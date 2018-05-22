 Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Недавний всплеск боевой активности на линии соприкосновения на востоке Украины приводит все к большим жертвам и разрушениям. Это ставит под угрозу существенную местную инфраструктуру, такую как водоснабжение, от которого зависят основные потребности сотен тысяч людей. Я настоятельно призываю стороны немедленно прекратить боевые действия в соответствии с их предыдущими публичными обязательствами и сделать все возможное для защиты гражданского населения, обеспечения ремонта и бесперебойной работы гражданской инфраструктуры и содействия важнейшей работе Специальной мониторинговой миссии", - говорится в заявлении.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российско-оккупационные войска 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.
-зазывала из-под дверного коврика!!!
-И сделать всё возможное для защиты гражданского населения,))))
- "дэнги,,.дэнги давай!!! окопы в даунаце и лугандонии будут глубже рыть!!!
Пусть съездит в Израиль и поучится как надо отвечать на провокации.
А на линии фронта по любому не должно жить мирное население.
Второй стороны (ОРДЛО) фактичечески не существует.
Пусть попробует гаранта минских соглашений вернуть эту сторону взад.
Может все это было запланировано ?
Селедку в эту часть международной программы завернули ?
Это или большое рас.издяйство или надо искать кому это было выгодно.
Правда США не будут искать.
Проще делать вид.
Она же не сторона минских соглашений.
Вместо нее несуществующее ордло,которое Сайдик уже 4 года к чему то призывает.
Харківське авіапідприємство (ХДАВП) отримало замовлення на виготовлення 23 комплектів траків для бойових броньованих гусеничних машин.
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.
«Згідно договору на початку літа ми виготовимо і відвантажимо нашому замовнику - українському бронетанковому заводу три комплекти траків, а потім ще 20. Один комплект - це пара гусениць для однієї бойової машини і запасні частини», - повідомив директор Департаменту виробництва ХДАВП Вячеслав Рачинський.
За його словами, у даний час на полігоні українського бронетанкового заводу ще продовжуються випробування харківських траків, але уже є чергові замовлення на їх виготовлення.
Завод імені Малишева завершив контракт з Таїландом, та приступив до відновлення виробничих потужностей для подальшого випуску на них легких бронетранспортерів використовуючи нові виробничі лінії.
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на UCDI.
Про це повідомив генеральний директор Державного концерну "УкрОборонПром" Павло Букін та директор заводу Олександр Хлан.
"Була проведена велика робота з модернізації бронетехніки для Збройних Сил України, а тайський контракт, який зараз завершено - це великий поштовх для розвитку підприємства. Ця робота впливає на фінансові результати заводу "Малишева" і ми з нетерпінням чекаємо подальшого розвитку підприємства ", - зазначив Павло Букін.
Завершення роботи у 2017 році з рекордними показниками завдяки виконанню ряду замовлень - як в інтересах Міністерства оборони України, так і для іноземних замовників - а також підписаних контрактів на 2018 рік дозволило підприємству "Укроборонпрому" збільшити виробництво. На сьогоднішній день підприємство працює над відновленням легких броньованих машин.
"Ми відновлюємо лінії легких броньованих машин - ми плануємо випускати БТР-3 та БТР-4. Все обладнання вже було придбане та зібране", - сказав Олександр Хлан, додавши, що 2018 рік у підприємства повністю законтрактований.