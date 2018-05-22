 Мое личное мнение - завтра входить и рассматривать, - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Мое личное мнение - завтра входить и рассматривать", - сказал он.

По словам Парубия, аппарат Совета готовит сравнительную таблицу к законопроекту, она будет готова завтра утром.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия 21 мая подготовил законопроект ко второму чтению. Как сообщил председатель комитета Руслан Князевич, среди прочего, учтено предложение исключить из текста законопроекта упоминания о проведении экспертизы на полиграфе.

По его словам, также согласована позиция, что для начала работы суда необходимо назначение 35 судей, из которых 10 должны быть судьями апелляционной инстанции.

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