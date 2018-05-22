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Все про:Днепр_город (2389) конвертцентр (287) ГФС (2570)

 Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который обслуживал компании Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовных производств по ч.3 ст.212 и ч.1 ст.205 УК Украины, было установлено группу лиц, осуществлявших незаконную деятельность, предоставляя предприятиям реального сектора экономики, преимущественно Днепропетровской и Донецкой областей, услуги в уклонении от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования. На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу.

В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн. грн.

По результатам мероприятий, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов "конверта".

Продолжаются следственные действия".

Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре 01
Деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре 02

Источник: https://censor.net.ua/n3067513
 
 
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Новости подобного свойства подозрительно регулярны .
Такое впечатление , что Рюкзачник с Клоуном Юрком регулярно эти центры открывает , а потм закрывает .
Открыл - закрыл , открыл - закрыл ...
Очень удобно в плане отчётности и иммитации бдительности и борьбы .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДеятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен пресечена в Днепре. ФОТО
 
 
 
 
 
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