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Все про:авария (1044) Днепр_город (2389) вода (88) Лысенко Михаил (1)

 Из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе в Днепре в некоторых районах города будет отсутствовать водоснабжение, - Лысенко

В ночь на среду на магистральном трубопроводе произошла крупная авария

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в соцсетях заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Крупная авария на магистральном трубопроводе. На период ликвидации в некоторых районах будет отсутствовать водоснабжение. Ориентировочный срок ремонтных работ 5-6 часов",- написал Лысенко.

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Как отмечают жители Днепра в соцсетях воды нет на жилмассивах Победа, Солнечный, Парус, в центре города, а это более 300 тыс.человек

Источник: https://censor.net.ua/n3067543
 
 
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Яка приємна новина, особливо для мешканців тих районів
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Сподіваюсь - це сарказм? Из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе в Днепре в некоторых районах города будет отсутствовать водоснабжение, - Лысенко - Цензор.НЕТ 3487 Я один із мешканців такого району.. Що скажеш , нежданчик - річ доволі неприємна..
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Так, сарказм. В нас теж нещодавно подібне трапилось.. Причому ремонтували не 5-6 обіцяних годин, а вдвічі довше.
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А Лысенко какого хрена комментирует ??? ( он ведь теперь "доносит правду " из генпрокуратуры )
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Губит людей не пиво,
Губит людей вода
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інфраструктура в жахливому стані - дороги-мости, видно, а те що від землею ні !!!
але труби теж потребують заміни - Київський віталька) тільки про мости знає -
"міст втомився" ! Унаслідок великої аварії на магістральному трубопроводі в Дніпрі в деяких районах міста буде відсутнє водопостачання, - Лисенко - Цензор.НЕТ 2887
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так магистральные трубы все прокладывались ещё при кровавом совке, то есть им как минимум 30-40 лет. Чему тут удивляться?
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нема здивування)) - є аварії, кількість яких збільшується, з часом !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за крупной аварии на магистральном трубопроводе в Днепре в некоторых районах города будет отсутствовать водоснабжение, - Лысенко
 
 
 
 
 
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