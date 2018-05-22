 Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Апостроф, так политолог Кость Бондаренко прокомментировалзаявление народного депутатаи одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина о том, что сопредседатель партии Юрий Бойко является единственным приемлимым кандидатом в президенты.

"Сергей Владимирович [Левочкин] озвучил собственное мнение по этому вопросу,это его личная позиция. Но в партии действительно существует немало тех, кто разделяют данную позицию", - отметил эксперт.

Однако, по словам Бондаренко, большинство областных организаций, в первую очередь, из наиболее индустриально развитых регионов, где сосредоточен основной электорат партии - эту позицию не разделяют.

"В партии предстоит серьезная дискуссия относительно лидера. Это - прерогатива съезда. И было бы ошибочно считать, что Юрий Бойко, который по своему статусу является одним из лидеров Оппоблока, уже определён как единый кандидат от Юго-Востока", - считает Кость Бондаренко.

Напомним, что 22 мая в интервью изданию "РБК-Украина"народный депутат УкраиныСергей Левочкин заявил, что единым кандидатом на президентских выборах станет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а у Анатолия Гриценко неплохие шансы на победу.

На вопрос верит ли он в победу Юрия Бойко, Левочкин ответил, что у него есть значительная поддержка на Юго-Востоке и "хорошая основа для роста в Центральной Украине".

Крлме того, ранее собщалось, что вЗагребепри подержке народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского состоялась масштабная международная конференция "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов" с участием трех десятков политиков, дипломатов, экспертов из Хорватии, Черногории, Сербии, Македонии, Австрии и Украины.