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 Политика Украины
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Все про:ВР (21974) парламент (773) Антикоррупционный суд (185)

 Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде

Верховная Рада Украины в среду, 23 мая, намерена начать рассмотрение во втором чтении внесенного Президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады Украины, опубликованной на официальном сайте парламента.

Сообщается, что в первом блоке народные депутаты намерены рассмотреть вопросы ратификации, в частности, два президентских законопроекта "О присоединении Украины к Метрической конвенции"(0181) и "О денонсации Конвенции Международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45"(0185).

Дальше народные избранники должны принять доработанный проект постановления №6467 "О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мое личное мнение - завтра входить и рассматривать, - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде

После этого Рада планирует начать рассмотрение во втором чтении проекта закона №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", внесенном Президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2017 года.

Следующий в повестке дня - проект постановления №7363 "О Рекомендациях парламентских слушаний о положении молодежи в Украине на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".

В конце заседания запланировано рассмотреть еще две ратификации : законопроект №0145 "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и проект закона №0153 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок".

С 16:00 депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта об Антикоррупционном суде - приоритет этой недели, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3067553
 
 
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Это пчелы против мёда, голосов на него нет и не будет, придетсо занимать под бешенные проценты. Пережили путера, переживем и дефолт
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Так и не поняла, зачем нам еще и антикоррупционный суд? Кормить новых дармоедов? Создав антикоррупционный суд, мы официально признаем, что все остальные суды коррупционные. Тогда логично коррупционные суды все закрыть и разместить в тюрьмы всех, кто там работал. Разве не так?
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Не надо передёргивать..... и озвучивать ублюдка Ляшка. Этот суд только для ТОП чиновников, коррупционеров. А что вам мешает заниматься очеловечиванием всех других судов?
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Они будут получать дармовые зряплаты, а мы будем заниматься их "очеловечиванием"...
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Тема статьи АнтикорСуд. Что наехал на меня за остальных сволочных судей?
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Оля, а ты не согласна, что у нас ВСЕ суды - коррупционные?
Так хотя бы один создать, за которым Запад присматривать будет и не даст рулить им Хряку несосредственно из Будки в ручном режиме.
А если коррупция кем-то крышуется, то не только судей в тюрьмы, а в первую очередь крышевателей.
Логично, не?
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Нашли панацею от всех бед. Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1266Суд спасёт Украину от китайской каррупции...
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Все беды с Банковой......рыба гниёт с головы. А китайцы с коррупцией очень жёстко , смертная казнь под ТВ трансляцию.
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Жаль что Джугашвили не посадили Мудака раз с Головы гниет
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В Японии на 130 миллионов населения всего 7 700 чиновников
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НА РАБссии на 130 миллионов насэлэния 3 миллиона чиновников.А сколько в СВИТЕ каждого из них при кормушке Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8183
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САП....НАБУ....СБУ....МВД....ГПУ....не спасли от Коррупции и ВОРрупции Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8719Но этот Суд самый Гумманнный Суд спасёт всех... Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8719Держите карман шире...
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Не злоупотребляй карамельками. Что так истеришь? Где остальные твои подельники порохожопы?
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Женя ты идиот и это навсегда... Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9262Я жил еще при Джугашвили с 1946 года...в политике у меня авторитетов нет,ну Разве что Маргарэт Татчер и Беназир Бхутто.. Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4298
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Да палаты у вас явно рядышком. Идиот? Это ты укольчики просто не пропускай. Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 315
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замість купи чиновників з величезними зп - простіше удосконалити законодавство...

ну буде Антикорсуд й що? як відпускали під заставу так й будуть, томуц що КПК зобовязує так суддю вчинити...
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угу, Конституция СССР тоже признавалась одной из самых демократичных и прогрессивных в мире... Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 6246
сама досконалисть
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Рада сьогодні розгляне в другому читанні законопроект про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9185

як там було "кадри решают все"

а чесслово краще законодавство "підкоректувати" чим баталії такі влаштовувати й виставляти державу посміховиськом(

хоча стикаючи по роботі з "дійствами" набушників й прокурорських - якщо буде реальний незалежний антикорупційний суд(у всіх значеннях) - ну от реально незалежний й професійний - українці дуже "здивовані" будуть що проблема то не в суддях (звичайних) була...)))

ну але це певно вже така "традиція - створити собі кумира"...от тепер "кумир - антикорупційний суд"....
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За ограбление 2 банков КацаПсинской Вампирии в 1907 и в 1908 годах Йосиф Джугашвили получил типа срок в Туруханском Крае... Почему ублюдка не посадили в Петропавловскую крепость догадайтесь с одного раза....
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Антикорупціонерів у ВР багато, а Парубій сказав, що "голоси для підтримки закону про Вищий антикорупційний суд буде знайти непросто".
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Значит Офшоренко своей ОПГ коррупционеров добро не дал.
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Ви хочете сказати, що жопоблок і жюлька дали добро?
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Олег Хвощевский
Расскажу Вам друзья о своем впечатлении от короткой поездки в Молдову и Румынию.Мне удалось поговорить со многими людьми,в том числе с парламентариями этих двух стран.Ну особо интересен и показателен был разговор с бизнесменом,имеющим ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ бизнес и в Молдове и в Румынии.На его примере можно сделать очень большие выводы...Рабочие которые работают у него в Молдове,получают зарплату 300 долларов,в Румынии же,точно на таком же его производстве,рабочие получают не меньше 1000 Евро...А причины такой колоссальной разницы ПРОСТЫ.В Румынии в отличие от Молдовы БИЗНЕС развивается СВОБОДНО,на него не ложатся КОРРУПЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ,его не ограничивает ОЛИГАРХАТ,Любой желающий может взять кредит под ТРИ процента ГОДОВЫХ,в отличие от Молдовы,где минимальный кредит НЕ НИЖЕ ДЕВЯТИ процентов..Прибавим,различные таможенные заторы и ПРИДУМКИ и вот мы получаем в ГОЛОМ ОСТАТКЕ то,что МОЛДАВСКИЙ РАБОЧИЙ НЕДОПОЛУЧАЕТ 700 ЕВРО из за того,что ПОПРОСТУ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ СЕБЕ ЧЕСТНЫХ и ПРАВИЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ,которые эти ЕГО деньги,КЛАДУТ СЕБЕ В КАРМАН...В Украине ситуацию Вы все прекрасно знаете-ПОХОЖА КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ....Все зависит от НАС,сможем ПОБОРОТЬ,ЭТУ МЕРЗОСТЬ,ЗАЖИВЕМ,НЕ СМОЖЕМ,БУДЕМ РАБОТАТЬ НА ЧУЖБИНЕ... Единственно,что меня порадовало,так это то,что ЛЮДИ перестают ехать на заработки НА Россию,это уже и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ВЫГОДНО и ЛЮДИ СТАЛИ СЕБЯ УВАЖАТЬ.ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ МУЛЯМИ,САЛОЕДАМИ И ЕЩЕ ХРЕН ЗНАЕТ КЕМ ...А ТЕ КТО ЕДУТ В ЕВРОПУ,НА МОСКОВИЮ УЖЕ НЕ ВЕРНУТСЯ))...
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