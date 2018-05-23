 Скончался известный американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Рот получил всемирную известность как автор романов "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Наплевательство", "Заговор против Америки" и других.

Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер один из инициаторов возрождения Киево-Могилянской академии писатель Сергей Иванюк

Вместе с тем, писатель за свою жизнь собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года.

Всего на протяжении своей карьеры Филип Рот издал более 30 романов. Последний из них вышел в свет в 2009 году.

Также читайте: Государственную литературную премию им. Олеся Гончара получила писательница Пышнюк за книгу "Неразгаданный постскриптум"