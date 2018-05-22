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 Российские наемники выпустили по Талаковке 90 мин 122-го калибра, - Штаб ООС

В штабе Операции объединенных сил обнародовали информацию об обстреле российскими боевиками вечером 22 мая населенного пункта Талаковка под Мариуполем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В информации отмечается: "Сегодня, 22 мая, с 19 до 21 часов вечера враг предпринял обстрел мирного украинского поселка Талаковка, который расположен в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены поселковые промышленные помещения.

Ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают военнослужащие Вооруженных сил и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.

Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой состоялся обстрел, продолжают удерживать занимаемые позиции".

Также смотрите: Наемники РФ обстреляли из 122-мм минометов Талаковку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3067530
 
 
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Сегодня около 19.00 в Мариуполе начались сильные артиллерийский удары. Дома в центре Мариуполя буквально содрогаются от канонады.

Как сообщили 0629 в пресс-центре ООС, работает артиллерия под Талаковкой, был слышен бой.

"Это всё, что мы можем сказать на данный момент", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в последнюю неделю на фронте заметно обострение. Российско-оккупационные войска существенно нарастили количество артобстрелов. За месяц в ОБСЕ насчитали более 7 тысяч случаев нарушения перемирия.

По данным известного волонтера Семена Кабакаева, координатора проекта "Стоп террор", который занимается изучением и документированием свидетельств российской агрессии в Украине, обстрел Талаковки сегодня произошел совершенно неожиданно.

"Никто не ждал, что российские военные применят 122-мм и 152-мм орудия.
Мне совершенно непонятно, почему сейчас люди начинают писать, что мы не открываем огонь в ответ.
Это неправда!!
Согласно приказам, мы можем открывать огонь, если есть опасность для жизни военнослужащих.
И мы таки открываем.
Сегодняшний инцидент совершенно не исключение. Ответку дали такую, что гай шумел.
Все это слышали в Мариуполе.
Позвонил своим в разведку, говорят тяжеловато прошел день, но все окей.
Говорю сразу, погибших с нашей стороны нет .
Хочу отметить, что любые поползновения со стороны противника будут жестко пресекаться и совершенно неважно какое это направление: Луганское, Донецкое или Мариупольское", -отметил Кабакаев.
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на своей странице в Facebook сообщил военный журналист Юрий Бутусов

«Противник резко усилил обстрелы украинских позиций, вчера вечером в районе Талаковки российские самоходные гаубицы «Гвоздика» выпустили более 100 снарядов 122 мм по нашему району обороны… К сожалению, любые ответные действия украинской артиллерии в данном районе запрещены строго, и ответный контрбатарейный огонь по врагу открыт не был», - сообщает он.

Бутусов напомним, что Красноок «на этой войне имеет честь всего лишь быть одним из воинов патриотичной и мотивированной армии, и вести ее в бой».

«Его генеральская должность и звание - это не привилегия, а дополнительная ответственность, которую в глазах подчиненных надо оправдывать каждый день как минимум в тех вопросах, которые касаются отпора врагу. Народ Украины доверил генералу командовать людьми, составляющими элиту нашей нации, которые сражаясь на передовой, имеют огромный опыт и прекрасно понимают характер и сложности войны в условиях перемирия и Минских ограничений. Но наши воины защищают свою родную землю, и их мотивация не поддается сомнению, и эту мотивацию умный командир должен бережно поддерживать», - подчеркивает он.
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Так же этому дебилу хенералу Краснооку посоветовали поехать в Талаковку и пожить пару дней в зоне обстрела, чтобы все стало на свои места, а также поучиться слушать и понимать своих подчиненных, чтобы не пришлось искать ответственных за возможные потери под Мариуполем. Этот тип Александр Красноок мутный Хенерал сраный нужно его убрать и отправить на полиграф на кого он работает не на агрессора ли РФ? Почему он запрещает давать ответку по оккупантам и высказывает замечания подчиненным... убрать урода его и заменить, поставить другого толкового адекватного военного командующого ОК «Схід».
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90 мин 122 калибра по городу и разрушений и жертв нет??

там что мины из пенопласта были сделаны??

должны остаться руины от ентой талаковки после 90 мин 122 калибра.
и 500 чел убитых раненых.
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Ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают военнослужащие Вооруженных сил и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.


