EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия
  400  2
Все про:обстрел (6883) ООН (2470) Донбасс (16215) инфраструктура (113) вода (88) ДФС (19)

 Нападения на объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе являются нарушением международного гуманитарного права, - пресс-секретарь ООН Дюжаррик

С начала мая ситуация на востоке Украины ухудшилась: участились инциденты с использованием минометов и тяжелой артиллерии. Только за последние 24 часа обстрелам подверглись 26 населенных пунктов по обе стороны "линии соприкосновения".

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на гуманитарных сотрудников на местах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации.

"В результате обстрелов повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль линии соприкосновения", - сообщил он. По данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах остались без света и газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ трижды обстреляли территорию возле ДФС из минометов, - СЦКК

По-прежнему не работает Донецкая фильтровальная станция, а перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек. "Эта станция в прошлом году подверглась нападениям восемь раз", - напомнил пресс-секретарь ООН. Он сообщил, что запасы воды в Авдеевке в Донецкой области - на исходе. "Сегодня наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", - сказал Дюжаррик. Он напомнил, что стороны конфликта должны избегать нападений на объекты гражданской инфраструктуры и их персонал, а также, что преднамеренные действия, направленные на разрушения системы водоснабжения являются нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, в четверг, 17 мая, Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу, ее работа приостановлена.

Источник: https://censor.net.ua/n3067529
 
 
VEhrNGRrdzVReXN3VEVoU1oyUkhRekJaUkZGMFpFTTNaazVEWlRCS04xRnVXSHBSYkU1RGF6QkxSamd3U2xSUmRuUkRPVEJNU0ZGelRrZENNRmxHT0RCTWFsRjJaRWRGTUZsRVVYTk9SMEl3V1V4U1owNUhSREJNY2xKbmRFZEVNRmxFVVhOSWVsRnpkRU1yTUV4VVVYTkJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Инфантилизм или дегенератизм ооновских чиновников зашкаливает. Причина проблем в рф, а не в последствиях войны.
 показать весь комментарий
 
 
Эта трагедия произошла 20 октября 1986 года при посадке в аэропорту города Куйбышева.

Чудовищный случай. Наверное, он не имеет аналогов в советской истории, а может и в мировой авиации.

Командир экипажа Александр Клюев поспорил, что сможет посадить самолет вслепую, пользуясь только приборами. Он закрыл обзорные окна кабины шторками и повёл самолёт на посадку… в момент происшествия на борту самолета находилось 85 пассажиров, в том числе 14 детей и 8 членов экипажа.

Шторки на окнах второго пилота не были закрыты, но ни штурман, ни бортинженер не препятствовали его действиям. В расчёты командира экипажа вкралась ошибка, и к полосе самолёт подошёл со слишком большими вертикальной и горизонтальной скоростями.

Самолёт буквально врезается «брюхом» в бетонную полосу. От сильнейшего (4,8 g) удара о посадочную полосу стойки шасси подломились. Самолет протащило по полосе около 300 м.

При скольжении по бетону самолёт стал переворачиваться через правое крыло, затем сошёл на грунт, потерял правую плоскость крыла, перевернулся и раскололся надвое.

Правое крыло полностью оторвалось, а левое сложилось вдвое. Когда корпус переломился на две части, на раскалённые турбины двигателей из топливных баков хлынул керосин. Начался пожар.

Три стюардессы сгорели заживо. Рядом с их каютой хранился кислородный баллон, у которого выбило штуцер и раскалённая струя кислорода ударила прямо в них. От стюардесс остались только фрагменты черепов и берцовых костей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападения на объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе являются нарушением международного гуманитарного права, - пресс-секретарь ООН Дюжаррик
 
 
 
 
 
 вверх