 Полиция отрабатывает версию, что неизвестный газ в харьковской школе распылил один из учащихся, чтобы сорвать учебный процесс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области во вторник вечером.

"Предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие, - кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса. завтра занятия в школе будут возобновлены", - отмечется в информации.

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Как сообщалось, во вторник в школе №3 в Харькове на перемене был распылен неизвестный газ. По информации ОГА, 37 детей обратились за помощью к медикам, из них 35 были направлены в областную детскую клиническую больницу №1. 6 человек - помещены в палату интенсивной терапии.

По состоянию на 17.00 в больнице оставалось 10 детей, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.