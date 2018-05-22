 Российские наемники выпустили по Талаковке 90 мин 122-го калибра, - Штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В информации отмечается: "Сегодня, 22 мая, с 19 до 21 часов вечера враг предпринял обстрел мирного украинского поселка Талаковка, который расположен в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены поселковые промышленные помещения.

Ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают военнослужащие Вооруженных сил и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.

Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой состоялся обстрел, продолжают удерживать занимаемые позиции".

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