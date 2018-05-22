 КДКП еще не присылала документы по моему делу и заседание пока не назначено, - Холодницкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет, еще не прислала", сказал Н.Холодницкий во вторник в Киеве журналистам, отвечая на вопрос о том, получил ли он заключение от КДКП по итогу своих пояснений.
"Я 10 мая подал пояснения на 16 страницах и жду заключение. Насколько я знаю, все, кто должен был быть опрошен комиссией, уже опрошен на прошлой неделе", - сказал он.
Руководитель САП добавил: "Не хочу комментировать этот вопрос до заседания КДКП, чтобы не трактовалось как какое-то давление".
Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.
А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.
Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.
Юристка: Холодницький підіграв друзям Пашинського. ІНФОГРАФІКА
22.05.2018, 22:27 • 237 • 0
У листопаді 2017-го Генпрокуратура відзвітувала про чергову "безпрецедентну" конфіскацію в рамках розслідування "злочинної схеми Сергія Курченка", яка насправді виявилася черговою мильною бульбашкою у виконанні Юрія Луценка.
Слідство завершилось укладанням угоди з підставними особами, а не з бенефіціаром схеми - Курченком, якого підозрюють у використанні Одеського нафтопереробного заводу для ухилення від податків в особливо великих розмірах.
Згідно з угодою, начебто конфіскували нафтопродукти Одеського НПЗ, хоча на час рішення про конфіскацію самі нафтопродукти вже були продані, а гроші від їх реалізації розчинилися на рахунках друзів Пашинського. Держава від гучної псевдоконфіскації Луценка насправді отримала лише дірку від бублика та реальну загрозу виплатити кошти за незаконно конфіскований завод і нафтопродукти.
Така суто "паперова" конфіскація стала можливою зокрема завдяки зусиллям головного антикорупційного прокурора Назарія Холодницького.
Ще восени 2016 року НАБУ за погодженням із Холодницьким витребувало в Одеської поліції кримінальне провадження щодо злочинної схеми Курченка із незаконного транзиту нафтопродуктів. Вивчивши справу, детективи НАБУ побачили в ній перспективу та попросили в САП як процесуальних керівників визначити підслідність за НАБУ. Проте детективи двічі отримали відмову за підписом прокурорки Ольги Ярової, яка вже в березні 2017-го повернула справу назад до Одеської поліції.
Тоді перспектива була розслідувати не лише схему Курченка, а й схему розкрадання речових доказів після арешту - нафтопродуктів. Тому детективи паралельно з цим у січні 2017 року почали справу за фактом розкрадання нафтопродуктів, а також 880 мільйонів гривень, які отримали від їхньої реалізації службові особи ДП "Укртранснафтопродукт".
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Протягом місяця від дня реєстрації провадження САП не визначав у справі прокурора й урешті витребував справу собі та в результаті відмовився повідомляти детективам навіть про те, де фізично справа перебуває. Водночас відомості про справу зникли з реєстру досудових розслідувань.
Ми вже неодноразово описували схему розкрадання нафтопродуктів і коштів, і найцікавіше, що схема дійсно виводить до фігурантів, підслідних НАБУ.
Нагадаю, що сумнівно арештовані нафтопродукти продали без аукціону та за заниженими цінами бізнесменові Сергію Тищенкові з оточення "нарфронтівця" Сергія Пашинського. Проте навіть цієї заниженої суми держава не отримала, натомість зазнала, за даними СБУ, 250 мільйонів гривень збитків.
Так державне підприємство, яке займалося реалізацією цих речових доказів, - "Укртранснафтопродукт", як і підприємство "Укройлпродукт", яке "купило" здешевлені нафтопродукти, очолювали люди, наближені до бізнесмена Тищенка. Останній є також фактичним бенефіціаром банку, який обрали для розміщення коштів, де вони врешті й застрягли.
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Не секрет, що Тищенко є давнім другом Пашинського, й останній дуже довгий час всіляко намагався втрутитися в хід розслідування та допомогти вдало продати нафтопродукти своєму другові.
Крім того, у цій історії є ще один цікавий персонаж - Володимир Гаврилов, який очолював державне підприємство "Укртанснафтопродукт" у період реалізації нафтопродуктів. Він також ухвалював рішення про вибір контрагента для реалізації "доказів", банку для "виведення коштів". Саме наприкінці 2015 року його дружина - Лідія Гаврилова, отримала посаду головДержаудитслужби за квотою "Народного фронту" й тепер обвинувачується НАБУ в незаконному збагачені за придбане майно після оборудки з нафтопродуктами.
Очевидно, якби САП не завернув ці справи - відповідні підозри й обвинувачення могли б уже давно стосуватися справжніх крадіїв пального. Але тепер після "паперової" конфіскації Луценка навіть у разі потрапляння справи до НАБУ, розслідувати її стало безперспективно.
Крім того, це дало можливість кіпрській компанії-засновникові Одеського нафтопереробного заводу, Empson Limited, почати процедуру міжнародного арбітражу проти України. Компанія звинувачує державу Україну в порушенні прав іноземного інвестора, гарантованих договором до Енергетичної хартії.
Якщо кіпрській офшорці Курченка вдасться довести порушення, й суд ухвалить відповідне рішення, Україна буде зобов'язана виплатити цій компанії мільйони доларів за незаконно конфіскований завод та нафтопродукти.
Тобто через те, що Холодницький не дозволив НАБУ розслідувати справу належним чином, а ГПУ провело "псевдоконфіскацію", нам доведеться платити за вкрадені в нас же нафтопродукти.
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Дар'я КАЛЕНЮК