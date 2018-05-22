 Полиция отрабатывает версию, что неизвестный газ в харьковской школе распылил один из учащихся, чтобы сорвать учебный процесс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области во вторник вечером.
"Предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие, - кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса. завтра занятия в школе будут возобновлены", - отмечется в информации.
Как сообщалось, во вторник в школе №3 в Харькове на перемене был распылен неизвестный газ. По информации ОГА, 37 детей обратились за помощью к медикам, из них 35 были направлены в областную детскую клиническую больницу №1. 6 человек - помещены в палату интенсивной терапии.
По состоянию на 17.00 в больнице оставалось 10 детей, их состояние оценивалось как удовлетворительное.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
палиция ни на что не способна вообще
Как японские камикадзе.
и "армию" реформированных МЕДИКОВ - НЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ .
В чём роль государства ???
В собирании налогов ???
Опять же в одном из интервью(смотрел по ТВ) , кто то проговорился и назвал газ "паралитическим", то есть таким, который запрещен женевской конвенцией.
Очень мутно все, пока.