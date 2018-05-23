EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины, За рубежом
  20728  173
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (803) обстрел (6883) США (13738) русский язык (342) Донбасс (16215) Нойерт (51) операция Объединенных сил (113)

 Во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина, - Госдеп США

Эта неделя на востоке Украины - едва ли не самая кровопролитная в 2018 году: за несколько дней погибли пять военнослужащих сил операции Объединенных сил, 23 бойца получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Спикер Госдепа акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, в чьи дома "прилетает" из артиллерии российских оккупантов и коллаборационистов, и разрушениях инфраструктуры региона, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.

При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не смогут вернуть уже захваченную Россией территорию, - Волкер

"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил (а недавно съездил на Донбасс. - Ред.), что по состоянию на сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула Нойерт.

Как отметила представитель ведомства, "пока Россия поддерживает насилие на Донбассе, закачивает в регион деньги, боевиков и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации".

Источник: https://censor.net.ua/n3067540
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Чому буде? Він і є український згідно всіх міжнародних норм. А те, що на частину території Донбасу наповзло ненажерливої саранчі зі сходу, то це тимчасове питання дезинсекції.
 показать весь комментарий
 
Просто при Трампе американские госслужащие (и Волкер с Нойерт в частности) имеют особенность четко и однозначно формулировать то, что они хотят сказать. Не чета как это было при Обаме или завуалированным расплывчатым высказываниям европейских политиков. Была четко в одном предложении сформулирована основная идея долгожданной российской антиукраинской компании 2014 года - с помощью прикормленной пророссийской пятой колонны взбунтовать русскоязычное население юго-восточных областей Украины с дальнейшим подключением российских гибридных вооруженных сил. Ясно как дважды два.
 показать весь комментарий
 
 
Между прочим да...Путин ожидал более яркой реакции этого рускоязычного населения. А сейчас они приспособленцы...)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это обычная тактика европейских колонизаторов 18-19 веков - подкупить и перессорить местных вождей, взбунтовать племена и разделить подконтрольную территорию на части.
 показать весь комментарий
 
 
кацапеннятко , я тобі аплодую . Це ти про Путенга ?
 показать весь комментарий
 
 
Иди на хрен . Баран шовинистический. И за таких как ты шизонутых и происходят войны и убийства . Наслушавшись идиотских новостей из застойной кремлевщины ты делаешь выводы как у дурак просто не умея мыслить и понимать что Запад содержал по сути всю эрэфию за свой счет . Теперь эта лавочка закрывается и начнется нищета в эрэфии.....
 показать весь комментарий
 
 
Когда он приедет в ящике 200 - скажешь - брату - добро пожаловать
 показать весь комментарий
 
 
Бояры. Навсегда. Рузьке сваих не бросают У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 8473
 показать весь комментарий
 
 
Ученые и украинцы в одном ряду. Это радует.
 показать весь комментарий
 
 
В этой фразе вся суть сатанинского « росправославия »
 показать весь комментарий
 
США , Англия, Франция и особенно Германия, вы подсчитайте сколько у вас проживает ,, русскоязычных,,? Ждите, скоро Пуйло прийдет и их спасать(!!!).
 показать весь комментарий
 
 
материализуется в облаке дешевого газа
 показать весь комментарий
 
 
Я скажу больше: самое опасное место для русскоязычных - сама эрэфия! Потому, что есть Чечня. А где "русский автономный округ"?
 показать весь комментарий
 
 
нет такого округа, потому что россия название придуманное.
 показать весь комментарий
 
 
Об чём и речь... "Русский" - это всего лишь гражданин рф европеоидного вида, говорящий на русском языке. Не нация, не этнос, не нород. Просто - "русскоговорящие"...
 показать весь комментарий
 
 
"русский" - это всего лишь прилагательное, отвечающее на вопрос "чей холоп будешь?".
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, оучшие из них, даж сами иногда признают))
Дмитрий Быков 2008 год,

...Любезный друг, укажи обитель,
Окинувши глобус наскоро,
Где так бы мучался предъявитель
Клювастого-головастого?
Боюсь ,что за местную нашу боль,
Россия нам не ответчица,

Друзья, отправиться в Ялту что-ль?
Спасай же меня, отечество!!!!

