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 Артиллерийский обстрел Талаковки полиция расследует как теракт, организовано ночное патрулирование населенного пункта

По факту обстрела Талаковки начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

"По окрестностям прифронтового поселка было выпущено около 100 снарядов, 20 из которых не разорвались. По предварительной информации, мирные жители не пострадали", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы полиции Донетчины.

По данным правоохранителей, артиллерийский обстрел Талаковки со стороны оккупированной территории начался около 18:45 и продолжался почти до 20:00.

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"Снаряды калибром 120 и 150 мм попали в нежилой сектор. Было повреждено здание местного предприятия, которое временно не работает, и около 10 автомобилей, которые ему принадлежат. В результате взрывов загорелось поле. В поселке организовано ночное дежурство. Полицейские будут патрулировать Талаковку до утра и в случае необходимости оказывать гражданам всю необходимую помощь. Сейчас ситуация в поселке находится под контролем", - говорится в сообщении.


Напомним, 22 мая наемники РФ обстреляли мирный украинский поселок Талаковка, расположенный в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены здания.

Источник: https://censor.net.ua/n3067534
 
 
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«Возрождение России» будет продолжаться, пока страна полностью не развалиться
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Теракт? 100 снарядов - теракт, лять?! Вы совсем там уже ипанулись?
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_Я понял ещё в начале марта 2014, когда остальные по идиотски округляли глаза и говорили "какая война, ты что".
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_Да будет же вам тогда известно, сударь, что никакой Второй Мировой вовсе не было. Были только отдельные акты терроризма и нарушения мира. Это абсурд, вы что не понимаете?
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якщо оголосити військовий стан у донецький області, то це фініш мінським домовленностям? Тому "Ато" і продовжується хоч формально це вже ООС.
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_Если у больного рак, но шизофреники-доктора сговорились называть это насморком и лечат от насморка... то больному лучше приготовиться к переходу в мир иной.
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Вот никак не догоню. кто же из них болльбший гибрид : порох или пупкин?????
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Більші гібриди це ті жителі Донбасу, що закликали путіна ввести війська, а тепер говорять про свій патріотизм щодо України.
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_Вы правда верите, что оккупант решился на агрессию из-за каких-то лозунгов близоруких дураков на митингах, которые он сам же и организовал? Вы не способны видеть разницу между предлогом и мотивом? Это не делает чести вашему интеллекту.
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Ви самі висуваєте версію і мене в ній звинувачуюте. Все я розрізняю, але агресія росії без підтримки місцевих Донбасу була би неможлива. Тому, якщо ви цього не розумієте, то це вам не робить честі.
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_(с) "Все я розрізняю, але агресія росії без підтримки місцевих Донбасу була би неможлива." - С чего вы это себе придумали? Агрессор предлог найдёт. Потому что у него есть желание, есть мотив. Цель есть, компрендо? Если даже вы не дадите ему малейшего предлога для нападения, это вас не защитит - он организует его сам! Что неоднократно и было в веке ХХ - а это недавно, информация об этом есть, и те, кто ищут ответы, их найдут.
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Я щось придумав? Місцевих жителів обробили і вони дійсно закликали путіна ввести війська. Саме так росія там утримує владу, а інакше її агресія не мала би сенсу. Тому місцевих Донбасу не просто використали як привід для агресії, а вони є частиною цієї агресії. На добраніч, бо мені скоро на роботу.
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(с) "Саме так росія там утримує владу, а інакше її агресія не мала би сенсу." - Тю! Это почему ещё не имела бы смысла?
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Хорошо укратварей покосили,девять шумеросвиней валяются на поле боя,а десятого ДНРовцы переташили на свою територию.И нафига шумеросвинью переташили?Пусть бы себе валялся на нейтралке,для ровного счёта.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАртиллерийский обстрел Талаковки полиция расследует как теракт, организовано ночное патрулирование населенного пункта
 
 
 
 
 
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