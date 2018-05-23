 В первой половине дня движение транспорта по Северному мосту в Киеве будет ограничено, - "Киевавтодор"

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"23 мая с 08:00 до 13:00 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта во второй и третьей полосах движения в направлении жилого массива Троещина", - сказано в сообщении.

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Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.