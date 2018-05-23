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 Киевские новости
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Все про:Киев (15869) Киевсовет (1091) маршрутки (342) транспорт (1180)

 В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице до 2022 года

В Киевсовете планируют разработать программу улучшения транспортного обслуживания и повысить безопасность дорожного движения. В частности, депутаты предлагают убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев до 2022 года.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского городского совета, инициатором проекта выступил депутат Киевсовета Александр Пабат.

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Отмечается, что сейчас 40% маршрутных такси в Киеве курсируют незаконно. Также нет действенного контроля за работой таких перевозчиков.

Программа призвана решить эту проблему и предусматривает новые правила организации транспортного обслуживания населения. Планируется разработать единые условия для льготного проезда, повысить качество транспортного обслуживания и создать единый проездной билет.

Разработку целевой программы должны утвердить депутаты на пленарном заседании Киевсовета. Впоследствии департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев разработать документ проекта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067567
 
 
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Вспомнил че то Насредина))) как он взял у падишаха золото и пообещал научить говорить ишака за 30 лет!)))
А за 30 лет кто то да умрет))) ишак? Падишах? Насредин?))))
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Это значит, что Офшорник решил прекратить к 2022 году выпуск лоховозок Богдан и расширить производство говенных троллейбусов с кацапскими двигателями. Но по крайней мере, этот гешефт скорее принесет больше пользы, чем вреда
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Отмечается, что сейчас 40% маршрутных такси в Киеве курсируют незаконно. Также нет действенного контроля за работой таких перевозчиков.

А на кой хрен тогда такая власть?
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Хе-хе. Пчелы против меда. Маршрутки - это поток черного нала, на котором варится в т.ч. и Киевсовет... У Київраді пропонують відмовитися від маршруток у столиці до 2022 року - Цензор.НЕТ 5614
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Брехня! Контроль постоянный!Это просто тупо отжим бизнеса Кличком !!
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По не воле...приходится пользоватся услугами этих чудо таксомоторщиков))))
Каждый раз молишься доедет ли сие чудо до конечной...и останешься ли ты при этом жив ну или цел)))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице до 2022 года
 
 
 
 
 
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