 Погибшего на Донбассе воина 24-й бригады Андрея Маслова похоронят 24 мая в Харькове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Андрей Маслов родился 21.05.1987 года в Новопокривке. С 2015 года служил во взводе спецназначения БСП НГУ "Донбасс", в октябре 2016 с собратьями перешел в 16-й отдельный мотопехотный батальон 58-й ОМБр, участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО, в дальнейшем служил в разведвзвода 3 мехбата 72-й ОМБр , а после вывода бригады с фронта - в 24-й ОМБр. После гибели командира разведвзвода Владимира Майбороды, в начале апреля 2018, возглавил подразделение.

После прощания в родном селе, Андрея Маслова похоронят в Харькове, на Аллее Славы. Похороны запланированы на 13.00.

У него остались родители, жена и маленький ребенок.

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