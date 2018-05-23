 Суд арестовал недвижимость, которую по заниженным ценам приобрела компания жены экс-регионала Борта

Постановление опубликовано 15 мая в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о двух помещениях по адресу: г.. Бровары, ул. Кутузова, 137 и Кутузова, 2/1. Они принадлежали дочернему предприятию "Киевское областное дорожное управление" Открытого акционерного общества "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины". Предприятие переживало процедуру банкротства, поэтому его имущество должно быть распродано по рыночной стоимости.

Провести оценку имущества поручили эксперту-оценщику. В ходатайстве полиции говорится, что специалист в 2015 году подделал документы.

Помещение по ул. Кутузова, 2/1 было оценено ним на сумму 5 799 560 грн, хотя рыночная стоимость составляла 10 451 182 гривен.

Здание по адресу ул. Кутузова, 137, в соответствии с поддельными, по данным полиции, документами стоило 4 385 920 грн, хотя его настоящая цена равнялась 9 109 970 грн.

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Оба объекта по заниженным ценам в том же 2015 году приобрело на аукционе ООО "ДС ПРОМ ГРУПП". На то время и до марта 2018-го его владельцем было Акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд " Ю.ДИ.ДЖЫ."". Конечным бенефециарним владельцем этой компании и была Ольга Анатольевна Борт, жена бывшего нардепа-регионала Виталия Борта. К слову, в биографической справке депутата издание "Левый берег" отмечает, что Ольга Анатольевна - домохозяйка. Женщина отмечалась владелицей "Ю.ДИ.ДЖЫ." тоже до марта 2018 гогда.

В 2016 году была проведена повторная экспертиза арестованной недвижимости, которая установила, что "Киевскому областному дорожному управлению" был нанесен ущерб на сумму 4 651 622 и 4 724 050 гривен. Эксперту-оценщику сообщили о подозрении в уголовном преступлении, а также подали в суд ходатайство о наложении ареста на эти помещения - чтобы их не передали еще какой-то третьей стороне. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, "Ю.ДИ.ДЖЫ." является фигурантом уголовного расследования в сфере экономических преступлений. Дело внесено в Единый реестр досудебных расследований. В начале апреля этого года Печерский районный суд Киева дал разрешение Генпрокуратуре на доступ к банковским документам ряда предприятий, которые могли использоваться в качестве прикрытия для вывода денег "в теневой, то есть неконтролируемый государством оборот", говорится в ходатайстве следователя. "Ю.ДИ.ДЖЫ." есть в перечне этих компаний.

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Отметим, Виталий Борт - народный депутат Верховной рады Украины V и VI созывов от Партии регионов. Имя экс-регионала стало известно в связи с покупкой компанией "Ярд-Шиппинг" за бесценок административного здания НАК "Надра Украины" в центре Киева площадью 1 тыс. 100 квадратных метров. Также с Бортом связывают фирму "Металл Трейд 2000", которая победила в конкурсе на "привлечение инвесторов для разработки нефтегазовых месторождений". Именно этой компании "Надра Украины" доверили разработку сразу двух площадей своего дочернего предприятия "Черниговнефтегазгеологии" – Берестовской и Бохановской. Отметим, что в это время Министерство охраны окружающей среды Украины возглавлял Василий Джарты.

В октябре 2007-го года Национальной акционерной компанией "Надра Украины" были реализованы два дома по ценам, значительно уступающим рыночным. Одним из покупателей этой недвижимости выступила фирма "Ярд-Шиппинг".