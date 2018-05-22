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 Погибшего на Донбассе воина 24-й бригады Андрея Маслова похоронят 24 мая в Харькове

В четверг, 24 мая, в селе Новопокровка Чугуевского района Харьковской области, в 10.45, по адресу: ул. Весича, 8/12 состоится прощание с Андреем Викторовичем Масловым (позывной Футболист), младшим сержантом, командиром противодиверсионной группы 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 21 мая в 5.00 в боестолкновении с вражеской на ДРГ в окрестностях поселка городского типа Пивденне (поселок Чигири), который находится неподалеку оккупированной Горловки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Андрей Маслов родился 21.05.1987 года в Новопокривке. С 2015 года служил во взводе спецназначения БСП НГУ "Донбасс", в октябре 2016 с собратьями перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзвода 3 мехбата 72-й ОМБр , а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр. После гибели командира разведвзвода Владимира Майбороды, в начале апреля 2018, возглавил подразделение.

После прощания в родном селе, Андрея Маслова похоронят в Харькове, на Аллее Славы. Похороны запланированы на 13.00.

У него остались родители, жена и маленький ребенок.

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Погибшего на Донбассе воина 24-й бригады Андрея Маслова похоронят 24 мая в Харькове 01

Источник: https://censor.net.ua/n3067514
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибшего на Донбассе воина 24-й бригады Андрея Маслова похоронят 24 мая в Харькове
 
 
 
 
 
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