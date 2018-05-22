 Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку. ВИДЕО

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, информирует Цензор.НЕТ.

"Около часа назад российские оккупанты накрыли огнем 122-мм минометов населенный пункт Талаковка вблизи Мариуполя", - сообщил он.

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Центр волонтеров "People's Project" в Facebook опубликовал видео пользователя Евгения Большака.

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"Киев готовится мирно спать, а тем временем на Донбассе очень неспокойно! Вот видео, снятое в окрестностях Мариуполя. Слышно, как пророссийские боевики обстреливают позиции наших защитников. Нам сообщают, что они накрыли Талаковку из минометов 122-мм. А скоро ночь и им будет труднее следить за врагом", - сообщают в Центре.

Отметим, что 122 мм - калибр гаубиц.