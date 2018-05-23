 Из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе в Днепре в некоторых районах города будет отсутствовать водоснабжение, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в соцсетях заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов",- написал Лысенко.
Как отмечают жители Днепра в соцсетях воды нет на жилмассивах Победа, Солнечный, Парус, в центре города, а это более 300 тыс.человек
Губит людей вода
але труби теж потребують заміни - Київський віталька) тільки про мости знає -
"міст втомився" !