ну не дебилы енто неато????

на кого рассчитана ента хрень??
Источник: https://censor.net.ua/n3067530
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мін такого калібра небуває це артелерийський снаряд гаубиці д -30
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ну няшка она няшка - морпехов поздравили со 100 летием но в кривых руках кацапов - всё ушло мимо Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 2663 Но там Школа и если бы туда прилетело Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 8655
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да есть такая фигня, "ноной " зовут. в 2007 году миномет 2Б23 «Нона-М1» был принят на вооружение путенского рейха.
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може й так, але є й така iнфа, що мiни нарiзнi 122 мм.
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22.05.18 23:59 по кацапскому времени работаете, ну ну
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так. мина - 120 мм - 7 км макс. дальность, если ствол хороший))) 122 - арта, 152 - арта - это жесть...
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Силы операции Объединенных сил взяли в полукольцо оккупированную террористами «ДНР» Горловку, основные маршруты обеспечения оккупантов в этом районе попадают под огневой контроль Вооруженных сил, боевики пытаются выйти из окружения, однако украинские военные пресекают эти попытки. Россияне попали в правильную ситуативную ловушку и теперь их действия продиктованы нашими решениями, потери велики, а ситуация для них существенным образом ухудшается. https://censoru.net/27077-popali-v-lovushku-ukrainskie-voennye-berut-v-okruzhenie-okkupirovannuyu-gorlovku.html
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Мюридка пишет:Поэтому и начались боевые действия - Киеву нужно, чтобы этот чемодан без ручки стал для Кремля совсем неподъемным. Создать угрозу, целью которой станет понуждение Путина на согласие на ввод миротворцев без обременения дополнительными условиями по заключению транзитного договора. В обмен Порошенко может пообещать снять ряд жестких условий заключения этого договора. И по рукам. В конце концов, Кремль и Киев - партнеры по ликвидации бесполезного населения, какие могут быть разногласия в главном?

Но для всего этого Киеву нужен успех. Локальный, но вполне серьезный. Поэтому тактическая задача - занятие высот у Горловки - может существенно подвинуть имеющийся политический тупик в нужную сторону. Никто не станет танковыми клиньями рваться к границе - зачем, если Кремль и так готов все отдать. Просто нашлась болевая точка, ткнув в которую, можно получить весьма приличный результат. Вот в нее и тыкают.

