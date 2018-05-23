 Во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина, - Госдеп США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Спикер Госдепа акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, в чьи дома "прилетает" из артиллерии российских оккупантов и коллаборационистов, и разрушениях инфраструктуры региона, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.
При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля.
"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил (а недавно съездил на Донбасс. - Ред.), что по состоянию на сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула Нойерт.
Как отметила представитель ведомства, "пока Россия поддерживает насилие на Донбассе, закачивает в регион деньги, боевиков и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации".
Дмитрий Быков 2008 год,
...Любезный друг, укажи обитель,
Окинувши глобус наскоро,
Где так бы мучался предъявитель
Клювастого-головастого?
Боюсь ,что за местную нашу боль,
Россия нам не ответчица,
Друзья, отправиться в Ялту что-ль?
Спасай же меня, отечество!!!!
Вообще очень рекомендую стих о паспорте, окончание которого я привожу тут, к прочтению полностью, очень занимательное чтение....
Напомню, стих о российском паспорте, опубликован в журнале "Огонек" за 25 августа 2008 года, как и почти все ,что пишет Быков, написан "на злобу дня" то есть по какому ни будь из информационных поводов дня, так вот повод этот, очень любопытен, это выступление Мустафы Джемилёва, депутата ВР Украины, с требованием закрыть российские посольства в Крыму, дабы те не выдавали гражданам Украины российских паспортов, создавая тем самым предлог для аннексии по южно-осетинскому сценарию....
А наш барыга походу ожидает включения Украины в грантовую программу россии по консервации олигархического типа управления в стране.
На самом деле, не будь у Рашки ядерного оружия, это турки могли бы захапать кусок Рашки, и Путин бы ничего не сделал.
Не в качестве зрады, но...
Смотрите какое тут дело.
Сами знаете что я не по зраде.
Но.
Вчера сепары 122 мм гаубицами обстреляли старые позиции морпехов в Талаковке. Это глубокий тыл. Чудом никто не погиб.
Высыпали более сотни снарядов по старому ТПУ.
Пожар в Талаковке и артобстрел сегодня слышал и наблюдал Мариуполь.
Артобстрелы под Мариуполем идут каждый день уже больше недели. Сыпят ствольной артой положив болт на ОБСЕ. Даже посреди белого дня.
Но проблема в том что командующий ОТУ Схід некий генерал Красноок запретил ответку. По его словам -- это морпехи провоцируют сепаров.
Сегодня обстрел мирной Талаковки не изменил мнения "бравого" генерала. Запрет на ответку. Ее не было.
Так вот, хотелось бы спросить у командующеего ООС Наева: это чем приморское направление так проштрафилось, что этот даун сейчас его так замечательно сливает? Более того, Красноок направил в Мариуполь комиссию которая должна приструнить морпехов которые "провоцируют" своего противника.
То есть под Донецком и Луганском можно давать ответ, а тут что не так?
Очень бы не хотелось писать зраду. Но факты о намеренном урезании передачи бк под Мариуполем от Красноока есть. Сейчас запрет ответки. Сегодня чудом люди не погибли. А если бы погибли, кто бы держал ответ?
Я был свидетелем того, как весной 2017 морпехи так прибили арту сепаров, что они молчали с апреля. Сейчас же им дали развернутся в полную силу. Результат - сами видите.
В общем уважаемый генерал Наев, вы сами говорили о том что силы ООС будут давать адекватный ответ. Пора бы это слово на приморском направлении сдержать.
UPD. Отдельный респект спасательным службам, и силовикам. Сами начали звонить морпехам, что, где, чем помочь, очень быстро организовали помощь в месте обстрела.
Город воюет...город быстро научился зализывать раны...
Serg Marco
Взрыв автобуса произошел днем во вторник в оккупированном русскими террористами Дебальцево, сообщает агентство марионеток Кремля ДАН.
1. В Украине, в том числе на Западной, за эти годы не закрыто ни одной русской школы/класса.
2. В Крыму закрыты все, у нас в Луганске осталась 1 (ОДНА).
Вопрос. Так где нацизм?
Это - 25 минут чистого удовольствия Если много - посмотрите пару минут в начале и перекрутите на 10 минуту, там дальше идёт вообще угар полный
Что особенно умиляет: «Едут получать у фашистов... и те им платят!» Ну что тут скажешь? Таки фашисты! Спору нет. Вот если б не были фашисты, то не платили бы. В самом деле, РФ не платит - они точно не фашисты В общем, теперь мы знаем, кто такие фашисты: кто пенсию платит изменникам родины.