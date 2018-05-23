 "Выражаем беспокойство" и "решительно осуждаем" не решают проблему защиты мирных жителей, необходимы конкретные действия, - Кислица на дебатах Совбеза ООН

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Постоянного представительства Украины в ООН.

Сергей Кислица подчеркнул, что Украина приветствует тот факт, что впервые в докладе генсека ООН говорится о тяжелом положении гражданских лиц, затронутых российской военной агрессией на Донбассе.

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"Однако то, что действительно удручает, заключается в том, что, несмотря на практически всеобщее признание государствами-членами ООН необходимости в полном соблюдении международного права, включая гуманитарное право и права человека, вопрос защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте остается актуальным сегодня, как это было в 1999 году. Прошло почти два десятилетия, и мы все еще "выражаем озабоченность", "сильно осуждаем", "призываем" и "подчеркиваем" и т. д. Более того, мы наблюдаем тревожную тенденцию возникновения новых разрушительных конфликтов, и повестка дня Совета Безопасности продолжает расти", - отметил украинский дипломат.

Он признал, что многие страны и международные организации, включая ООН, приняли очень конкретные и практические меры для облегчения страданий гражданских лиц в многочисленных вооруженных конфликтах. "Однако отсутствие всеобъемлющих и осуществимых мер в международном масштабе препятствует нашему прогрессу в этой области. Существует настоятельная необходимость в совершенствовании документирования фактов нарушений и проведения их объективных и эффективных расследований", - заявил Кислица.

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Однако часть, которая, по его мнению, более всего нуждается в улучшениях, это привлечение к ответственности. "Пока безнаказанность регламентирует этот день, пока некоторые государства-члены ООН, в том числе один известный постоянный член, не могут заботиться о реализации решений Международного Суда, этот Совет обречен на то, чтобы идти по кругу вокруг вопроса защиты гражданских лиц - но никогда не решить его", - сообщил дипломат.

Как решение украинская сторона предложила, чтобы каждое государство-член ООН, "независимо от того, насколько оно велико или мало, независимо от того, насколько оно богато или бедно", приняло обязательство соблюдать нормы международного права. "Необходимы конкретные действия, которые в том числе будут предусматривать надлежащую фиксацию преступлений и эффективные механизмы привлечения к ответственности", - подчеркнул Кислица.

Напомним, 22 мая наемники РФ обстреляли мирный украинский поселок Талаковка, расположенный в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены здания.