 Из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе в Днепре в некоторых районах города будет отсутствовать водоснабжение, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в соцсетях заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов",- написал Лысенко.

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Как отмечают жители Днепра в соцсетях воды нет на жилмассивах Победа, Солнечный, Парус, в центре города, а это более 300 тыс.человек