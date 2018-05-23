 Кабмин на заседании в среду планирует внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке дня заседания.
Среди прочего Кабмин утвердит соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.
На заседании планируется утвердить порядок избрания, назначения и увольнения членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".
Кроме того, правительство утвердит план мероприятий по реализации Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды.
Также правительство рассмотрит вопрос о реализации пилотного проекта по внедрению Национальной программы стажировки в центральных органах исполнительной власти.
На заседании также будет утвержден план мероприятий на 2018 год по установке украинского пограничного столба пограничного знака "Буг" и план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции Украины на 2018 год.
На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.
і тільки кацяпи люблять владу і царя - так, що тут нема питань, хто кацяп!
і, головне, після рішення) цих задач, вже до вечора -
почнеться шалене зростання промисловості України і статків всього населення!
а там буде перемога) - запустять по всій Україні - кожному громадянину -
пам"ятаєш лозунг від яна - почую кожного - а тут буде - кожному по ш.бджілці!