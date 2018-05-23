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Все про:транспорт (1180) Харьков (3859) Мининфраструктуры (525) Омелян (426) Nokia (1)

 Омелян договорился с Nokia о работе над внедрением цифровой инфраструктуры в Украине

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел во вторник, 22 мая, в Берлине переговоры с руководством компании Nokia относительно развития цифровой инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы договорились о создании рабочей группы, в рамках которой проработаем системы электродронового так называемого е-port", - рассказал министр.

Цель - соединить все виды транспорта в одно целое в контексте цифрового управления. По утверждению самой Nokia, которая "очень заинтересована в налаживании сотрудничества с Мининфраструктуры", это может быть "очень интересный продукт, который будет иметь спрос не только в самой Украине, но и успешно продаваться во всем мире".

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Омелян верит, что эти международные наработки, которые уже реализованы в рамках железнодорожной, автомобильной, морской отрасли, должны быть соединены с целью максимально эффективного управления и превращения Украины в транзитное государство, где транзитные грузы будут проходить физически без снижения скорости, без задерживаний на таможнях, проверок правоохранительных органов и других бюрократических преград, которые тормозят торговлю и бизнес.

Глава Мининфраструктуры находится в Германии с целью участия в саммите Международного транспортного форума-2018, который будет проходить в Лейпциге 23-25 мая. Там у него запланированы двусторонние встречи и презентация инвестиционных возможностей нашего государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067554
 
 
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Чуть не прочитал в Липецке, а потом бррррррр... Нет, все таки в Лейпциге... Омелян договорился с Nokia о работе над внедрением цифровой инфраструктуры в Украине - Цензор.НЕТ 5964
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Сцуко, дороги для того же транспорта уже сделал?!
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А зачем,
через год-полтора - это будет проблемой его преемника, во!
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"Договорился"... поработал, значит... говорун...
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наивные чукотские парни из "Нокиа"...
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"Нокиа", помнится, оказалась банкротом...
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Не забудьте проработать вопросы защиты..... транстрансферного транспортного потока. Потому как ошибочное случайное переключение какой-нибудь стрелки может привести к цепочке транспортных коллизий... или умышленное ее повреждение, или отключение сервера транспортного потока. Ну - варианты добавьте сами.
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да. но перед этим всем сначала нужно придумать антигравитационный грузовой транспорт, потому как колесный украинские реформированные дороги не осилит
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Сначала Гиперлуп, а уж потом Нокиа! И никак иначе!
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Настоящий Остап Бендер,
но никак не Министр инфраструктуры, во!
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Этого идиота, давно гнать пора, всю кроличью шайку на уровень плинтуса ставит..Жуткие подобия дорог- его лицо.. Омелян домовився з Nokia про роботу над впровадженням цифрової інфраструктури в Україні - Цензор.НЕТ 7620
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почему Nokia ? в Украине много компаний, которые сделают как минимум не хуже..
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"Нокиа" труп и им уже все пофигу. поэтому с ними легче отмывать бабло через схемы.
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"Мы договорились о создании рабочей группы" - уже победа.
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Договорился с мутными китайскими торгашами.

Сейчас вроде под брендом Nokia предприимчивые китайцы продают ничем непримечательные смартфоны.
Все патенты Nokia остались у Microsoft, а инженеры разошлись по разным компаниям.
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Несподівано далекоглядно, розумно і потужно! Те, що треба! "Мощно". Дивно, але міністерство інфраструктури займається своєю справою - інформаційною інфраструктурою, тобто тим, з чого і треба починати! Заспокоює розпачливий лемент усіляких "радєтєлів" - за їх печерною "логікою" усім нам, - кожному, - спочатку потрібно навчитися робити кам'яні сокири, а залізницею потрібно опікуватися стрілочникам - бажано в кожухах, як це робиться на швидкісних європейських магістралях Омелян домовився з Nokia про роботу над впровадженням цифрової інфраструктури в Україні - Цензор.НЕТ 9908 (оскільки пащекування та просто ідіотизм мають компенсувати відсутність контраргументів та викривальних матеріалів).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОмелян договорился с Nokia о работе над внедрением цифровой инфраструктуры в Украине
 
 
 
 
 
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