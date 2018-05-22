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 Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку. ВИДЕО

Около восьми часов вечера 22 мая российские оккупанты обстреляли населенный пункт Талаковка вблизи Мариуполя.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз, информирует Цензор.НЕТ.

"Около часа назад российские оккупанты накрыли огнем 122-мм минометов населенный пункт Талаковка вблизи Мариуполя", - сообщил он.

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Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку 01

Центр волонтеров "People's Project" в Facebook опубликовал видео пользователя Евгения Большака. 

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"Киев готовится мирно спать, а тем временем на Донбассе очень неспокойно! Вот видео, снятое в окрестностях Мариуполя. Слышно, как пророссийские боевики обстреливают позиции наших защитников. Нам сообщают, что они накрыли Талаковку из минометов 122-мм. А скоро ночь и им будет труднее следить за врагом", - сообщают в Центре.

Наемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку 02

Отметим, что 122 мм - калибр гаубиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3067525
 
 
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Можно уже наконец-то выучить калибры на пятом году войны?
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В воскресенье наши гремели тяжелыми в сторону Водяного. А сегодня да, громко в районе Талаковки. Позвонил туда другу - "Да, гремят сильно, но я виноград брызгаю, не отвлекай." В центре Мариуполя очень грозно звучало тем не менее.
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они на пятом году войны не способны выучить 4-й класс урока географии и знать, что Талаковка на 50 км южнее Донбасса и находится в Приазовье, по сути являясь пригородом Мариуполя. И там как и в Мариуполе нет шахт, и никогда не было, и уголь там тоже не добывают .
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а в ответ?
радары с отключеной системой определения координат (иными словами- фуфло) ?
и "ольха" которую только для понтов испытали?
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И что не так? у нас же шыкаладное перемирие с русней, и даже мышыбратство с переместителями грузов.
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М.б. и Вас лично и перемирие, а у нас бои усилились
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мрази кацапские...за все ответка будет.очень хорошая
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Пока не начнут давать адекватный ответ, и меры ограничения пропускного режима через КПП , обстрелы будут продолжаться и оккупанты и их пособники будут себя чувствовать безнаказанными.
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Andrey Boyko - В своё время "пережил" смену командующего сектора на Красноока. Резануло дежавю - "сами провоцируете обстрел", жёсткий запрет на ответку, ежедневный отчёт по боеприпасам на всех опорниках и т.д. всё в его стиле...

Найманці РФ обстріляли зі 122-мм мінометів Талаківку - Цензор.НЕТ 3692 Serg Marco
54 хв ·

Пожар в Талаковке и артобстрел сегодня слышал и наблюдал Мариуполь.
Артобстрелы под Мариуполем идут каждый день уже больше недели. Сыпят ствольной артой положив болт на ОБСЕ. Даже посреди белого дня.
Но проблема в том что командующий ОТУ Схід некий генерал Красноок запретил ответку. По его словам это морпехи провоцируют сепаров.
Сегодня обстрел мирной Талаковки не изменил мнения "бравого" генерала. Запрет на ответку. Ее не было.
Так вот, хотелось бы спросить у командующеего ООС Наева- это чем приморское направление так проштрафилось, что этот даун сейчас его так замечательно сливает? Более того, Красноок направил в Мариуполь комиссию которая должна приструнить морпехов которые "провоцируют" своего противника.
То есть под Донецком и Луганском можно давать ответ, а тут что не так?
Очень бы не хотелось писать зраду. Но факты о намеренном урезании передачи бк под Мариуполем от Красноока есть. Сейчас запрет ответки. Сегодня чудом люди не погибли. А если бы погибли, кто бы держал ответ?
Я был свидетелем того как весной 2017 морпехи так прибили арту сепаров, что они молчали с апреля. Сейчас же им дали развернутся в полную силу. Результат- сами видите.
В общем уважаемый генерал Наев, вы сами говорили о том что силы ООС будут давать адекватный ответ. Пора бы это слово на приморском направлении сдержать.
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Найманці РФ обстріляли зі 122-мм мінометів Талаківку - Цензор.НЕТ 4389Юрий Бутусов
33 хв ·

Командующий ОК "Схід" Александр Красноок не принимает решений в связи с обострением обстановки на мариупольском направлении. Противник резко усилил обстрелы украинских позиций, вчера вечером в районе Талаковки российские самоходные гаубицы "Гвоздика" выпустили более 100 снарядов 122 мм по нашему району обороны. К сожалению, генерал Красноок не только запретил ответные действия украинской артиллерии в данном секторе, но и высказал замечания ряду подчиненных ему украинских подразделений в данном районе, которые якобы принимают участие в перестрелках.

