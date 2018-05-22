 Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку. ВИДЕО

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, информирует Цензор.НЕТ.
"Около часа назад российские оккупанты накрыли огнем 122-мм минометов населенный пункт Талаковка вблизи Мариуполя", - сообщил он.
Центр волонтеров "People's Project" в Facebook опубликовал видео пользователя Евгения Большака.
"Киев готовится мирно спать, а тем временем на Донбассе очень неспокойно! Вот видео, снятое в окрестностях Мариуполя. Слышно, как пророссийские боевики обстреливают позиции наших защитников. Нам сообщают, что они накрыли Талаковку из минометов 122-мм. А скоро ночь и им будет труднее следить за врагом", - сообщают в Центре.
Отметим, что 122 мм - калибр гаубиц.
радары с отключеной системой определения координат (иными словами- фуфло) ?
и "ольха" которую только для понтов испытали?
Andrey Boyko - В своё время "пережил" смену командующего сектора на Красноока. Резануло дежавю - "сами провоцируете обстрел", жёсткий запрет на ответку, ежедневный отчёт по боеприпасам на всех опорниках и т.д. всё в его стиле...
Serg Marco
54 хв ·
Пожар в Талаковке и артобстрел сегодня слышал и наблюдал Мариуполь.
Артобстрелы под Мариуполем идут каждый день уже больше недели. Сыпят ствольной артой положив болт на ОБСЕ. Даже посреди белого дня.
Но проблема в том что командующий ОТУ Схід некий генерал Красноок запретил ответку. По его словам это морпехи провоцируют сепаров.
Сегодня обстрел мирной Талаковки не изменил мнения "бравого" генерала. Запрет на ответку. Ее не было.
Так вот, хотелось бы спросить у командующеего ООС Наева- это чем приморское направление так проштрафилось, что этот даун сейчас его так замечательно сливает? Более того, Красноок направил в Мариуполь комиссию которая должна приструнить морпехов которые "провоцируют" своего противника.
То есть под Донецком и Луганском можно давать ответ, а тут что не так?
Очень бы не хотелось писать зраду. Но факты о намеренном урезании передачи бк под Мариуполем от Красноока есть. Сейчас запрет ответки. Сегодня чудом люди не погибли. А если бы погибли, кто бы держал ответ?
Я был свидетелем того как весной 2017 морпехи так прибили арту сепаров, что они молчали с апреля. Сейчас же им дали развернутся в полную силу. Результат- сами видите.
В общем уважаемый генерал Наев, вы сами говорили о том что силы ООС будут давать адекватный ответ. Пора бы это слово на приморском направлении сдержать.
33 хв ·
Командующий ОК "Схід" Александр Красноок не принимает решений в связи с обострением обстановки на мариупольском направлении. Противник резко усилил обстрелы украинских позиций, вчера вечером в районе Талаковки российские самоходные гаубицы "Гвоздика" выпустили более 100 снарядов 122 мм по нашему району обороны. К сожалению, генерал Красноок не только запретил ответные действия украинской артиллерии в данном секторе, но и высказал замечания ряду подчиненных ему украинских подразделений в данном районе, которые якобы принимают участие в перестрелках.
К сожалению, ответный контрбатарейный огонь по врагу открыт не был.
Генерал Красноок на этой войне имеет честь всего лишь быть одним из воинов патриотичной и мотивированной армии, и вести ее в бой. И его генеральская должность и звание - это не привилегия, а дополнительная ответственность, которую в глазах подчиненных надо оправдывать каждый день как минимум в тех вопросах, которые касаются отпора врагу. Народ Украины доверил генералу командовать людьми, составляющими элиту нашей нации, которые сражаясь на передовой, имеют огромный опыт и прекрасно понимают характер и сложности войны в условиях перемирия и Минских ограничений. Мотивация наших воинов не поддается сомнению, и эту мотивацию умный командир должен бережно поддерживать. И если есть вопросы - давать "ответку" артиллерией или не давать, то надо в данном случае поехать в Талаковку, пожить пару дней в зоне обстрела, пообщаться с бойцами, тогда, глядишь, все станет на свои места.
Фронт держат бойцы. И потому надо уметь слушать своих подчиненных, и понимать. Кто будет нести ответственность, если безнаказанный враг нанесет своей артиллерией новые потери под Мариуполем?