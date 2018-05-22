 Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавний всплеск боевой активности на линии соприкосновения на востоке Украины приводит все к большим жертвам и разрушениям. Это ставит под угрозу существенную местную инфраструктуру, такую как водоснабжение, от которого зависят основные потребности сотен тысяч людей. Я настоятельно призываю стороны немедленно прекратить боевые действия в соответствии с их предыдущими публичными обязательствами и сделать все возможное для защиты гражданского населения, обеспечения ремонта и бесперебойной работы гражданской инфраструктуры и содействия важнейшей работе Специальной мониторинговой миссии", - говорится в заявлении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российско-оккупационные войска 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.