 Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, люди возвращались в Украину из Чехии с заработков.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Причины ДТП неизвестны, обстоятельства выясняются. По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет.

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Все погибшие - пассажиры микроавтобуса.



Фото с сайта ТСН

Напомним, 20 мая на трассе Николаев-Одесса микроавтобус вылетел на встречную полосу, затем на обочину. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 3 получили травмы.