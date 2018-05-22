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 "Люди в погонах" отговаривают Сенцова от голодовки, - адвокат Динзе

Адвокат политзаключенного Олега Сенцова рассказал об условиях содержания своего подзащитного в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью "Главреду".

"Там не то, что холодно, там отвратительно – очень сыро. Я уезжал, там было -8С, а чувствовалось на все -15С. А вообще температура опускается до -42С, а это можно считать все -60С по внешним впечатлениям. У него в камере +16С. То есть по нормативам должно быть не меньше. Он говорит, что сидит в свитере, штанах, куртке, шапке и ему холодно. Недавно вместо телевизора попросил обогреватель. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но лучше, чтобы температура вокруг была хотя бы +20С", - сказал он.

Правозащитник отметил, что не знает, удовлетворили ли просьбу заключенного, и добавил, что не исключает, что такие ситуации могут быть использованы с целью давления на Сенцова.

"Любая голодовка в колонии – это ЧП, - также добавил адвокат. - Это проверки, комиссии. Люди приезжают. Отговаривать – это часть работы людей в погонах. Дали ли обогреватель? Не знаю... Там же все через провокации действуют: может с голодовочки уйдешь – вот сосиски вкусные или курочка с рисом. Запахи распространяют. Как в истории с Балухом. И чтобы не поддаваться на подобные провокации, у человека внутри должен идти процесс, должна быть решимость", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время финала ЛЧ в Киеве будем просить известных футболистов подписать обращение об освобождении Сенцова, - Кличко

14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцовобъявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Сенцов будет продолжать голодовку до своей смерти или до освобождения 64 политзаключенных в РФ, - адвокат Динзе

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.https://censor.net.ua/n3067451

Источник: https://censor.net.ua/n3067522
 
 
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Почему это интересно Сенцов "политзаключенный" ?
Он же не гражданин РФ,а Крым это не Украина.
Причем здесь РФ к этому предполагаемому преступлению гражданина другой страны на территории другой страны.
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*Крым это Украина.
Если это универсальная юрисдикция,то на международный тероризм это не похоже.
Терроризм местного массштаба.
Сенцов не полмтзаключенный ,а похмщенное рашей лицо.
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Потому что, он находится на территории Р А С С Е И!!!
Даже в африканских каннибалов и то было больше чести и справдливости... чем в этих рузьгих питрасов...
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Политзаключенным он мог бы быть если бы раша имела право его судить.
А он с этим обвинением в тероризме к раше не имеет отношения никакого.
Он не гражданин раши и Крым это не территория раши.
Есть еще такое понятие как универсальная юрисдикция,но это для международных преступлений.
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Скажу иначе, не пытайтесь найти логику в действиях рососи!
Вот это я имел ввиду, когда говорил, что он на территории раиси...
У них, млять, белое подают как чёрное и рашобыдло хавает это!
А то что Сенцов террорист - это сучьи правила кремлядей!
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Я в ее действиях ничего не ищу.
Международная амнистия считает Сенцова узником совести.
А то что это не рашкина юрисдикция международная амнистия не считает ?
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Боже, допоможи, будь ласка, Олегу отримати перемогу у боротьбі проти цих скажених тварюк.
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А тут - творческая ынтэлэгэнцыя Казлянцдии - как к Кобздону женсчина с косой подойшла и стоить, ждёть:
Сидел бы дома, пердун в парике
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Действительно, на видео кабыздон похож на выкопанную мумию на собачьем поводке.
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как то, побывал в квартире, где отключили отопление...в помещении плюс шесть, в двухкамерном холодильнике, верхнее отделение, минимум +8. Возникало желание, залезть, погреться.
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Порошенко правильно формулирует - незаконно удерживаемые.
А международному сообществу на это глубоко насрать получается.
Придумали термин "политзаключенный" и радуются.
Как будто бы признают Крым рашей и возмущаются тоталитарным режимом.
Гнилое сообщество.
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Не знаю пацаны! Насколько Я читал на кацапских форумах, Олега Сенцова по беспределу опустили в СИЗО и теперь он заседает с "петухами" у параши. А "петухи" как известно не могут садиться за общий стол, они не могут получать передачи и раздавать ее другим заключенным, потому что те бояться законтачиться. Олегу достаются лишь обьедки со стола смотрящего и бродяг.
Очень жалко Олега! "Опустить" по беспределу могут любого, тем более в гребаном Кацапстане где большая часть населения хотя бы раз в жизни ходила по "етапу". Олег держись - твоей силы воли можно только позавидывать. П.С. Вообще могли бы обменять Олега на ту же Ани Лорак, галимая кацапская подстилка - лучше бы ее в попу драли на зоне.
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Я тут сопоставил факты - 15 мая повязали Вышинского. 16 мая адвокат Сенцова заявляет, что 14 мая Сенцов обьявил голодовку( но сказали об этом 16-го), и тут же начинает педалироваться с бешенной истеричностью тема "все пропало, он скоро умрет, надо срочно менять его на Вышинского". Странные совпадения.
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Ты шо, инторнет не читаешь. Об этом сегодня только и талдычат.
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Ты знаешь что менять людей на людей это не законно ?
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Само -собой, киднеппинг, вот это все вот. Но поменяют скорей всего. А потом будет Гадя - 2.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Люди в погонах" отговаривают Сенцова от голодовки, - адвокат Динзе
 
 
 
 
 
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