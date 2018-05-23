 Омелян договорился с Nokia о работе над внедрением цифровой инфраструктуры в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы договорились о создании рабочей группы, в рамках которой проработаем системы электродронового так называемого е-port", - рассказал министр.

Цель - соединить все виды транспорта в одно целое в контексте цифрового управления. По утверждению самой Nokia, которая "очень заинтересована в налаживании сотрудничества с Мининфраструктуры", это может быть "очень интересный продукт, который будет иметь спрос не только в самой Украине, но и успешно продаваться во всем мире".

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Омелян верит, что эти международные наработки, которые уже реализованы в рамках железнодорожной, автомобильной, морской отрасли, должны быть соединены с целью максимально эффективного управления и превращения Украины в транзитное государство, где транзитные грузы будут проходить физически без снижения скорости, без задерживаний на таможнях, проверок правоохранительных органов и других бюрократических преград, которые тормозят торговлю и бизнес.

Глава Мининфраструктуры находится в Германии с целью участия в саммите Международного транспортного форума-2018, который будет проходить в Лейпциге 23-25 мая. Там у него запланированы двусторонние встречи и презентация инвестиционных возможностей нашего государства.

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