К сожалению, ответный контрбатарейный огонь по врагу открыт не был.
Генерал Красноок на этой войне имеет честь всего лишь быть одним из воинов патриотичной и мотивированной армии, и вести ее в бой. И его генеральская должность и звание - это не привилегия, а дополнительная ответственность, которую в глазах подчиненных надо оправдывать каждый день как минимум в тех вопросах, которые касаются отпора врагу. Народ Украины доверил генералу командовать людьми, составляющими элиту нашей нации, которые сражаясь на передовой, имеют огромный опыт и прекрасно понимают характер и сложности войны в условиях перемирия и Минских ограничений. Мотивация наших воинов не поддается сомнению, и эту мотивацию умный командир должен бережно поддерживать. И если есть вопросы - давать "ответку" артиллерией или не давать, то надо в данном случае поехать в Талаковку, пожить пару дней в зоне обстрела, пообщаться с бойцами, тогда, глядишь, все станет на свои места.
Фронт держат бойцы. И потому надо уметь слушать своих подчиненных, и понимать. Кто будет нести ответственность, если безнаказанный враг нанесет своей артиллерией новые потери под Мариуполем?
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Если честно,то все чем занимается Порошенко это такой БОЛЬШОЙ пиар и по сути больше ничего.У нас очень сильная армия?да,но только для мирного времени.Ну навели элементарный порядок кое где,вот и все!!!!мы тратим аж 3% на все силовые министерства!и всу,и СБУ,и МВД -аж три(!!!!!)процента!!!Израиль между бесконечными войнами тратил 30%,а во время войны все уходило на оборону.А вот мы тратим аж 3 ПЛЯТЬ %!!!А где же деньги брать если нужно платить субсидии,соц выплаты и т.д.Как же выиграть выборы то?когда голосовать ходят одни пенсы?ССУКА!!!!Этот период войдёт в историю как "Время прое#аных возможностей"-по факту нет у нас ничего.Порошенкои Ко не взяли на себя ответственность и не пошли на не популярные решения которые могли бы спасти страну.Или кто-то верит что все расстаётся и мы не будем "по-серьезному"воевать с кацапней?Может сорок джавелинов нам помогут против десятков тысяч орковской бронетехники?вы в это верите,серьёзно?Недавно прочитал одного блоггера который выразил мысль,что государственный деятель это как ступень ракеты которая сгорает и выводит ракету на новую высоту.Я с ним согласен и не вижу этого в Порошенко.И я его уважаю как верховного главнокомандующего Украины(пока уважаю).Потому что Украины,а не потому что Верховного.Но по факту он много сделал,а ещё больше прое#ал.Чем отвечает Украина на фактическую аннексию азовского моря?ничем!!!!опять молчок как в 14 году,просто молчок и эти танцы с бубном вокруг джавелинов.И если что:я последние годы был за пороха,но по-моему уже все...
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от тільки не треба панікувати ~ ворожий танк можна знищити не тільки джевеліном, а протитанкові міни, стугни, фаготи, рапіри, авіація, що завгодно по обставини. Навіть деякі компекси ППО в окремих випадках можуть вести вогонь по наземним цілям. Українськи танки теж є.
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Українські сухопутні війська можуть дати бій росіянам, проблема тільки в авіації та флоті.
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И проблемы у нас везде!!!а не только в авиации и флоте.
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Поверь чувак,РФ выделял по 100мрд$ в год последние 10 лет на армию.ещё кучубабла на подрывную деятельность в внутри Украины,а наше руководство больше занимается балтавней и портами чем армией.Что мешало порху и Ко выделить на оборону не 3%,а 5% или 10%? Эти ребята ,как мне кажется,упустили возможность построить действительно сильную армию
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ні чувак, тобі не вірю. Тому що наприклад 92 омбр знову сформулали а при янукі її майже знищили як і інші боєздатні частини на сході України. І рашка не зможе двинути усю свою бронетехніку в бік України, у них багато кордонів які треба охороняти., та і санкції працюють.
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Одна 92 бригада это аж 3и бтг ,а на харьковском направлении у РФ штук 30 БТГ и ещё могут наростить в раза два.Отсутствие паники это конечно хорошо,но почему бы не создать больше мех бригад?
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звідки такі дані про 30 бтг напроти харківський обл? Це у воронежській обл стоїть 20 та загальновійськова армія, а белгородський її частина, але вона там і до війни була.
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Порошенко и Ко своим бездействием в азовском море сейчас,и на Донбассе просто демарализует армию и нацию.У Порошенко и Ко есть все инструменты для создания дейсвтельно сильной армии для которой нужно не 3%,а 10,20,30% !!!ВВП.Но вся нынишняя камарилия у власти думает о следующих выборах а не обороне страны.Не было никаких реформ способных дать толчок экономике.Вообще не было НИКАКИХ реформ!!!НИКАКИХ!!!!Минские соглашения?Санкции на русню?Да многое сделано в создании антипутенской коалиции,но это только такая "типа"коалиция,а по факту нас предали европейцы и трампушка давнобы слил если бы не парламент.Вот у нас до сих пор с РФ дипломатические отношения есть даже косульсва,а зачем они нам?К сенцову четыре года не попал ни один консул!нахрен этот цирк?Почему бы не национализировать российский газ и другие активы?кацапне не очень заморачивалась в Крыму,а мы должны играть по правилам?Просто у власти не те люди,порошенко не способен брать на себя ответственность за нацию.И да,где оплоты?сколько их уже сделано?нисколько...денег нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из 122-мм гаубиц Талаковку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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