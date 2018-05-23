 Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады Украины, опубликованной на официальном сайте парламента.

Сообщается, что в первом блоке народные депутаты намерены рассмотреть вопросы ратификации, в частности, два президентских законопроекта "О присоединении Украины к Метрической конвенции"(0181) и "О денонсации Конвенции Международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45"(0185).

Дальше народные избранники должны принять доработанный проект постановления №6467 "О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее".

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После этого Рада планирует начать рассмотрение во втором чтении проекта закона №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", внесенном Президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2017 года.

Следующий в повестке дня - проект постановления №7363 "О Рекомендациях парламентских слушаний о положении молодежи в Украине на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".

В конце заседания запланировано рассмотреть еще две ратификации : законопроект №0145 "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и проект закона №0153 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок".

С 16:00 депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

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