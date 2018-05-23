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 За неделю на Донбассе зафиксированы 45 разведывательных полетов российских беспилотников, - ИС

Противник активизировал ведение воздушной разведки с целью выявления изменений в боевых порядках Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп (НФ), руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в период с 15 по 22 мая с.г. зафиксировано порядка 45 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 7 полетов БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил.

"Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнения оперативной обстановки, а также выявлении изменений в расположении войск в оперативно-тактической глубине Объединенных сил", - написал Тымчук.

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За неделю на Донбассе зафиксированы 45 разведывательных полетов российских беспилотников, - ИС 01
За неделю на Донбассе зафиксированы 45 разведывательных полетов российских беспилотников, - ИС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3067561
 
 
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а почему не так новость выглядит - сбито 47 беспилотов, каждый пропущенный бла - это позже прицельный огонь по нашим позициям.
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а очень просто.
Сбить беспилотник вовсе непросто. Представь себе на расстоянии в километр нечто размером с гладильную доску. Причем оно ж не висит на месте, и на этом километре ветер может быть в любую сторону, ты его не видишь.
Попадешь?
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если лазером - то лёгко...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю на Донбассе зафиксированы 45 разведывательных полетов российских беспилотников, - ИС
 
 
 
 
 
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