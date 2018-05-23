 В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице до 2022 года

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского городского совета, инициатором проекта выступил депутат Киевсовета Александр Пабат.
Отмечается, что сейчас 40% маршрутных такси в Киеве курсируют незаконно. Также нет действенного контроля за работой таких перевозчиков.
Программа призвана решить эту проблему и предусматривает новые правила организации транспортного обслуживания населения. Планируется разработать единые условия для льготного проезда, повысить качество транспортного обслуживания и создать единый проездной билет.
Разработку целевой программы должны утвердить депутаты на пленарном заседании Киевсовета. Впоследствии департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев разработать документ проекта.
А за 30 лет кто то да умрет))) ишак? Падишах? Насредин?))))
А на кой хрен тогда такая власть?
Каждый раз молишься доедет ли сие чудо до конечной...и останешься ли ты при этом жив ну или цел)))