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 С начала года полиция столичной подземки выявила 12 зацеперов, пятеро из них - несовершеннолетние

С начала года полиция столичной подземки выявила 12 зацеперов. Среди них 5 нарушителей - несовершеннолетние, которые в поисках экстрима катаются на сцеплениях и крышах вагонов открытых линий метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Один из таких случаев произошел на станции метро "Дарница". К работнику полиции обратились неравнодушные пассажиры, которые сообщили, что видели двух девушек на сцеплении между вагонами поезда. Правоохранители сразу отреагировали на сообщение и сняли подростков на платформу.

Полицейские провели профилактическую работу с несовершеннолетними и предупредили их о трагических последствиях такого экстремального вида развлечений. На их родителей составили административные протоколы по ч. 3 ст. 184 за невыполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для предупреждения таких фактов, правоохранители наладили тесное сотрудничество с сотрудниками столичного метрополитена: "По громкой связи пассажиров информируют об опасностях, связанных с нарушением правил пользования и проезда подземкой, а при обнаружении таких нарушителей - осуществляется совместное реагирование".

Читайте на "Цензор.НЕТ":В киевском метро погиб зацепер, - пресс-служба

"Для недопущения таких случаев полиция проводит профилактические беседы с подростками и их родителями. Им объясняют нормы законодательства и последствия таких выходок", - рассказал начальник превентивной деятельности полиции метрополитена Александр Киричук.

Относительно таких нарушителей полицейские составили 7 протоколов за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и 5 административных протоколов по статье 184 на родителей, дети, которых не достигли 16-ти лет.

Материалы направлены в районные суды города Киева для определения наказания.

Источник: https://censor.net.ua/n3067552
 
 
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не надо объяснять, лучше картинки показывать...
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Шукачі пригод на свою сраку. Що шукають, те і знайдуть.
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Застереження не допомагають, і так добре все знають. Як в голові пустка, то нічого не поробиш.
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Так, застереження не допомагають.

"У силу слова я, а вiрю в силу пі...лєй" (с)
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"Бо не вірю у силу слова я, а вiрю в силу пі...лєй"
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Устроить им экскурсию в морг на просмотр "рельсовых" трупов
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Кстати, да. Будет эффективно. Но кто ж такое разрешит?
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Пусть природа делает свой естественный отбор, зачем им плодить таких же неадекватнов, единственное оплату уборки расквашенных черепушек и забрызганные мозгами и кровью участки метрополитена, а также экономический ущерб из за задержки поездов за счёт имущества и средств виновников или их родителей и опекунов (без всяких соплей выгонять с квартир и выставлять на аукцион), после парочки таких ПРАВИЛЬНЫХ с точки зрения ОТВЕТСТВЕННОСТИ мер, желающих порезвится резко поубавится.
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А ты подростком наверное и не был. Бывает.
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Нормальні "подростки" на вагонах не катаються. Лише претенденти на премію Дарвіна
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Был, но у меня другая генетическая наследственность, мозги наследовал от предков, а не дурь, да и пререкания или неподчинения родителям без наказания не отстаивались никогда, за всё наступала ответственость.
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а старшему брату ещё больше доставалось, за себя и за меня (что не углядел за мной, что поручалось ему в обязанность)!
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Причём такие меры абсолютно законны с точки зрения даже нынешнего законодательства. Метрополитен имеет право возместить свою убытки за счёт виновников, их родителей или опекунов, которые виновны, что не воспитали или недосмотрели за подпочечными (недееспособными).
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Просто дети. Забыли себя в таком возрасте?
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Детство? бывало чудили. Но ни кто из моей "песочницы" на трэмах и троликах зацепом никогда не катались. Других развлечений хватало. И чему их на уроках ОБЖД учат?
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Если почитать биографии разных гениев, выдающихся и замечательных людей, можно узнать, что в детстве и отрочестве они порой вытворяли такое, что вы бы их точно назвали дебилами. Но им повезло выжить и вырасти. Мозги - часть тела, которая вырастает больше всех, но с рождения она очень маленькая. Просто у некоторых она растёт всю жизнь, у кого-то первые 10, 15, 20 лет, у кого как, не угадаешь.
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А потому что показывается популярно лишь одна сторона этого явления: удачные фотки в соцсетях, куча лайков. А вот нужно в лоб этому показывает обратную сторону, кишки на рельсах от неудачных попыток - эффект будет. И тоже в инстаграм в качестве соцрекламы.
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Это бесполезно (мозгов не прибавит). Помнится был на Ай-Петри (когда Крым еще не был оккупирован), меня возмутила "хлипкая" и ненадёжная ограда (совершенно не удовлетворяющая минимальным нормам безопасности), но тут же на моих глазах, перелезая через неё, как по одиночке, так и парами люди фоткались сидя на самом краю обрыва вершины, минимальная ошибка в координации или осыпка грунта, сильный порыв ветра (что не редкость на такой высоте) и свободный полёт с 1234 м обеспечен, стоит ли эта глупая фотка такого риска? Нет, пусть природа делает свой разумный отбор, мешать этому не надо, грозит вырождению и неприспособленному к жизни потомству!
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Египтяне любили наполнять свои гробницы изображениями сцен из повседневной жизни... В одной з гробниц исследователи увидели рисунок: учитель ведёт урок. перед ним рядами сидят, сложив ноги и уложив на них дощечки для письма, ученики... В стороне лежит лицом вниз, один из учеников. его ноги и голову держат двое. Над ними , подняв палку над головой, стоит ещё один человек. Рядом надпись: "Уши ученика - на спине его... Он слушает, когда его бьют...".
Я тоже считаю, что рассудительные слова лучше воспринимаются, если они сопровождаются применением витамина "Р" в разумных пределах и при крайней необходимости...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года полиция столичной подземки выявила 12 зацеперов, пятеро из них - несовершеннолетние
 
 
 
 
 
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