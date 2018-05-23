 Артиллерийский обстрел Талаковки полиция расследует как теракт, организовано ночное патрулирование населенного пункта

"По окрестностям прифронтового поселка было выпущено около 100 снарядов, 20 из которых не разорвались. По предварительной информации, мирные жители не пострадали", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы полиции Донетчины.

По данным правоохранителей, артиллерийский обстрел Талаковки со стороны оккупированной территории начался около 18:45 и продолжался почти до 20:00.

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"Снаряды калибром 120 и 150 мм попали в нежилой сектор. Было повреждено здание местного предприятия, которое временно не работает, и около 10 автомобилей, которые ему принадлежат. В результате взрывов загорелось поле. В поселке организовано ночное дежурство. Полицейские будут патрулировать Талаковку до утра и в случае необходимости оказывать гражданам всю необходимую помощь. Сейчас ситуация в поселке находится под контролем", - говорится в сообщении.



Напомним, 22 мая наемники РФ обстреляли мирный украинский поселок Талаковка, расположенный в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены здания.