А жертвы среди гражданских - да кого они интересуют, я вас умоляю. И Путину, и Порошенко одинаково плевать на этих никому не нужных стариков, женщин и детей. Есть они, нет их - без разницы. Они - пустое место.
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погугліть фотки горлівських ватників які топчуть українськи прапори, це жінки.
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Я не сцу,вот только почему так много крика про армию и так мало выделяется на неё денег?тут или война,или капитуляция.А пока что творится не понятная хрень.или ты веришь,что с таким финансированием мы можем победить РФ?
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я думаю нет. все это рассово неполноценные организмы, достойные только побиения и презрения.
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Дружще,был "порохоботом" последние года и даже на цензора поддерживал порошенко.Но сейчас понимаю что он больше занимается своим старом,чем делом.Выборы он проиграет юльке и начнётся очередной 3'14здец.Чем он занимается?порошенко может объяснить нации свою стратегию?минские соглашения?миротворцы?я не верю что мы избежим большой войны с кацапней.РФ уже фактически аннексировала ещё и Азовское море.Чем занимается порох!?танцует с бубном вокруг Святого Джавелина!Что сорок стук помогут нам в войне с кацапней??
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российское телевидение - это для тупых дебилов, а "Эхо Москвы" - для умных дебилов.
Любая пропаганда должна быть "многослойной" целеноправленной на определенную территорию. Пропаганда нагромождает ложь на ложь, чтобы люди, пытающие разобраться, находили снова ложь. Самый яркий пример - это нагромождение лжи российских "экспертов" и пропагандистов по поводу рейса MH-17 Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 9564
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Я не знаю ты мне это написал или кому,но поверь я не зрадофил ,просто пытаюсь посмотреть на вещи объективно.Мы(не пишу Порошенко)делаем для армии очень мало и с таким подходом кацапня вынесет нас хоть и с большими жертвами со своей стороны.Я про Перемогу,а не про поразку!Понимаешь?Или строим армию или ну его нахрен.Не люблю я показухи ,ну не верю что 3%ввп Украины хватит что бы победить в войне
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Когда же лишнехромосомные поймут, что чем дальше Украина отдаляется от страны 404 (соССия, извините роССия), тем жальче становится её ядерная дубинка и величественнее рисуется лесной житель, гриб ОТСОСИНОВИК, не то, что на мировое господство, а на региональное. У него/нее уже шляпка на тянет, даже на 100 км за МКАДом.
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помогут- это спаленный тб розии Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 8283 и вобще ноче неделя джавелина количество уволившихся танкистов из рф выросло в 3 е Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 9731
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4й год война а редакторы цензора до сих пор 122мм от 120 мм отличить не могут и мину от снаряда Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 2210
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та ежу понятно что с саней в 120мм не докинешь а ноны там уже уязвимы из за рельефа Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 7071
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тут даже не от редактировали Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 1730 но бутусов у нас воен спец Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 1376
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Українські військові під Маріуполем знищили бронетехніку бойовиків
Ударом у відповідь на обстріли окупантів українські військові під Маріуполем знищили дві бронемашини ворога.
Зробили це бійці 93-ї бригади ЗСУ під Новотроїцьким, використавши безпілотник.
Як розповіли вони Фактам, одна бронемашина знищена остаточно, друга, найвірогідніше, відновленню також не підлягає.
У мережі опубліковане повне відео знищення ворожої військової техніки, зняте з БПЛА.
Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/05/23/ukrainski_viyskovi_pid_mariupolem_znyshchyly_bronetehniku_boyovykiv__video_1329983
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Вообще главнокомандующий вообще в рот воды набрал про обстрелы мирных городов про то что Россия закрыла судоходство практически в Азовском море явный захват , а только бегает и пиариться то акушерский пункт открыл то 12 км дороги недостроенной то на джавелинах а свои обязанности забыл лишь бы у власти остаться и еще мошну набить
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лола в раздумии уже. как ей убежать с награбленным,и чтобы ее не поймали. она думает сколько соевых шнырей нужно отдать на заклание чтобы народ немного отвлекся от нее.
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сегодня прилетело в 19 00 по 21-00 но главком должен отдать приказ на подавление или ком опер командо в зоне ответственности которого такое происходит Російські найманці випустили по Талаківці 90 мін 122-го калібру, - Штаб ООС - Цензор.НЕТ 1936
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Кажись кого-то из штаба ООС нужно срочно отправить на ноль для изучения калибров и видов артиллерийских боеприпасов.
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Тому четвертий рік йде війна, бо вояки з генштабу невзмозі міну з снарядом відрізнити.
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Боевики РФ скоро могут пойти на обострение, круче чем Дебальцево.
Рaсия хочет вынудить Порошенко выполнить Минские договоренности и легитимизировать оккупацию Донбасса до президентских выборов в марте 2019 года. Об этом заявил волонтер Юрий Касьянов .
Обострение связано с тем, что Путин таким образом давит на Порошенко, вынуждая его выполнять те условия Минских соглашений, на которые тот подписался. С одной стороны давит Путин, с другой стороны давит запад и Порошенко находится между двух огней, даже трех-четырех. Потому что если он выполнит условия Минска, разрешит проведение выборов на оккупированных территориях, легитимизирует их, то тогда очевидно, что не сможет выиграть президентские выборы в стране», - считает Касьянов.
По мнению волонтера, в течение ближайшего года боевики и российские силы могут значительно обострить ситуацию, чтобы надавить на украинскую власть.
https://inforesist.org/kasyanov-obostrenie-mozhet-byit-kruche-chem-vo-vremya-debaltsevo-novosti-ukrainyi/

Угроза масштабного вторжения РФ в Украину существует. -крымский полит-обозреватель Сергей Стельмах.

В любом случае лето-осень 2018 г. могут быть очень «горячим» для Украины. Стратегические цели Кремля остаются неизменными. Сначала россияне планируют получить политический контроль над Киевом, а затем постепенно ликвидировать украинскую государственность.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники выпустили по Талаковке 90 мин 122-го калибра, - Штаб ООС
 
 
 
 
 
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