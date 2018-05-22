EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Происшествия
  1392  6
Все про:вооружение (2928) ОБСЕ (3152) Донбасс (16215)

 Наблюдатели ОБСЕ обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения боевиков возле Бугаевки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения контролируемых Россией боевиков возле оккупированной Бугаевки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 20 мая до 19:30 21 мая.

В частности, сказано, что СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, что предусмотрено комплексом мер по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

"20 мая в неподконтрольных правительству (Украины) районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 15 самоходных гаубиц (2С1" Гвоздика ", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм) юго-восточнее населенного пункта Бугаевка (37 км юго-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

В то же время, в том же районе беспилотник также зафиксировал около 60 боевых бронированных машин и другую технику, что является нарушением определенных координат для отвода вооружения.

Кроме того, на следующий день наблюдатели видели 4 реактивных системы залпового огня (БМ-21) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка). Вместе с тем, возле Бугаевки беспилотник СММ обнаружил 21 танк (Т-64), 4 зенитные ракетные комплексы (9К35 "Стрела-10") и 7 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм).

Также читайте: За неделю спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 7 700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3067526
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В боєвіков не може бути важкого озброєння. російське важке озброєння в російських військових. Навколо яких крутяться донецькі наркомани.
 показать весь комментарий
 
 
как шо? новое соево безальтернативное перемирие и безальтернативность мыролюбства лолиты кокориной.
 показать весь комментарий
 
 
Ну-у... в блокнот записали... и поехали ужинать или бухать с кацапами...
 показать весь комментарий
 
 
Для ОБСЕ Бугаевка -- этакая заначка, когда с перепоя или бухла
Они туда едут и сразу обнаруживают
А через месяц-два опять нажрутся, а ехать никуда не хочется
Так лепят эту бугаевку не отрывая жопу от унитаза.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения боевиков возле Бугаевки
 
 
 
 
 
 вверх