 Несостоявшегося "министра культуры ДНР" Воронину закрыли в российском центре для нелегалов, а потом выдворили из страны, - росСМИ

Об этом пишет "Коммерсантъ", информирует Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что Адлерский суд Сочи отправил экс-"чиновницу" в центр временного содержания нелегальных мигрантов в городе Гулькевичи Краснодарского края (Россия).

Постановление о депортации бывшей "чиновницы" "ДНР" с запретом на въезд в Россию на пять лет суд вынес 20 мая, но решение не вступило в силу, потому что Воронина подала на него апелляционную жалобу, до рассмотрения которой Краснодарским крайсудом она должна была находиться в центре для нелегальных мигрантов.

В то же время украинский экс-нардеп от "Партии регионов" и один из идеологов "Новороссии" Олег Царев заявил в комментарии изданию "Взгляд", что Воронина уже выдворена с территории России назад на Донбасс.

Как известно, модельер Наталья Воронина была назначена боевиками "ДНР" так называемым "министром культуры" самопровозглашенной "республики" 20 мая 2014 года, но практически сразу отказалась от этого статуса.