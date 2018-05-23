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Все про:депортация (280) нелегалы (210) Россия (69362) Донбасс (16215)

 Несостоявшегося "министра культуры ДНР" Воронину закрыли в российском центре для нелегалов, а потом выдворили из страны, - росСМИ

В России 19 мая по пересечении границы из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина была задержана экс-"министр культуры" террористической организации "Донецкая народная республика" Наталья Воронина.

Об этом пишет "Коммерсантъ", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Восемь нелегалов из Вьетнама задержаны на Закарпатье возле границы со Словакией, - Госпогранслужба. ФОТО

Сообщается,  что Адлерский суд Сочи отправил экс-"чиновницу" в центр временного содержания нелегальных мигрантов в городе Гулькевичи Краснодарского края (Россия).

Постановление о депортации бывшей "чиновницы" "ДНР" с запретом на въезд в Россию на пять лет суд вынес 20 мая, но решение не вступило в силу, потому что Воронина подала на него апелляционную жалобу, до рассмотрения которой Краснодарским крайсудом она должна была находиться в центре для нелегальных мигрантов.

В то же время украинский экс-нардеп от "Партии регионов" и один из идеологов "Новороссии" Олег Царев заявил в комментарии изданию "Взгляд", что Воронина уже выдворена с территории России назад на Донбасс.

Как известно, модельер Наталья Воронина была назначена боевиками "ДНР" так называемым "министром культуры" самопровозглашенной "республики" 20 мая 2014 года, но практически сразу отказалась от этого статуса.

Источник: https://censor.net.ua/n3067565
 
 
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Блин, да забирайте уже все это говно себе!
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Это только в больном и скрепонутом на всю голову рюзьге мире может быть - "министр культуры" террористической организации!?! Мама мия, вдуматься только...
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"Мавр сделал своё дело... Мавр может уйти...". "Рассеяне" попользовались, и выкинули, за ненадобностью... Интересно, куда такие, как она, подадутся, когда ВСУ выйдут на государственную границу и на свей территории Донбасса установится законная власть? Обратно "на панель"?
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В тюрьму. И только туда. Отстраивать то, что разрушили.
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Если власти Украины не посадят ее и таких как она в дальнейшем, то садить прийдется власть. Она потом с Украины будет пенсию себе выбивать, и прокацапские шавки во всех структурах таким как она будет помогать получать эту пенсию разными липовыми справками и ссылаясь на разные законы.
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а чего в госдуру не взяли? в напарницы к няше.
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хуйло уже старенький стока не потянет.
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Модельер?В украинской тюрьме рукавицы шить!
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Именно, пускай оптимизирует производство.
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Это часом не из клана Ворониных? Модельеров)))
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Який гарний ранок, які гарні новини ... Екс-"міністра культури ДНР" Вороніну закрили в російському центрі для нелегалів, а потім вислали з країни, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 4540 Екс-"міністра культури ДНР" Вороніну закрили в російському центрі для нелегалів, а потім вислали з країни, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7331

Писи: гіркий світе, срана доле, коли олії в голові бракує... Гарна кар'єра: модельєр, "міністр" ДиРи, івасько без роду й племені.
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так вона з боями пробивалась на маасковскую окружную, нести сука культуру в маси. )))
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Міністр культури денере. Екс-"міністра культури ДНР" Вороніну закрили в російському центрі для нелегалів, а потім вислали з країни, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 9405Дамбас і культура поняття не сумісні.
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Не скажи...культура распила металлолома...культура сдачи металлолома...культура приема боярышника....и т.д...
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А шо там с его коллегой из браццкой ЛыНыэР, которая держит ресторан О'город в Киеве? Аккурат напротив отдела по борьбе с организованной злочыннистю потужно реФФормированной полиции? Екс-"міністра культури ДНР" Вороніну закрили в російському центрі для нелегалів, а потім вислали з країни, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6062
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНесостоявшегося "министра культуры ДНР" Воронину закрыли в российском центре для нелегалов, а потом выдворили из страны, - росСМИ
 
 
 
 
 
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