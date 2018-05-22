 "Люди в погонах" отговаривают Сенцова от голодовки, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью "Главреду".
"Там не то, что холодно, там отвратительно – очень сыро. Я уезжал, там было -8С, а чувствовалось на все -15С. А вообще температура опускается до -42С, а это можно считать все -60С по внешним впечатлениям. У него в камере +16С. То есть по нормативам должно быть не меньше. Он говорит, что сидит в свитере, штанах, куртке, шапке и ему холодно. Недавно вместо телевизора попросил обогреватель. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но лучше, чтобы температура вокруг была хотя бы +20С", - сказал он.
Правозащитник отметил, что не знает, удовлетворили ли просьбу заключенного, и добавил, что не исключает, что такие ситуации могут быть использованы с целью давления на Сенцова.
"Любая голодовка в колонии – это ЧП, - также добавил адвокат. - Это проверки, комиссии. Люди приезжают. Отговаривать – это часть работы людей в погонах. Дали ли обогреватель? Не знаю... Там же все через провокации действуют: может с голодовочки уйдешь – вот сосиски вкусные или курочка с рисом. Запахи распространяют. Как в истории с Балухом. И чтобы не поддаваться на подобные провокации, у человека внутри должен идти процесс, должна быть решимость", - отметил он.
14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцовобъявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.
В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.
Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.https://censor.net.ua/n3067451
Он же не гражданин РФ,а Крым это не Украина.
Причем здесь РФ к этому предполагаемому преступлению гражданина другой страны на территории другой страны.
Если это универсальная юрисдикция,то на международный тероризм это не похоже.
Терроризм местного массштаба.
Сенцов не полмтзаключенный ,а похмщенное рашей лицо.
Даже в африканских каннибалов и то было больше чести и справдливости... чем в этих рузьгих питрасов...
А он с этим обвинением в тероризме к раше не имеет отношения никакого.
Он не гражданин раши и Крым это не территория раши.
Есть еще такое понятие как универсальная юрисдикция,но это для международных преступлений.
Вот это я имел ввиду, когда говорил, что он на территории раиси...
У них, млять, белое подают как чёрное и рашобыдло хавает это!
А то что Сенцов террорист - это сучьи правила кремлядей!
Международная амнистия считает Сенцова узником совести.
А то что это не рашкина юрисдикция международная амнистия не считает ?
Сидел бы дома, пердун в парике
А международному сообществу на это глубоко насрать получается.
Придумали термин "политзаключенный" и радуются.
Как будто бы признают Крым рашей и возмущаются тоталитарным режимом.
Гнилое сообщество.
Очень жалко Олега! "Опустить" по беспределу могут любого, тем более в гребаном Кацапстане где большая часть населения хотя бы раз в жизни ходила по "етапу". Олег держись - твоей силы воли можно только позавидывать. П.С. Вообще могли бы обменять Олега на ту же Ани Лорак, галимая кацапская подстилка - лучше бы ее в попу драли на зоне.