 КДКП еще не присылала документы по моему делу и заседание пока не назначено, - Холодницкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нет, еще не прислала", сказал Н.Холодницкий во вторник в Киеве журналистам, отвечая на вопрос о том, получил ли он заключение от КДКП по итогу своих пояснений.

"Я 10 мая подал пояснения на 16 страницах и жду заключение. Насколько я знаю, все, кто должен был быть опрошен комиссией, уже опрошен на прошлой неделе", - сказал он.

Руководитель САП добавил: "Не хочу комментировать этот вопрос до заседания КДКП, чтобы не трактовалось как какое-то давление".

Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

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А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт" - ИФ); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.