 Во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина, - Госдеп США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Спикер Госдепа акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, в чьи дома "прилетает" из артиллерии российских оккупантов и коллаборационистов, и разрушениях инфраструктуры региона, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.

При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не смогут вернуть уже захваченную Россией территорию, - Волкер

"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил (а недавно съездил на Донбасс. - Ред.), что по состоянию на сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула Нойерт.

Как отметила представитель ведомства, "пока Россия поддерживает насилие на Донбассе, закачивает в регион деньги, боевиков и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации".