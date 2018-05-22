 "Люди в погонах" отговаривают Сенцова от голодовки, - адвокат Динзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью "Главреду".

"Там не то, что холодно, там отвратительно – очень сыро. Я уезжал, там было -8С, а чувствовалось на все -15С. А вообще температура опускается до -42С, а это можно считать все -60С по внешним впечатлениям. У него в камере +16С. То есть по нормативам должно быть не меньше. Он говорит, что сидит в свитере, штанах, куртке, шапке и ему холодно. Недавно вместо телевизора попросил обогреватель. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но лучше, чтобы температура вокруг была хотя бы +20С", - сказал он.

Правозащитник отметил, что не знает, удовлетворили ли просьбу заключенного, и добавил, что не исключает, что такие ситуации могут быть использованы с целью давления на Сенцова.

"Любая голодовка в колонии – это ЧП, - также добавил адвокат. - Это проверки, комиссии. Люди приезжают. Отговаривать – это часть работы людей в погонах. Дали ли обогреватель? Не знаю... Там же все через провокации действуют: может с голодовочки уйдешь – вот сосиски вкусные или курочка с рисом. Запахи распространяют. Как в истории с Балухом. И чтобы не поддаваться на подобные провокации, у человека внутри должен идти процесс, должна быть решимость", - отметил он.

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14 мая украинский политзаключенный Олег Сенцовобъявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, находящихся в России и в оккупированном Крыму.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

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Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.https://censor.net.ua/n3067451