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 Скончался известный американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

В США, в возрасте 85 лет, умер один из наиболее выдающихся романистов послевоенной Америки Филип Рот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Рот получил всемирную известность как автор романов "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Наплевательство", "Заговор против Америки" и других.

Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

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Вместе с тем, писатель за свою жизнь собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года.

Всего на протяжении своей карьеры Филип Рот издал более 30 романов. Последний из них вышел в свет в 2009 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067566
 
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСкончался известный американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот
 
 
 
 
 
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