 Нападения на объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе являются нарушением международного гуманитарного права, - пресс-секретарь ООН Дюжаррик

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на гуманитарных сотрудников на местах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Организации.

"В результате обстрелов повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль линии соприкосновения", - сообщил он. По данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах остались без света и газа.

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По-прежнему не работает Донецкая фильтровальная станция, а перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек. "Эта станция в прошлом году подверглась нападениям восемь раз", - напомнил пресс-секретарь ООН. Он сообщил, что запасы воды в Авдеевке в Донецкой области - на исходе. "Сегодня наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", - сказал Дюжаррик. Он напомнил, что стороны конфликта должны избегать нападений на объекты гражданской инфраструктуры и их персонал, а также, что преднамеренные действия, направленные на разрушения системы водоснабжения являются нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, в четверг, 17 мая, Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу, ее работа приостановлена.