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Все про:наркотики (1315) Нацполиция (7458) Харьков (3859) военнослужащие (3647)

 Харьковские правоохранители разоблачили преступную группу из военнослужащих, которые продавали наркотики курсантам

Злоумышленники организовали и в течение двух последних лет наладили незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ среди курсантов одного из военных вузов Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Досудебным расследованием установлено, что задержанные осуществляли приобретение психотропных веществ и наркотических средств с использованием интернет-ресурсов, фасовали и в дальнейшем реализовывали покупателям. Установлено около десяти человек - курсантов вуза, которые покупали наркотики для личного употребления", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что во время обысков у одного из военнослужащих изъяты наркотические средства и оборудование, приспособленное для употребления психотропных веществ, черновые записи по учету приобретенных и сбытых наркотиков, а также полученных за них денег.

"Организатору наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются", - информируют правоохранители.

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Разоблачили преступную деятельность группы работники отдела спецполиции в Харьковской области совместно с отделом военной контрразведки СБ Украины и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Источник: https://censor.net.ua/n3067520
 
 
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Курсанты-наркоманы , театралы-взяточники .
Одна только власть у нас молодцы . Просто хватай и беги .
Уникальная страна Рошения !
Были бы у меня золотые , я бы их посадил ...
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Я так полагаю, что это ХУПС, да? Чего шифроваться? Написали бы еще "в н-ском училище Харькова"
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Интересно, а кто поставляет наркоту всяким добкиным и кернесам во власти ? У них всегда такой отмороженный вид просроченной камбалы.
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Если баулами, то и дальше расфасовывают заказчикам наложенным платежом и гарантией появления разноцветных рыбок за колоннами в Раде. Харківські правоохоронці викрили злочинну групу військовослужбовців, які продавали наркотики курсантам - Цензор.НЕТ 490
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не знаю як в інших містах України, а в Харкові реклама наркоти абсолютно скрізь. жесть просто
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При чому з цим зовсім ніхто не бореться, для цього потрібно лише дати команду коммунальникам, та забеспечити їх фарбою, або миючими засобами. Хоча скоріш за все цей "бізнес" кришується мусорами або сбушниками, ловлять тих хто не під дахом.
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Украина занимает первое место в мире по производству синтетических наркотиков.Так сказал министр МВД России. Кстати в России накрыли 2.000 чел. наркокурьеров из Украины .Слава Украине! Идем правильной дорогой товарищи !
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На орду активно вербовали наркокурьеров из Украины, во всяком случае все стены в Харькове еще пару лет назад были обвешаны объявлениями о работе курьерами на орде, а вот организаторы и производители скорее всего ордынские. А верить министру мвд орды могут только душевнобольные и ватники.
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Тепер зрозуміло чому ці наркомани/ахвіцера нездатні відрізнити міну від снаряда. Гімнокомандувач керує справно, пику рознесло добряче, це ПЕРЕМОГА.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковские правоохранители разоблачили преступную группу из военнослужащих, которые продавали наркотики курсантам
 
 
 
 
 
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