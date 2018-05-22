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Все про:законопроект (1940) Парубий (1629) Антикоррупционный суд (185)

 Мое личное мнение - завтра входить и рассматривать, - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает необходимым завтра, 23 мая, начать рассмотрение во втором чтении законопроекта об Антикоррупционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Радио Свобода. 

"Мое личное мнение - завтра входить и рассматривать", - сказал он.

По словам Парубия, аппарат Совета готовит сравнительную таблицу к законопроекту, она будет готова завтра утром.

Также смотрите: Часть позиций по Антикоррупционному суду с МВФ согласованы, переговоры продолжатся 22 мая, - Парубий. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия 21 мая подготовил законопроект ко второму чтению. Как сообщил председатель комитета Руслан Князевич, среди прочего, учтено предложение исключить из текста законопроекта упоминания о проведении экспертизы на полиграфе.

По его словам, также согласована позиция, что для начала работы суда необходимо назначение 35 судей, из которых 10 должны быть судьями апелляционной инстанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта об Антикоррупционном суде - приоритет этой недели, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3067519
 
 
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От жульё засуетилось,чтобы похеять закон и они его таки похоронят или сделают никаким !!!
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Правильно. Вошёл и рассматривай. Рассмотрел, передохнул, снова вошёл.
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Вот создадут очередную структуру и что? Прям заживем в самой честной стране, при этом будем дальше закрывать глаза на друзей-товарищей с окружения Президента, на бессмысленный пиар Сытника по любому поводу да и на бестолковые расследование НАБУ, которые всплывают так же быстро как и тонут
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Заодно и неприкосновенность с депутатов снимите. Сделайте подарок украинскому народу.
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При продажных судах ничего это не даст украинскому народу. Это упростит расправу наверху.
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не надо неприкосновенность - пусть ребятишки тешатся --- закон новый про выборы вот что надо, а потом мы их всех достанем и доставим на нары Моя особиста думка - завтра входити і розглядати, - Парубій про ухвалення закону про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 9648
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Кому вообще, кроме Сытника, Лещенка и друзей-побратимов этот суд нужен. Обычному гражданину то какая польза от него, лучше бы навели порядок с обычными судами, хоть так реальная польза для народа и была
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год назад твоя вумная рожа было другого мнения
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То как считать голоса если там половина рос агентов

Взломавшие e-mail ряда политиков хакеры нашли российские паспорта Левочкина и Бойко

Группа российских хакеров взломала электронные почты ряда известных политиков, в результате чего стало известно о наличии у лидеров партии «Оппозиционный блок» Сергея Левочкина и Юрия Бойко паспортов граждан Российской Федерации.Об этом говорится в сюжете телекомпании NewsNetwork.
«Ничто не предвещало сенсаций, пока в рунете не обнаружилась достаточно сенсационная информация, которая буквально взорвала Сеть и наверняка будет иметь политические последствия для некоторых украинских политиков. Речь идет о лидерах «Оппозиционного блока» Юрии Бойко и Сергее Левочкине. Как говорится в сообщении, на днях группа российских хакеров «взломала» электронные почты нескольких известных политиков, среди которых украинский депутат Сергей Левочкин», - сообщили журналисты NewsNetwork.
По их словам, то, что выбросили в Сеть эти хакеры, безусловно, представляет интерес не только для соцсетей, но и для украинских правоохранителей.
«Среди гуляющего по Сети, в частности, три очень интересных публикации. Первая - схема «Клирингового дома» (Украина), через который «отмываются» наворованные деньги и о котором неоднократно писали, в том числе и отечественные СМИ. Также схема ухода от налогов группы офшорных компаний, следы которых ведут к тому же Левочкину и его сестре -народному депутату Украины Юлии Левочкиной», - сказано в сюжете.

Но самое интересное, о чем сообщает NewsNetwork, - это опубликованные хакерами фотографии реальных паспортов граждан Российской Федерации на имя Левочкина Сергея Владимировича и Бойко Юрия Анатольевича (указанная на обоих документах дата выдачи - 10.01.2018).

«Интересно, что скажут по этому поводу в «Оппозиционном блоке» и будет ли реакция их коллег по парламенту, а главное - украинских правоохранительных органов на явные факты нарушения законов Украины? А пока мы ждем, российские хакеры, по их заверениям, продолжают изучать содержимое взломанных ящиков и обещают «засветить» еще немало интересных подробностей», - говорится в завершении сюжета.

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Представляю себе шухер в гестапо, если бы оно обнаружило рузьке паспорт у Штирлица Моя особиста думка - завтра входити і розглядати, - Парубій про ухвалення закону про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5541
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Разве с появлением антикоррупционого суда, уровень коррупции в стране изменится? Мало верится, как дурили народ так и дальше дурить будут, а финансировать то их надо да и не малые суммы с бюджета ежегодно выделять. Лучше бы судебную реформу наконец-то приняли, вот что реально нужно стране, а не очередные дармоеды
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не хотілося б, щоб судді антикорупційного повторювали гіркий досвід Бобровника, який під диктовку писав вироки
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"Мое личное мнение - завтра входить и рассматривать, - Парубий " А мое личное мнение - выходить и топиться в сортире
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМое личное мнение - завтра входить и рассматривать, - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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