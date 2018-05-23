 Враг за сутки 49 раз открывал огонь по украинским позициям, один воин погиб, еще трое ранены, – штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки, 22 мая, российско-оккупационные войска, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз противник применял 152- и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - сказано в сообщении.

Так, на луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое.

На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На донецком направлении - вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

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Вместе с тем, в ООС отметили, что обострилась ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино: "С 19 до 21 ч. вечера враг осуществил обстрел мирного украинского поселка Талаковка, находящегося в в пригороде Мариуполя. Оккупанты выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152-мм калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения. Ситуация находится под контролем Объединенных сил. На месте происшествия устраняют последствия обстрела военнослужащие Вооруженных сил, сотрудники Национальной полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил".

"Во время боевых действий за прошедшие сутки один из наших защитников погиб и трое были ранены. Сейчас жизни раненых угроз нет. С начала текущих суток потерь нет", - говорится в сообщении.

По данным разведки, уничтожены 4 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.