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 Политика Украины
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Все про:Бойко (700) оппозиционный блок (291)

 Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко

В "Оппозиционном блоке" на сегодняшний день нет консенсуса насчет поддержки кандидатуры Юрия Бойко на президентских выборах, а политической силе только предстоит принять консолидированное решение относительно единого кандидата на предстоящих президентских выборах в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Апостроф, так политолог Кость Бондаренко прокомментировалзаявление народного депутатаи одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина о том, что сопредседатель партии Юрий Бойко является единственным приемлимым кандидатом в президенты.

"Сергей Владимирович [Левочкин] озвучил собственное мнение по этому вопросу,это его личная позиция. Но в партии действительно существует немало тех, кто разделяют данную позицию", - отметил эксперт.

Однако, по словам Бондаренко, большинство областных организаций, в первую очередь, из наиболее индустриально развитых регионов, где сосредоточен основной электорат партии - эту позицию не разделяют.

"В партии предстоит серьезная дискуссия относительно лидера. Это - прерогатива съезда. И было бы ошибочно считать, что Юрий Бойко, который по своему статусу является одним из лидеров Оппоблока, уже определён как единый кандидат от Юго-Востока", - считает Кость Бондаренко.

Напомним, что 22 мая в интервью изданию "РБК-Украина"народный депутат УкраиныСергей Левочкин заявил, что единым кандидатом на президентских выборах станет лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а у Анатолия Гриценко неплохие шансы на победу.

На вопрос верит ли он в победу Юрия Бойко, Левочкин ответил, что у него есть значительная поддержка на Юго-Востоке и "хорошая основа для роста в Центральной Украине".

Крлме того, ранее собщалось, что вЗагребепри подержке народного депутата Украины от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского состоялась масштабная международная конференция "Опыт балканских стран в мирном урегулировании конфликтов" с участием трех десятков политиков, дипломатов, экспертов из Хорватии, Черногории, Сербии, Македонии, Австрии и Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3067511
 
 
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Весь опоблок должен быть ликвидирован физически. Только предатель Украины может проголосовать за этих уродов.
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Полностью с Вами согласен , только ликвидировать их надо было ещё позавчера , тогда может меньше украинских сынов полегло на фронте !
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Бойко вернет нефтяные Вышки Украине украденные КГБэшным Педофилом и Болваны за него проголосуют.... Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 1464
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Реальный кандидат. Бабло от вышек осталось..Есть, чем предвыборную кампанию вести. Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 5605
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на выборах от Оппоблока,
Перефразируя -- при слове Опоблок моя рука машинально тянется к маузеру...
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Плешивого Педофила устроит любой кандидат кроме Кондитера....
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а ЧЕМ ЖЕ пОРОХ не устраивает йухла????Тут вон некоторые во весь пердак доказывают что порох человек тупина.
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Левочкин провтыкал.Бойко на Востоке и на Юге персонаж либо нулевой либо отрицательный.Одним словом МУ-МУ из "родной речи".Не харизматичен,костноязычен,однобок и ограничен.
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Плешивый делал ставку на Индюковича 2 раза и обо раза обосрался. Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 4317Ту мне некоторые историки скинули данные,что отцы Путлера и Индюковича воевали вместе в Белоруссии в 1943 году,правда один в Витебской области в составе армии Власова,второй на Могилевщине в составе Вермахта....Чтобы исключить обоих от подозрений НКВД придумало версию о Спецзадании этих Ублюдков в тылу ВРАГА.. Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 4317
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Перелік персоналій , котрих нам намагаються зараз підсовувати в якості можливих майбутніх кандидатів на посаду Президента України, не поганий - а дуже поганий.. Але найгіршим результатом , особисто для мене - буде або друга каденція петі, або перша каденція когось на кшалт бойка, рабіновича , мураєва.. Інших можна буде якось пережити, але не цих..
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А жулю пережить?Эта тварь похлеще будет...
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Не прихильник юлі.. Таке ж лайно як і петя.. Але , як на мене - пережити її буде менш болісно, ніж наведених вище особин.. Це моя особиста думка, нікому її не нав'язую.. У кожного - свій вибір..
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А от він саме той кандидат яки і може пройти..............
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Ответ на все вопросы можно найти в Ютьюбе.
Речь Порошенко в Конгрессе США.Сентябрь.2014 год.Это была не бравурная речь,и не обещания победить РАБссию...это был призыв помочь Украине в тяжелую минуту...,что в принципе США и сделали по прошествии 4 лет....
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Да. Это было что то вроде речи Черчилля, когда начиналась битва за Британию...
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Да, порох тут був неправий... Цього рахіта картавого треба було ще перед чєчьоткіним парашутистом охрестити. А зараз вже запізно.
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чего стесняться пусть тимошенко выдвигают у них полный консенсус щас
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На цензоре уже постят высеры рыгобота бондаренки, класс, жЫты по новому Ошибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко - Цензор.НЕТ 8389
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Що більше різних виродків і корисних ідвотів протистоять Пороху тим більше у нього шансів.
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Ну, надеюсь, бакланские страны рассказали Новинскому, что их опыт показывает, что без Штатов не обойтись?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОшибка считать, что Бойко уже кандидат на выборах от Оппоблока, - Бондаренко
 
 
 
 
 
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