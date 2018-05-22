 На ВНО по математике не допущено 80 человек из 106 тысяч , - УЦОКО

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Отмечается, что участие в тестировании по математике приняли 106 551 человек, что составляет 95% от общего количества зарегистрированных.

По данным УЦОКО, 37 участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункты тестирования из-за опоздания, 43 - из-за отсутствия одного из обязательных документов.

Также сообщается, что проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 18859 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 143 общественных наблюдателя и 46 представителей средств массовой информации.

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