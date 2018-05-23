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 Киевские новости
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Все про:дороги (1625) КГГА (2005) ремонт (782) Киевавтодор (86)

 В первой половине дня движение транспорта по Северному мосту в Киеве будет ограничено, - "Киевавтодор"

В первой половине дня в среду, 23 мая, в связи с ремонтом, будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"23 мая с 08:00 до 13:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта во второй и третьей полосах движения в направлении жилого массива Троещина", - сказано в сообщении.

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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Источник: https://censor.net.ua/n3067539
 
 
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Чому б не виконувати такі роботи в цю пору вночі? Обов'язково треба нагнути з ранку половину місцян.. Це стосується не тільки Києва..
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поддержу.... в нормальных странах работают ночью а у нас колхозники раскинут свои причандалы строительные на дорге и репу чухают.... а люди горючку палят не дешовую в пробке стоят..... автодор таки остался корумпированым болотцем......
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Северный это уже московский? Зачем переименовали? Направление на машкву должно быть обозначено, нам её однажды брать.
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Для приезжих сообщаю.
Мост направлен в сторону прибалтики.
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Перед чемпионатом, не надышишся. Ямки закопают - вот и весь ремонт.
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Немає ніякого сєвєрнава маста, є Північний!
Для дебільних кацапочелюстних редакторів цензара - Пивничный
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ первой половине дня движение транспорта по Северному мосту в Киеве будет ограничено, - "Киевавтодор"
 
 
 
 
 
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