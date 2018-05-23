 Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
По предварительной информации, люди возвращались в Украину из Чехии с заработков.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Причины ДТП неизвестны, обстоятельства выясняются. По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет.
Все погибшие - пассажиры микроавтобуса.
Напомним, 20 мая на трассе Николаев-Одесса микроавтобус вылетел на встречную полосу, затем на обочину. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 3 получили травмы.
Співчуття рідним..
Справа не в вікнах, а, швидше за все, в водієві, який заснув за кермом.
Сумно, але такі випадки непоодинокі.
Пока не заменят водил на роботов ничего радикально не изменится
Співчуття загиблим.
даже когда небыло много авто, - попал под лошадь (Ильф и Петров)
Ты гордишься что выс, то есть склепали тебя в вонючем сортире-совке? Это просто клиника какая-то. Это не ты в Александрии шел в тряпке с буквами "ссср" и получил по рылу? Аж бутылка разбилась, не успел присесть даже. Какая мерзость! Тьху!
https://www.032.ua/news/2047999
https://112.ua/avarii-chp/vo-lvovskoy-oblasti-v-dtp-pogibli-shest-chelovek-446717.html
Говорят что когда засыпаешь за рулем нога опускается на газ...
Колись, в радянські часи, на дорогах стояли нічні патрулі і зупиняли всіх підряд. Такий бус з пасажирами гарантовано б зупинили і дальше не пустили. Вночі спати потрібно, а не гнати. Сьогодні в нас не те що патрулів, дорожньої поліції взагалі нема - рехформи, пілять! А люди гинуть!
очень высокая аварийность не смотря на хорошее покрытие
бус практически цел, а это значит - люди погибли, потому что были непристегнуты.
Вывод - погибших погубило игнорирование Правил, либо полное несоответствие им буса.