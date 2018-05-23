 Врач ежедневно посещает Сенцова, его состояние стабильное, - сестра

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала сестра режиссера Наталья Каплан Громадському радио.

"Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он по-прежнему стоит на своем", - сказала Каплан.

По ее словам, не доверять словам врача о состоянии Олега нет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и они будут стараться поддерживать его состояние.

"На следующей неделе к нему еще раз поедет адвокат и еще раз со всеми переговорить. Никого другого пока не допускают ", - сказала Каплан. По ее словам, информацию о состоянии Олега сейчас можно получать только от адвоката.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди в погонах" отговаривают Сенцова от голодовки, - адвокат Динзе

К Сенцову приходили представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний и пытались отговорить его голодовки.

16 мая украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Сенцов будет продолжать голодовку до своей смерти или до освобождения 64 политзаключенных в РФ, - адвокат Динзе

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.