 Нападения на объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе являются нарушением международного гуманитарного права, - пресс-секретарь ООН Дюжаррик

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на гуманитарных сотрудников на местах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации.
"В результате обстрелов повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль линии соприкосновения", - сообщил он. По данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах остались без света и газа.
По-прежнему не работает Донецкая фильтровальная станция, а перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек. "Эта станция в прошлом году подверглась нападениям восемь раз", - напомнил пресс-секретарь ООН. Он сообщил, что запасы воды в Авдеевке в Донецкой области - на исходе. "Сегодня наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", - сказал Дюжаррик. Он напомнил, что стороны конфликта должны избегать нападений на объекты гражданской инфраструктуры и их персонал, а также, что преднамеренные действия, направленные на разрушения системы водоснабжения являются нарушением международного гуманитарного права.
Напомним, в четверг, 17 мая, Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу, ее работа приостановлена.
Чудовищный случай. Наверное, он не имеет аналогов в советской истории, а может и в мировой авиации.
Командир экипажа Александр Клюев поспорил, что сможет посадить самолет вслепую, пользуясь только приборами. Он закрыл обзорные окна кабины шторками и повёл самолёт на посадку… в момент происшествия на борту самолета находилось 85 пассажиров, в том числе 14 детей и 8 членов экипажа.
Шторки на окнах второго пилота не были закрыты, но ни штурман, ни бортинженер не препятствовали его действиям. В расчёты командира экипажа вкралась ошибка, и к полосе самолёт подошёл со слишком большими вертикальной и горизонтальной скоростями.
Самолёт буквально врезается «брюхом» в бетонную полосу. От сильнейшего (4,8 g) удара о посадочную полосу стойки шасси подломились. Самолет протащило по полосе около 300 м.
При скольжении по бетону самолёт стал переворачиваться через правое крыло, затем сошёл на грунт, потерял правую плоскость крыла, перевернулся и раскололся надвое.
Правое крыло полностью оторвалось, а левое сложилось вдвое. Когда корпус переломился на две части, на раскалённые турбины двигателей из топливных баков хлынул керосин. Начался пожар.
Три стюардессы сгорели заживо. Рядом с их каютой хранился кислородный баллон, у которого выбило штуцер и раскалённая струя кислорода ударила прямо в них. От стюардесс остались только фрагменты черепов и берцовых костей.