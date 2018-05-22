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Все про:ОБСЕ (3150) Донбасс (16204) Сайдик (115) Трехсторонняя контактная группа (23)

 Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения

Всплеск боевой активности на линии соприкосновения на востоке Украины приводит все к большим жертвам и разрушениям.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавний всплеск боевой активности на линии соприкосновения на востоке Украины приводит все к большим жертвам и разрушениям. Это ставит под угрозу существенную местную инфраструктуру, такую как водоснабжение, от которого зависят основные потребности сотен тысяч людей. Я настоятельно призываю стороны немедленно прекратить боевые действия в соответствии с их предыдущими публичными обязательствами и сделать все возможное для защиты гражданского населения, обеспечения ремонта и бесперебойной работы гражданской инфраструктуры и содействия важнейшей работе Специальной мониторинговой миссии", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий раунд переговоров по Донбассу в Минске состоится 30 мая

Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российско-оккупационные войска 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3067512
 
 
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опять 2001 ое мыролюбно - шыкаладно, безальтернативное перемирие, ато роттердам +?
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они говорят то, что должны говорить, а наши воины то, что должны делать.
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Йёбики с Сайдиками крутят Украиной, как хотят - ПРи однотуровом!!!
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Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал))))))

-зазывала из-под дверного коврика!!!
-И сделать всё возможное для защиты гражданского населения,))))

- "дэнги,,.дэнги давай!!! окопы в даунаце и лугандонии будут глубже рыть!!!
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ОБСЄ це організація, що втратила свій авторитет.
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если честно то она никогда его и не имела. Это гадюшник кишащий русней.
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Какого населения ? того населения которое кажлый день обстреливается со стороны оккупированной территории, или того населения, которое разрешает в своих дворах устанавливать военную технику, которая обстреливает дома и школы их же родственников только на подконтрольной Украине территории?
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Это он предлагает не стрелять в ответку?
Пусть съездит в Израиль и поучится как надо отвечать на провокации.
А на линии фронта по любому не должно жить мирное население.
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Он призывает одну сторону.
Второй стороны (ОРДЛО) фактичечески не существует.
Пусть попробует гаранта минских соглашений вернуть эту сторону взад.
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Пиши, хуйлу, представитель, может он послушает.
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нужно ему подсказать, чтобы он свою просьбу направил господу богу...
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Все правильно. ЗСУ уничтожают огневые точки зверей,подготавливая/размягчая линию соприкосновения для восстановления Конституционного Порядка на временно оккупированных русней территориях. Рус.звери в отместку обстреливают мирное население на территории Украины.Ситуация почти один-в-один как в Израэле. Украине пора перестать обращать внимание на взвизги либеральной части Европейцев,как это давно и успешно делает Израэль. Другой вопрос - или Украине надо эта территория....
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Израиль просто союзник США,которому они помогают миллиардами дрлларов и военными технологиями,а Украине минские соглашения и джавелины через 4 года.
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Зачем США понадобилось разоружать Украину это какая то мутная история.
Может все это было запланировано ?
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Ядерное разоружение. Была такая международная программа.
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Почему же рашу не разоружили ?
Селедку в эту часть международной программы завернули ?
Это или большое рас.издяйство или надо искать кому это было выгодно.
Правда США не будут искать.
Проще делать вид.
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як вже ці 3,14здоболи дістали зі своїми "возможностями" ...
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Вчора , згідно інформації даунбасітов, під скрєпной горловкой сталася епічна танкова битва між ЗСУ та обдроченцями новоотсоїї.. Щось на кшалт Прохоровки-2.. Але одне але - ЗСУ на битву так і не з'явились..Гордими даунбасітами лише задарма було зіпсовано декілька десятків тисяч памперсів..
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Не понял. А чего сайдик приказ о дембеле не привез на линию разграничения? Шо, вот так без приказа побросать окопы и по домам? Мы что, идиоты? Эт же армия. Есть приказ - стреляем, нет приказа - стреляем.
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Он россию и не призывает.
Она же не сторона минских соглашений.
Вместо нее несуществующее ордло,которое Сайдик уже 4 года к чему то призывает.
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Харківський авіазавод виготовить 23 комплекти траків для БМП
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения - Цензор.НЕТ 9749

Харківське авіапідприємство (ХДАВП) отримало замовлення на виготовлення 23 комплектів траків для бойових броньованих гусеничних машин.
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.
«Згідно договору на початку літа ми виготовимо і відвантажимо нашому замовнику - українському бронетанковому заводу три комплекти траків, а потім ще 20. Один комплект - це пара гусениць для однієї бойової машини і запасні частини», - повідомив директор Департаменту виробництва ХДАВП Вячеслав Рачинський.
За його словами, у даний час на полігоні українського бронетанкового заводу ще продовжуються випробування харківських траків, але уже є чергові замовлення на їх виготовлення.
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Харківський завод імені Малишева розпочне виробництво бронетранспортерів БТР-3 та БТР-4
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения - Цензор.НЕТ 2104

Завод імені Малишева завершив контракт з Таїландом, та приступив до відновлення виробничих потужностей для подальшого випуску на них легких бронетранспортерів використовуючи нові виробничі лінії.
Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на UCDI.
Про це повідомив генеральний директор Державного концерну "УкрОборонПром" Павло Букін та директор заводу Олександр Хлан.
"Була проведена велика робота з модернізації бронетехніки для Збройних Сил України, а тайський контракт, який зараз завершено - це великий поштовх для розвитку підприємства. Ця робота впливає на фінансові результати заводу "Малишева" і ми з нетерпінням чекаємо подальшого розвитку підприємства ", - зазначив Павло Букін.

Завершення роботи у 2017 році з рекордними показниками завдяки виконанню ряду замовлень - як в інтересах Міністерства оборони України, так і для іноземних замовників - а також підписаних контрактів на 2018 рік дозволило підприємству "Укроборонпрому" збільшити виробництво. На сьогоднішній день підприємство працює над відновленням легких броньованих машин.
"Ми відновлюємо лінії легких броньованих машин - ми плануємо випускати БТР-3 та БТР-4. Все обладнання вже було придбане та зібране", - сказав Олександр Хлан, додавши, що 2018 рік у підприємства повністю законтрактований.
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Сайдик с захерченко синхронно, может бухают вместе:
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения - Цензор.НЕТ 1435
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецпредставитель ОБСЕ Сайдик призвал прекратить боевые действия на Донбассе и сделать все возможное для защиты мирного населения
 
 
 
 
 
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