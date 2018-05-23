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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10482) Россия (69362) товарооборот (87) товаропроизводители (21)

 Кабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ

Кабинет министров Украины на заседании 23 мая намерен внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, которые происходят из России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке дня заседания.

Среди прочего Кабмин утвердит соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.

На заседании планируется утвердить порядок избрания, назначения и увольнения членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

Кроме того, правительство утвердит план мероприятий по реализации Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды.

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Также правительство рассмотрит вопрос о реализации пилотного проекта по внедрению Национальной программы стажировки в центральных органах исполнительной власти.

На заседании также будет утвержден план мероприятий на 2018 год по установке украинского пограничного столба пограничного знака "Буг" и план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2018 год.

На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3067549
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
це в тебе Костя, щось не дороблено) - а в них все ок!
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А я себя от них не отделяю, кацапчик. мне нравится наша Украина, мне нравится наша власть, мне нравится наш президент Порошенко, Тебе этого не понять. Кабмін на засіданні в середу планує внести зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення з РФ - Цензор.НЕТ 2763
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Якщо тобі подобається ця влада - то ти або не в темі, або в долі.
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костя - це ти кацапчик - навіть пишеш кацяпцькою!
і тільки кацяпи люблять владу і царя - так, що тут нема питань, хто кацяп! Кабмін на засіданні в середу планує внести зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення з РФ - Цензор.НЕТ 5783 Кабмін на засіданні в середу планує внести зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення з РФ - Цензор.НЕТ 260 Кабмін на засіданні в середу планує внести зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення з РФ - Цензор.НЕТ 7228
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гарна програма роботи!
і, головне, після рішення) цих задач, вже до вечора -
почнеться шалене зростання промисловості України і статків всього населення! Кабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ - Цензор.НЕТ 838 Кабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ - Цензор.НЕТ 2235 Кабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ - Цензор.НЕТ 2235
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У правительства одна программа, набрать евробондов под 17% и гордо объявить в фейсбуке о росте ВВП на 3,1%. А когда спекулянты закроют позиции по бондам и гривна улетит за 30, объявят о временных трудностях: война, РФ, Путин.
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Микола)), ти з тим впном))) не в курсі - та програма діє - і це один з факторів укріплення гривни! Кабмін на засіданні в середу планує внести зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення з РФ - Цензор.НЕТ 1267
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Насколько я знаю, гривна укрепляется из-за евробондов. Нерезиденты скупают гривну на межбанке и заходят в евробонды. При такой финансовой политике должен быть рост ВВП плюс инфляция больше 17% годовых. Рост ВВП на этот год план 3,5%, значит инфляция 14%.
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Невже "Шалену Бджілку" липецької фабрики тормознуть? )))
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це в тебе "зрада",
а там буде перемога) - запустять по всій Україні - кожному громадянину -
пам"ятаєш лозунг від яна - почую кожного - а тут буде - кожному по ш.бджілці! Кабмін на засіданні в середу планує внести зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення з РФ - Цензор.НЕТ 906
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ
 
 
 
 
 
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