозахваты земли, памятники архитектуры разрушается. Такого еще не было никогда!
Народ замучений мовчить.
І на апостольськім престолі
кабан годований сидить"
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Если это лидеры, то боюсь представить себе тех, кто замыкает рейтинг.....
А тренером Кличко в данном случае-- Фирташ. Потому что его интересы были в Крыму.
Вот какой патриот !
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Предлагаю первую пятёрку назначить в отстающие области