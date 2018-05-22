 Спасатели не нашли опасных веществ в школе Харькова, где распылили газ, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об это Громадському ТV сообщил представитель ДСНС Харьковщины Игорь Лупадин.

Напомним, утром 22 мая в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Сообщалось, что речь идет о перечный спрей, всех детей эвакуировали. Полиция расследует распыления вещества в школе Харькова по статье хулиганство.

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Накануне, 21 мая, из школы в Николаеве эвакуировали 400 учеников из-за распыления неизвестного вещества. Из-за массового отравления в школе в больницу доставили 37 детей, двое из них попали в реанимацию. 22 мая детей должны были выписать из больницы.

Ранее, 8 мая, в Черкассах из-за массового отравления 42 учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы госпитализировали в областную детскую больницу. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание.