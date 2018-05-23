 С начала года полиция столичной подземки выявила 12 зацеперов, пятеро из них - несовершеннолетние

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Один из таких случаев произошел на станции метро "Дарница". К работнику полиции обратились неравнодушные пассажиры, которые сообщили, что видели двух девушек на сцеплении между вагонами поезда. Правоохранители сразу отреагировали на сообщение и сняли подростков на платформу.

Полицейские провели профилактическую работу с несовершеннолетними и предупредили их о трагических последствиях такого экстремального вида развлечений. На их родителей составили административные протоколы по ч. 3 ст. 184 за невыполнение ими обязанностей по воспитанию своих детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для предупреждения таких фактов, правоохранители наладили тесное сотрудничество с сотрудниками столичного метрополитена: "По громкой связи пассажиров информируют об опасностях, связанных с нарушением правил пользования и проезда подземкой, а при обнаружении таких нарушителей - осуществляется совместное реагирование".

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"Для недопущения таких случаев полиция проводит профилактические беседы с подростками и их родителями. Им объясняют нормы законодательства и последствия таких выходок", - рассказал начальник превентивной деятельности полиции метрополитена Александр Киричук.

Относительно таких нарушителей полицейские составили 7 протоколов за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, и 5 административных протоколов по статье 184 на родителей, дети, которых не достигли 16-ти лет.

Материалы направлены в районные суды города Киева для определения наказания.