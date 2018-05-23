 За неделю на Донбассе зафиксированы 45 разведывательных полетов российских беспилотников, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ), руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в период с 15 по 22 мая с.г. зафиксировано порядка 45 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 7 полетов БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил.

"Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнения оперативной обстановки, а также выявлении изменений в расположении войск в оперативно-тактической глубине Объединенных сил", - написал Тымчук.

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