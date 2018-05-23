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Все про:Госпогранслужба (2817) биометрический_контроль (17)

 С начала года более 244 тысяч иностранцев прошли биометрический контроль при пересечении границы Украины, - ГПСУ

1 января 2018 года в международных пунктах пропуска Государственная пограничная служба (ГПСУ) в полном объеме начала осуществлять биометрический контроль граждан из 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что к иностранцам других стран фиксация биометрических данных применяется по результатам анализа и оценки рисков.

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"Это было сделано, прежде всего, для обеспечения национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", - уточняют в Госпогранслужбе.

Всего с начала 2018 года оформлено почти 244 тысяч человек, из них - более 175 тысяч граждан России.

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В общем биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3067535
 
 
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