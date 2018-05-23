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Все про:Азовское море (127) задержание (4959)

 Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Примерно в 19:15-19:20 22 мая российские военные задержали в Азовском море два судна, направлявшихся с грузом из Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского журналиста, редактора издания BlackSeaNews, руководителя проекта Майдан Закордонних Справ Андрея Клименко, задержаны SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763, владелец из Хорватии) и EREN C (IMO 9344734, владелец из Турции).

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"Сегодня, 22.05.18, примерно в 19:15 - 19:20 российские военные задержали на траверзе Бердянска еще 2 судна, направлявшихся с грузом из порта Мариуполь: SOUTHERN BREEZE, IMO 9437763, владелец из Хорватии, EREN C IMO 9344734, владелец из Турции", - написал журналист.

Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя, - журналист Клименко 01

Он отметил, что эти "проблемы" - стрельбам РФ у побережья Украины и задержаниям судов из/на Бердянск и Мариуполь - продолжаются уже четверо суток. "Несмотря на всю информационную волну, нет даже какой-то ноты или заявления МИД, или главнокомандующего", - констатировал Клименко.

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Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя, - журналист Клименко 02

Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины, начиная с 30 апреля, оккупанты суда останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды.

Источник: https://censor.net.ua/n3067531
 
 
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УКРОПИДАРЫ ИЗ ЦИПО ССО ПЕРДАКИ РВУТ, АЖ ШАРОВАРЫ ТРЕЩЯТ.
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КАКЕЛО-ШУМЕРАМ ЭТО ВСЁ ПОХ. ИМ МОРЕ ВЫКОПАТЬ - КАК ДВА ПАЛЬЦА ОБМОЧИТЬ. Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 9420
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Порошенко призвал мировое сообщество не считать украинцев, отдыхавших в Крыму, отдохнувшими.....ясен х.у.й. только отдохнувшие, как Вальцман - на Мальдивах, считаются отдохнувшими.
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Украинцы, оглянитесь в прошлое и сравните кем вы были и кем вы стали? Без экономики, без половины населения, без медицины и без шанса на спасение, без правопорядка, без территорий. Лишь с протянутой рукой и в долгах, с президентом-клоуном-посмешищем на весь мир. Украина освоила один метод экономики - паперть.
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КацаПсинская падаль удрала из Горловки.Хинирал Защеканец удрал в Москву.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА
 
 
 
 
 
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