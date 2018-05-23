 Кабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке дня заседания.

Среди прочего Кабмин утвердит соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.

На заседании планируется утвердить порядок избрания, назначения и увольнения членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

Кроме того, правительство утвердит план мероприятий по реализации Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды.

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Также правительство рассмотрит вопрос о реализации пилотного проекта по внедрению Национальной программы стажировки в центральных органах исполнительной власти.

На заседании также будет утвержден план мероприятий на 2018 год по установке украинского пограничного столба пограничного знака "Буг" и план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2018 год.

На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.