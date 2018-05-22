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 Дети из торецкого Центра социально-психологической реабилитации выехали на оздоровление, - Жебривский

Детей из торецкого Центра социально-психологической реабилитации доставили на оздоровление в "Изумрудный город" в Лиманском районе.

Об этом на своей facebook-странице написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, информирует Цензор.НЕТ.

"Распорядился, чтобы как можно быстрее детей вывезли подальше от боевых действий. И сегодня мое распоряжение уже было выполнено. Спасибо департаментам и службам, которые присоединились к этому делу, за слаженную оперативную работу", - отметил он.

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Дети из торецкого Центра социально-психологической реабилитации выехали на оздоровление, - Жебривский 01

Напомним, накануне наемники РФ обстреляли Торецкое. Одна из мин упала вблизи детского Центра реабилитации, взрывной волной выбило стекла. Детей временно эвакуировали в местную центральную районную больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3067515
 
 
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