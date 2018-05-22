 Харьковские правоохранители разоблачили преступную группу из военнослужащих, которые продавали наркотики курсантам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Досудебным расследованием установлено, что задержанные осуществляли приобретение психотропных веществ и наркотических средств с использованием интернет-ресурсов, фасовали и в дальнейшем реализовывали покупателям. Установлено около десяти человек - курсантов вуза, которые покупали наркотики для личного употребления", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что во время обысков у одного из военнослужащих изъяты наркотические средства и оборудование, приспособленное для употребления психотропных веществ, черновые записи по учету приобретенных и сбытых наркотиков, а также полученных за них денег.

"Организатору наркобизнеса сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются", - информируют правоохранители.

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Разоблачили преступную деятельность группы работники отдела спецполиции в Харьковской области совместно с отделом военной контрразведки СБ Украины и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.