Вообще очень рекомендую стих о паспорте, окончание которого я привожу тут, к прочтению полностью, очень занимательное чтение....
Напомню, стих о российском паспорте, опубликован в журнале "Огонек" за 25 августа 2008 года, как и почти все ,что пишет Быков, написан "на злобу дня" то есть по какому ни будь из информационных поводов дня, так вот повод этот, очень любопытен, это выступление Мустафы Джемилёва, депутата ВР Украины, с требованием закрыть российские посольства в Крыму, дабы те не выдавали гражданам Украины российских паспортов, создавая тем самым предлог для аннексии по южно-осетинскому сценарию....
 показать весь комментарий
 
кацапы давно ответили на вопрос, где кацапу хорошо. Исконная кацапская поговорка гласит, что хорошо там, где их нет
 показать весь комментарий
 
 
Нужно нашего Петю отправить в Израиль на стажировку,может хоть они научат Главнокомандующего- как надо свою страну защищать?....
 показать весь комментарий
 
 
Воно йому треба , бо він : " Даю возможность Путину сохранить лицо " , це тоді коли наші різко погнали сепарів , а Корпорція зупиниланаступ і побігла до Мінська підписувати московські папери.
 показать весь комментарий
 
Не надо преувеличивать! Всего лишь 1/9 часть суши и сокращение продолжается...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пашинян заявил, что рассчитывает на взаимодействие с США в осуществлении реформ. В США горячо поддержали инициативу премьер-министра и готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу.

А наш барыга походу ожидает включения Украины в грантовую программу россии по консервации олигархического типа управления в стране.
 показать весь комментарий
 
 
Развязка настанет, когда кацапы полезут "защищать и освобождать от жидо-фашистов" русскоязычных в Израиле! А вы думаете, чего они так цепляются до последнего за Сирию, то плацдарм для захвата "святой земли" и объявление московского самодержца, ни больше, ни меньше, а вторым пришествием Мессии (Христа), а главного попа РПЦ - "вселенским патриархом" (до этого события "Царь-град" по имперско-поповским планам должен быть уже захвачен)!
 показать весь комментарий
 
 
Турки сами виновны, что поддержали упёртого барана-Эрдогана, а не образованную военную элиту, договор с НАТО не спасёт Турцию от агрессии кацапов, так как, те заварят кашу очень хитро, коварно и подло , спровоцировав греко-турецкую войну между членами НАТО (возможно из-за Кипра или "резни православнутых", которую сами же и организуют) , затем "по просьбе греков заступятся и защитят провославнутых" (псевдоблагой повод) оккупировав полностью или частично Турцию, захватят контроль над проливами в Понтийское море.
 показать весь комментарий
 
Турция Рашке не по зубам. Там 80 миллионов населения, вторая в НАТО армия (после США), мощная экономика и нет общей границы.
На самом деле, не будь у Рашки ядерного оружия, это турки могли бы захапать кусок Рашки, и Путин бы ничего не сделал.
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що немає у ізраїльтян Мінську1 та Мінську2..!
 показать весь комментарий
 
 
И в Израиле нет предателей и изменников на высших государственных постах, там нельзя так "шутить" над ГРАЖДАНАМИ, ведь они вооружены и если почувствуют измену, то просто пристрелят предателя и изменника как шелудивого пса!
 показать весь комментарий
 
 
Израиль не подписывал туалетных бумаг, "о нераспространении яо", а наоборот имеет от 700 до 1500 ядерных боеголовок и стратегические средства их доставки: ракеты, самолеты, подводные лодки, поэтому ядерный шантаж там не пройдет, Израиль сегодня в состоянии уничтожить даже кацапию (если потребуется)!
 показать весь комментарий
 
 
на самом деле тут важно, что у Израиля нет сухопутной границы с мордором...если была бы все могло быть по другому ...., не забывате как боеприпасы и техника поступает впопучленцам
 показать весь комментарий
 
 
Капацы срут по всему миру и не обязательно с ними иметь сухопутную границу, кому как не им знать с какого "военторга" снабжались и снабжаются все враги Израиля!
 показать весь комментарий
 
 
А "освобождать святую землю от жидо-фашистов и защитить русскоязычных в Израиле" кацапы планируют из Сирии вместе с персами, поэтому так и цепляются за этот плацдарм до последнего, и если евреи об этом ещё не догадываются, значит глупы и не дальновидны (хотя я так не считаю, думаю, что знают и готовятся к последнему и решительному бою за право существования не только государства, а и нации)!
 показать весь комментарий
 
дебильненькое сравнение. а если так - "палестинские" танки и РСЗО, при поддержке США, были выкопаны в шахтах Израиля, в котором 25 лет уничтожалась армия...
 показать весь комментарий
 
 
Бендеры - ночной кошмар каждого кацапа:

У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6562
 показать весь комментарий
 
 
Я лично всегда думал, шо Бендеры - это город такой. Почему кацапы внезапно стали пользоваться этим словом в каком-то другом смысле, до сих пор понять не могу.
 показать весь комментарий
 
У кацапов проблема с терминологией. Они не пользуются реальными значениями слов. Для них одно и то же фашизм и национал-социализм, Русь и россия, нацизм и национализм, канал и канализация...
 показать весь комментарий
 
 
ответ прост, как грабли. Львиная доля крикунов даже понятия не имеет, о чем речь. Они просто "где-то слышали", вот и просто повторяют чужие истерики.
 показать весь комментарий
 
