 С начала года более 244 тысяч иностранцев прошли биометрический контроль при пересечении границы Украины, - ГПСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что к иностранцам других стран фиксация биометрических данных применяется по результатам анализа и оценки рисков.

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"Это было сделано, прежде всего, для обеспечения национальной безопасности, усиление контроля за въездом в Украину и выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", - уточняют в Госпогранслужбе.

Всего с начала 2018 года оформлено почти 244 тысяч человек, из них - более 175 тысяч граждан России.

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В общем биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.