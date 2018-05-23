 Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского журналиста, редактора издания BlackSeaNews, руководителя проекта Майдан Закордонних Справ Андрея Клименко, задержаны SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763, владелец из Хорватии) и EREN C (IMO 9344734, владелец из Турции).

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"Сегодня, 22.05.18, примерно в 19:15 - 19:20 российские военные задержали на траверзе Бердянска еще 2 судна, направлявшихся с грузом из порта Мариуполь: SOUTHERN BREEZE, IMO 9437763, владелец из Хорватии, EREN C IMO 9344734, владелец из Турции", - написал журналист.

Он отметил, что эти "проблемы" - стрельбам РФ у побережья Украины и задержаниям судов из/на Бердянск и Мариуполь - продолжаются уже четверо суток. "Несмотря на всю информационную волну, нет даже какой-то ноты или заявления МИД, или главнокомандующего", - констатировал Клименко.

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Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины, начиная с 30 апреля, оккупанты суда останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды.