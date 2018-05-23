 Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект об Антикоррупционном суде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Верховной Рады Украины, опубликованной на официальном сайте парламента.
Сообщается, что в первом блоке народные депутаты намерены рассмотреть вопросы ратификации, в частности, два президентских законопроекта "О присоединении Украины к Метрической конвенции"(0181) и "О денонсации Конвенции Международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45"(0185).
Дальше народные избранники должны принять доработанный проект постановления №6467 "О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее".
После этого Рада планирует начать рассмотрение во втором чтении проекта закона №7440 "О Высшем антикоррупционном суде", внесенном Президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2017 года.
Следующий в повестке дня - проект постановления №7363 "О Рекомендациях парламентских слушаний о положении молодежи в Украине на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".
В конце заседания запланировано рассмотреть еще две ратификации : законопроект №0145 "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и проект закона №0153 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок".
С 16:00 депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Так хотя бы один создать, за которым Запад присматривать будет и не даст рулить им Хряку несосредственно из Будки в ручном режиме.
А если коррупция кем-то крышуется, то не только судей в тюрьмы, а в первую очередь крышевателей.
Логично, не?
ну буде Антикорсуд й що? як відпускали під заставу так й будуть, томуц що КПК зобовязує так суддю вчинити...
сама досконалисть
як там було "кадри решают все"
а чесслово краще законодавство "підкоректувати" чим баталії такі влаштовувати й виставляти державу посміховиськом(
хоча стикаючи по роботі з "дійствами" набушників й прокурорських - якщо буде реальний незалежний антикорупційний суд(у всіх значеннях) - ну от реально незалежний й професійний - українці дуже "здивовані" будуть що проблема то не в суддях (звичайних) була...)))
ну але це певно вже така "традиція - створити собі кумира"...от тепер "кумир - антикорупційний суд"....
Расскажу Вам друзья о своем впечатлении от короткой поездки в Молдову и Румынию.Мне удалось поговорить со многими людьми,в том числе с парламентариями этих двух стран.Ну особо интересен и показателен был разговор с бизнесменом,имеющим ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ бизнес и в Молдове и в Румынии.На его примере можно сделать очень большие выводы...Рабочие которые работают у него в Молдове,получают зарплату 300 долларов,в Румынии же,точно на таком же его производстве,рабочие получают не меньше 1000 Евро...А причины такой колоссальной разницы ПРОСТЫ.В Румынии в отличие от Молдовы БИЗНЕС развивается СВОБОДНО,на него не ложатся КОРРУПЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ,его не ограничивает ОЛИГАРХАТ,Любой желающий может взять кредит под ТРИ процента ГОДОВЫХ,в отличие от Молдовы,где минимальный кредит НЕ НИЖЕ ДЕВЯТИ процентов..Прибавим,различные таможенные заторы и ПРИДУМКИ и вот мы получаем в ГОЛОМ ОСТАТКЕ то,что МОЛДАВСКИЙ РАБОЧИЙ НЕДОПОЛУЧАЕТ 700 ЕВРО из за того,что ПОПРОСТУ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ СЕБЕ ЧЕСТНЫХ и ПРАВИЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ,которые эти ЕГО деньги,КЛАДУТ СЕБЕ В КАРМАН...В Украине ситуацию Вы все прекрасно знаете-ПОХОЖА КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ....Все зависит от НАС,сможем ПОБОРОТЬ,ЭТУ МЕРЗОСТЬ,ЗАЖИВЕМ,НЕ СМОЖЕМ,БУДЕМ РАБОТАТЬ НА ЧУЖБИНЕ... Единственно,что меня порадовало,так это то,что ЛЮДИ перестают ехать на заработки НА Россию,это уже и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ВЫГОДНО и ЛЮДИ СТАЛИ СЕБЯ УВАЖАТЬ.ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ МУЛЯМИ,САЛОЕДАМИ И ЕЩЕ ХРЕН ЗНАЕТ КЕМ ...А ТЕ КТО ЕДУТ В ЕВРОПУ,НА МОСКОВИЮ УЖЕ НЕ ВЕРНУТСЯ))...