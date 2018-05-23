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 ФИФА не подтвердила употребление допинга футболистами российской сборной

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла запрещенных веществ в допинг-пробах, которые проводили по ряду российских футболистов после публикации докладов комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, сообщает сайт ФИФА.

В федерации отметили, что проверяли прежде всего потенциальных участников Чемпионата мира 2018 года. Во время проверки, в частности, были заново проанализированы допинг-пробы упомянутых в докладах Макларена игроков.

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Также в ФИФА отметили, что проверка продолжается по ряду игроков, которые не будут участвовать в Чемпионате мира.

Ранее, в одном из докладов комиссии Ричарда Макларена речь шла о сокрытии положительных допинг-проб 11 российских футболистов. Их имена не разглашались. Пробы этих игроков, как предполагала комиссия, были обозначены как негативные с согласия бывшего министра спорта России Виталия Мутко.

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Также известный немецкий журналист и автор ряда фильмов о допинге в спорте Хайо Зеппельт выпустил свою новую работу, где в центре скандала оказалась российская сборная по футболу. Как заявил автор фильма, игроки национальной команды России принимали запрещенные препараты на чемпионате мира - 2014, и часть выступавших тогда спортсменов продолжает безнаказанно готовиться к новому мундиалю.

Источник: https://censor.net.ua/n3067533
 
 
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