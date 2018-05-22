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Все про:отравление (1025) Харьков (3859) школа (1682)

 Полиция отрабатывает версию, что неизвестный газ в харьковской школе распылил один из учащихся, чтобы сорвать учебный процесс

Полиция отрабатывает версию о том, что неизвестный газ в школе №3 в Харькове распылил один из учеников, чтобы сорвать занятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области во вторник вечером.

"Предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие, - кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса. завтра занятия в школе будут возобновлены", - отмечется в информации.

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Как сообщалось, во вторник в школе №3 в Харькове на перемене был распылен неизвестный газ. По информации ОГА, 37 детей обратились за помощью к медикам, из них 35 были направлены в областную детскую клиническую больницу №1. 6 человек - помещены в палату интенсивной терапии.

По состоянию на 17.00 в больнице оставалось 10 детей, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3067527
 
 
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Правильно. А до этого он распылял в других школах и в других областях.
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юный алхимик))) тупые отговорки
палиция ни на что не способна вообще
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Это такой психоз у людей. Дурачок сделал - другие дурачки повторяют. Так, например, модно на машине в толпу въехать.
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Не-не, на машине - это не мода. Там можно как угодно говорить, но те люди на смерть едут. Уж какие они головой нездоровые, но они сознательно едут умирать. И они это понимают наперёд.
Как японские камикадзе.
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Народ СОДЕРЖИТ "армию" реформированных БЕЗДАРНЫХ МЕНТОВ
и "армию" реформированных МЕДИКОВ - НЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ .
В чём роль государства ???
В собирании налогов ???
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А еще народ содержит целое стадо диванных экспертов которые всегда все знают и уимеют лучше всех но нихуя не делают. Только пиздят в интернете.
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Тільки в раді сидить 450 вилупків імбицильних, а скільки по всій країні, то чому серед школярів має бути лише один напівдурник у Харкові?
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прошло почти полдня а газ до сих пор не известный))) это приговор медицине которая призвана лечить
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А ты я посмотрю химик. Этотолько в халливудском кино состав и формулу разу узнают за пару секунд в чудо-агрегата. А так, это долгой процесс.
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А версию российского теракта полиция не рассматривает? Или сверху спустили указ не расшатывать перед выборами лодку?
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А раньше просто кидали дрожжи в унитазы, ну или сообщали о минировании школы...
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Всякое бывало в школьные времена, теренами брызгались, еще чем обливались .. Но! Ни кто не попадал в реанимацию. Да, "детки" могут че то сотворить...Но! Школьникам не доступены газы способные довести до реанимации да и взрослым тоже.
Опять же в одном из интервью(смотрел по ТВ) , кто то проговорился и назвал газ "паралитическим", то есть таким, который запрещен женевской конвенцией.
Очень мутно все, пока.
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Наразі виставляються оцінки за рік, багатьом вони не подобаються - от і вихлюпують своє невдоволення. Показово покарають когось з батьків й закінчиться.
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