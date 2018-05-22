 Российские наемники выпустили по Талаковке 90 мин 122-го калибра, - Штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.
В информации отмечается: "Сегодня, 22 мая, с 19 до 21 часов вечера враг предпринял обстрел мирного украинского поселка Талаковка, который расположен в нескольких десятках километров от Мариуполя. По предварительным данным было выпущено более 90 мин 122 калибра, часть из которых не разорвалась. Информации о потерях среди населения нет. Повреждены поселковые промышленные помещения.
Ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают военнослужащие Вооруженных сил и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.
Военнослужащие бригады, в зоне ответственности которой состоялся обстрел, продолжают удерживать занимаемые позиции".
Как сообщили 0629 в пресс-центре ООС, работает артиллерия под Талаковкой, был слышен бой.
"Это всё, что мы можем сказать на данный момент", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в последнюю неделю на фронте заметно обострение. Российско-оккупационные войска существенно нарастили количество артобстрелов. За месяц в ОБСЕ насчитали более 7 тысяч случаев нарушения перемирия.
По данным известного волонтера Семена Кабакаева, координатора проекта "Стоп террор", который занимается изучением и документированием свидетельств российской агрессии в Украине, обстрел Талаковки сегодня произошел совершенно неожиданно.
"Никто не ждал, что российские военные применят 122-мм и 152-мм орудия.
Мне совершенно непонятно, почему сейчас люди начинают писать, что мы не открываем огонь в ответ.
Это неправда!!
Согласно приказам, мы можем открывать огонь, если есть опасность для жизни военнослужащих.
И мы таки открываем.
Сегодняшний инцидент совершенно не исключение. Ответку дали такую, что гай шумел.
Все это слышали в Мариуполе.
Позвонил своим в разведку, говорят тяжеловато прошел день, но все окей.
Говорю сразу, погибших с нашей стороны нет .
Хочу отметить, что любые поползновения со стороны противника будут жестко пресекаться и совершенно неважно какое это направление: Луганское, Донецкое или Мариупольское", -отметил Кабакаев.
«Противник резко усилил обстрелы украинских позиций, вчера вечером в районе Талаковки российские самоходные гаубицы «Гвоздика» выпустили более 100 снарядов 122 мм по нашему району обороны… К сожалению, любые ответные действия украинской артиллерии в данном районе запрещены строго, и ответный контрбатарейный огонь по врагу открыт не был», - сообщает он.
Бутусов напомним, что Красноок «на этой войне имеет честь всего лишь быть одним из воинов патриотичной и мотивированной армии, и вести ее в бой».
«Его генеральская должность и звание - это не привилегия, а дополнительная ответственность, которую в глазах подчиненных надо оправдывать каждый день как минимум в тех вопросах, которые касаются отпора врагу. Народ Украины доверил генералу командовать людьми, составляющими элиту нашей нации, которые сражаясь на передовой, имеют огромный опыт и прекрасно понимают характер и сложности войны в условиях перемирия и Минских ограничений. Но наши воины защищают свою родную землю, и их мотивация не поддается сомнению, и эту мотивацию умный командир должен бережно поддерживать», - подчеркивает он.
там что мины из пенопласта были сделаны??
должны остаться руины от ентой талаковки после 90 мин 122 калибра.
и 500 чел убитых раненых.
ну не дебилы енто неато????
на кого рассчитана ента хрень??
Источник: https://censor.net.ua/n3067530
Но для всего этого Киеву нужен успех. Локальный, но вполне серьезный. Поэтому тактическая задача - занятие высот у Горловки - может существенно подвинуть имеющийся политический тупик в нужную сторону. Никто не станет танковыми клиньями рваться к границе - зачем, если Кремль и так готов все отдать. Просто нашлась болевая точка, ткнув в которую, можно получить весьма приличный результат. Вот в нее и тыкают.
А жертвы среди гражданских - да кого они интересуют, я вас умоляю. И Путину, и Порошенко одинаково плевать на этих никому не нужных стариков, женщин и детей. Есть они, нет их - без разницы. Они - пустое место.
Любая пропаганда должна быть "многослойной" целеноправленной на определенную территорию. Пропаганда нагромождает ложь на ложь, чтобы люди, пытающие разобраться, находили снова ложь. Самый яркий пример - это нагромождение лжи российских "экспертов" и пропагандистов по поводу рейса MH-17
Ударом у відповідь на обстріли окупантів українські військові під Маріуполем знищили дві бронемашини ворога.
Зробили це бійці 93-ї бригади ЗСУ під Новотроїцьким, використавши безпілотник.
Як розповіли вони Фактам, одна бронемашина знищена остаточно, друга, найвірогідніше, відновленню також не підлягає.
У мережі опубліковане повне відео знищення ворожої військової техніки, зняте з БПЛА.
Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/05/23/ukrainski_viyskovi_pid_mariupolem_znyshchyly_bronetehniku_boyovykiv__video_1329983
Рaсия хочет вынудить Порошенко выполнить Минские договоренности и легитимизировать оккупацию Донбасса до президентских выборов в марте 2019 года. Об этом заявил волонтер Юрий Касьянов .
Обострение связано с тем, что Путин таким образом давит на Порошенко, вынуждая его выполнять те условия Минских соглашений, на которые тот подписался. С одной стороны давит Путин, с другой стороны давит запад и Порошенко находится между двух огней, даже трех-четырех. Потому что если он выполнит условия Минска, разрешит проведение выборов на оккупированных территориях, легитимизирует их, то тогда очевидно, что не сможет выиграть президентские выборы в стране», - считает Касьянов.
По мнению волонтера, в течение ближайшего года боевики и российские силы могут значительно обострить ситуацию, чтобы надавить на украинскую власть.
https://inforesist.org/kasyanov-obostrenie-mozhet-byit-kruche-chem-vo-vremya-debaltsevo-novosti-ukrainyi/
Угроза масштабного вторжения РФ в Украину существует. -крымский полит-обозреватель Сергей Стельмах.
В любом случае лето-осень 2018 г. могут быть очень «горячим» для Украины. Стратегические цели Кремля остаются неизменными. Сначала россияне планируют получить политический контроль над Киевом, а затем постепенно ликвидировать украинскую государственность.