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 Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН. ФОТОрепортаж

В результате страшного ДТП, которое произошло 23 мая в 7:20 утра возле села Чучманы во Львовской области, погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, люди возвращались в Украину из Чехии с заработков. 

Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН 01

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Причины ДТП неизвестны, обстоятельства выясняются. По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет. 

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Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН 02

Все погибшие - пассажиры микроавтобуса.

Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН 03
Фото с сайта ТСН

Напомним, 20 мая на трассе Николаев-Одесса микроавтобус вылетел на встречную полосу, затем на обочину. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 3 получили травмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3067555
 
 
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Боже, що то за бус, навіть без вікон... Це ж пастка якась, а не бус... Бідні люди, їхали додому, і не доїхали, рідні не дочекалися... Масштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН - Цензор.НЕТ 8291
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грузпас рассчитан на 7 мест, а статье сказано что минимум 8 их было
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Хз 3 спереди, 2 в середине и 3 места на галерке. Итого 8.
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Це Мерседес Спрінтер віком до 5 років, ви таких в Італії мали би бачити немало.
Справа не в вікнах, а, швидше за все, в водієві, який заснув за кермом.
Сумно, але такі випадки непоодинокі.
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Во много раз. Даже в штатах до 40 тыс погибших в год.
Пока не заменят водил на роботов ничего радикально не изменится
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та хрен там! а вирусы в програмное обеспечение?
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А когда заменят - радикально изменится. Будет еще больше жертв.
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скоростные машины эти мерины , раньше н апазиках ездили при совке, и лазы .... сейчас гоняют безбожно , спешат ... правила не соблюдают ... деньги деньги в голове ... этот мерин может и под 160 гнать ... в германии много аварий от высокой скорости тоже... выход один ... ехать на скорости не больше 100 км ч ..
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с этим надо что-то делать, водилы на дорогах наче трошкi дурнуватi...соболезнование родным.
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ничего не поделаешь, так было и будет...
даже когда небыло много авто, - попал под лошадь (Ильф и Петров)
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На твой "ник" реакция сразу - чтоб ты... хорошо жил. Приблизительно как у солдата на бурята.
Ты гордишься что выс, то есть склепали тебя в вонючем сортире-совке? Это просто клиника какая-то. Это не ты в Александрии шел в тряпке с буквами "ссср" и получил по рылу? Аж бутылка разбилась, не успел присесть даже. Какая мерзость! Тьху!
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Трое выжили. Расскажут как было, если сами не спали.
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тогда тем более не понятно как в групасс засунули 9 человек?
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Опять в жопу грузовой...отменить все грузовые машины...
Говорят что когда засыпаешь за рулем нога опускается на газ...
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"Отменить все грузовые машины". Вы серьезно?=-O
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Ситуація настільки банальна, що аж страшно - їхали всю ніч, вже ранок, сонечко в очі, у водія очі злипаються - от і влетів.
Колись, в радянські часи, на дорогах стояли нічні патрулі і зупиняли всіх підряд. Такий бус з пасажирами гарантовано б зупинили і дальше не пустили. Вночі спати потрібно, а не гнати. Сьогодні в нас не те що патрулів, дорожньої поліції взагалі нема - рехформи, пілять! А люди гинуть!
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да все банально просто , вечером ыехали , ночью пока промусоли две таможни , неспал никто , водила ясен пень тоже ... результат .. ужас !!
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а рехвормы такие, что полицаев можно накуй послать, издеваться и ничего не будет!
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там до польской границы от Ровного, только 2 полосы этого мало для такого траффика, у поляков до украинской 4
очень высокая аварийность не смотря на хорошее покрытие
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Никто не заметил главного:
бус практически цел, а это значит - люди погибли, потому что были непристегнуты.
Вывод - погибших погубило игнорирование Правил, либо полное несоответствие им буса.
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Бус переробили з вантажного, гадаю там ремні тільки на першому ряду сидінь були... І то не факт, що ними користувалися
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Откуда там ремни? Автобус то не пассажирский (задних и боковых стекол нет). Владелец самопально кресла приварил и пох....
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Как такому г***у можно разрешать находится на дороге, это же капсула смерти просто!
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Скорей всего при столкновении людей багажом придавило. Соболезнования родным
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМасштабное ДТП во Львовской области: шесть человек погибли, еще двое получили травмы, - ТСН. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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