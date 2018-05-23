 В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице до 2022 года

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского городского совета, инициатором проекта выступил депутат Киевсовета Александр Пабат.

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Отмечается, что сейчас 40% маршрутных такси в Киеве курсируют незаконно. Также нет действенного контроля за работой таких перевозчиков.

Программа призвана решить эту проблему и предусматривает новые правила организации транспортного обслуживания населения. Планируется разработать единые условия для льготного проезда, повысить качество транспортного обслуживания и создать единый проездной билет.

Разработку целевой программы должны утвердить депутаты на пленарном заседании Киевсовета. Впоследствии департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев разработать документ проекта.

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