 
так мае бути всюди,де з'являеться мацкальська потвора!
 показать весь комментарий
 
 
Президент Порошенко способен защитить всех жителей Украины.
 показать весь комментарий
 
Заклинил бота. "Героям слава!" он не может написать чисто физиологически У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1721
 показать весь комментарий
 
 
Хе-хе. Дрессированный бот. Давай еще разок за сахарок!
 показать весь комментарий
 
Лебединой песней наслаждайся эффектом! У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1563
 показать весь комментарий
 
Serg Marco
Не в качестве зрады, но... У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 7725

У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 5278

Смотрите какое тут дело.
Сами знаете что я не по зраде.
Но.
Вчера сепары 122 мм гаубицами обстреляли старые позиции морпехов в Талаковке. Это глубокий тыл. Чудом никто не погиб.
Высыпали более сотни снарядов по старому ТПУ.

Пожар в Талаковке и артобстрел сегодня слышал и наблюдал Мариуполь.

Артобстрелы под Мариуполем идут каждый день уже больше недели. Сыпят ствольной артой положив болт на ОБСЕ. Даже посреди белого дня.

Но проблема в том что командующий ОТУ Схід некий генерал Красноок запретил ответку. По его словам -- это морпехи провоцируют сепаров.

Сегодня обстрел мирной Талаковки не изменил мнения "бравого" генерала. Запрет на ответку. Ее не было.

Так вот, хотелось бы спросить у командующеего ООС Наева: это чем приморское направление так проштрафилось, что этот даун сейчас его так замечательно сливает? Более того, Красноок направил в Мариуполь комиссию которая должна приструнить морпехов которые "провоцируют" своего противника.

То есть под Донецком и Луганском можно давать ответ, а тут что не так?

Очень бы не хотелось писать зраду. Но факты о намеренном урезании передачи бк под Мариуполем от Красноока есть. Сейчас запрет ответки. Сегодня чудом люди не погибли. А если бы погибли, кто бы держал ответ?

Я был свидетелем того, как весной 2017 морпехи так прибили арту сепаров, что они молчали с апреля. Сейчас же им дали развернутся в полную силу. Результат - сами видите.

В общем уважаемый генерал Наев, вы сами говорили о том что силы ООС будут давать адекватный ответ. Пора бы это слово на приморском направлении сдержать.

UPD. Отдельный респект спасательным службам, и силовикам. Сами начали звонить морпехам, что, где, чем помочь, очень быстро организовали помощь в месте обстрела.

Город воюет...город быстро научился зализывать раны...

Serg Marco
 показать весь комментарий
 
 
Отака, малята, у кацапа доля...щоб не буть кацапом, гарно вчіться в школі!
 показать весь комментарий
 
 
Не треба порівнювати військовий потенціал України та рф думати про Кубань та іншу популістичну маячню як захопити рашку, на расії армія біля 1 млн солдат та офіцерів та мобілізаційний ресурс десятки млн. Про це Волкер сказав так вони сильніше, а Україні треба бути мудрішими. Країни Балтії армії маленьки а швидко вступили у НАТО і добре себе почувають. Ну не зможе накліпати стільки кораблів і літаків Україна як на расеє це банкрутство. Треба асиметричні відповіді.
 показать весь комментарий
 
 
Зато может посбивать и пустить ко дну их корыта.
 показать весь комментарий
 
В оккупированном Дебальцево взорвался рейсовый автобус
Взрыв автобуса произошел днем во вторник в оккупированном русскими террористами Дебальцево, сообщает агентство марионеток Кремля ДАН.
У всьому світі немає небезпечнішого для російськомовного населення місця, ніж Східна Україна, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 3646
 показать весь комментарий
 
 
вопрос, ставящий в тупик русских пропагандонов.
1. В Украине, в том числе на Западной, за эти годы не закрыто ни одной русской школы/класса.
2. В Крыму закрыты все, у нас в Луганске осталась 1 (ОДНА).
Вопрос. Так где нацизм?
 показать весь комментарий
 
 
Ответ ниже Нацизм там - где платят пенсию изменникам родины. Где не платят - это не нацизм
 показать весь комментарий
 
https://youtu.be/qFVd3_yLKAM

Это - 25 минут чистого удовольствия Если много - посмотрите пару минут в начале и перекрутите на 10 минуту, там дальше идёт вообще угар полный

Что особенно умиляет: «Едут получать у фашистов... и те им платят!» Ну что тут скажешь? Таки фашисты! Спору нет. Вот если б не были фашисты, то не платили бы. В самом деле, РФ не платит - они точно не фашисты В общем, теперь мы знаем, кто такие фашисты: кто пенсию платит изменникам родины.
 показать весь комментарий
 
 
Самое безопасное место для КацаПсина это Мавзолей чЛЕНИНА...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина, - Госдеп США
 
 
 
 
 
 вверх