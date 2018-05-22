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Все про:ракеты (623) Турчинов (2955) Javelin (31)

 Украинские "Стугны" и американские "Джавелины" точно бьют в цель, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов "Стугна" и Javelin.

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin, - Порошенко. ВИДЕО

"Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что для проверки эффективности поражения целей "огонь велся не по макету, а по настоящему танку".

Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 01
Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 02

Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 03

Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 04Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 05

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия продолжит ежедневную агрессию, США должны прислать Украине еще больше Javelin и противовоздушные оборонительные вооружения, - экс-посол Хербст


Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 07
Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 08

Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker) данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, кроме того Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.

Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 09
Украинские Стугны и американские Джавелины точно бьют в цель, - Турчинов 10

C 2014 года объем военной помощи США Украине, по данным американской стороны, оценивается в свыше $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, средства защищенной связи.

Источник: https://censor.net.ua/n3067510
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
там где одна, там и много... главное, что уже есть и ракеты и операторы этих установок
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красиво бахает! но хотелось бы фото того что осталось от танчиков
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Ти краще подивись, як "гарант" боїться озброєних воїнів. Де б він не виступав перед воїнами вони завжди без зброї. Боїться власної армії.
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та шо ты говоришь, особенно в АТО всех разоружают в радиусе 50 км=))
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Только вот в войсках вместо "Стугны " , гранаты Ф1
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Красота! Такие бы на передовую. Душа болит читать про убитых и раненых.
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Джава штука хорошая, но на количество убитых и раненных на передовой она не повлияет практически. А вот сепарских танчиков нажечь можно будет. Но наши потери от стрелкового оружия, от снайперского огня, от подрывов на минах, от минометных обстрелов - джава не уменьшит.
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американские радары есть? "ольха" есть? в чем проблема? почему не юзается?
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Ольха только появилась...американские радары юзаются....просто тебе не доложили об этом...забыли наверное.... Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2358
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у тех радаров деактивирована опция указания координат для наведения.
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Если у контрбатарейных радаров деактивировать опцию оказания координат, то это уже будет не контрбатарейный радар, а "констататор" факта выстрела, который можно определить и без него...Насколько мне известно, у тех радаров просто уменьшен радиус (ибо боялись что радар будет фиксировать обстрелы с расейской территории) и возможно понижена точность. Когда уменьшили радиус, Расея перестала кипишевать, а до этого вони было....
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В том числе и то что отметили и Вы:

"Модификации, которые упоминаются в материале издания могут касаться (учитывая уточнение о том, что целью изменений является невозможность огня со стороны Украинской по врагу, который ведет обстрел с территории России), как 1. полного отключения опции использования системы для наведения и корректировки огня собственной артиллерии , 2. так и отключение карт, которые детализируют территорию России, отмечает "Голос Америки".

Это были времена Барака Обамы.
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Русня, тебе какая разница какая ракета тебя аннигилирует на атомы?
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яка різниця що буде вбивати кацапів?
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Та не репетуй ти так.. Совєцькі ракети кацапню не утилізували, а ця - буде утилізувати..
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ага, вірити кацапу- себе не поважати..
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Там от старой советской ракеты практически ни чего не осталось.
С таким же успехом можно заявлять что Х-35 это старая добрая ФАУ-2, которую в своё время слизали у немцев.
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Залещанин, посмотри видео на 0:38 чётко видно, что это управляемая ракета.
https://www.facebook.com/kbluchua/videos/1793162537412956/
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нет. русня их затопит в северной бухте кинстон вилладжа, как в старие времьена.
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кровавый пастор САШКО ТУРЧИНОВ дiе на кацапiв як Джавелiн.
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Так он в трубу от джавелина не влезет...
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Таке враження, що наші вже давно мають Джавеліни. Досить гарно з ними вправляються.
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Обезьянку гагарина отправил в космос не украинец Королев после белки и стрелки😉
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Первыми в космос слетали две русские сучки...

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Добрі знаряддя для приготування смажених бурятів під хрусткою скоринкою.. Мені дуже до вподоби така страва..
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Ну и славненько.........
Надеюсь, что ребята на передке усовершенствуют успешные испытания на практике
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С практикой на передке будут большие проблемы - там сейчас, в основном, работают снайпера, стрелковое оружие и переносные минометы, а если учесть, что американцы вообще запретили использовать это оружие на передовой, то практики кажись не предвидится еще долго!
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Ну так я- почти бандеровец. По одному только условию не соответствую... Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4198
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заинтриговал...а по какому ж ? колись
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Ну так... Глянте еще раз в мой профиль... Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 840 Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 287 Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8212
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Пора уже создавать партию, а это ее преамбула...

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Дивлюсь - у кацапні від Кривавого Пастора пукан підгоряє так, ніби туди "Джавелін" поцілив.. Кацики - бажаю щоб до вас щоночі у снах приходив Кривавий Пастор з "Джавеліном".. Украинские "Стугны" и американские "Джавелины" точно бьют в цель, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4242
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Чим більше - тим краще. Це якщо погнатись за кількістю.. А якщо погнатись за якістю - то достатньо буде хуйла з декільками сотнями наближених до нього юродивих.. В мене бажання скромні ..
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если начнут массово дохнуть снизу - начнётся паника...)
если начнётся падёж сверху - начнётся бардак...)))
в любом случае профит...)
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Джевелины на линии соприкосновения использовать не дадут, а то по жопе получат высшие чины украины
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Вот шоб ты с таким флагом знал - в случаи наступления ордло и рф - на передок в течении полу часа.
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почему кровавый пастор все время в черном?а это что бы кровь рускавых младенцев не так видна была...не будешь же все время в кожаном фартуке ходить. Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2817
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Це він в траурі за теперішніми та майбутніми утилізованими танкістами-бурятами.. Святій людині і бурята жалко, але тільки після його утилізації..
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Черная военная форма - это понятно, а к чему тогда черная вышиванка?


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Щоб кацапня сцялася.. Не бачив чорних вишиванок, крім як на Пасторі?
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Тому що ти не українець. Був би Соколюк, а не сокоЛОВ - дурних запитань не задав би...
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Я не знаю твоей фамилии, но ТурчинОВ тоже не Турченюк!
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А это раньше было в порядке вещей. Особенно в царской армии да и в советской. Призвали, например, кого -то из предков Турчинова, украинского парня с фамилией Турчин, в армию, а там кацапский писарь оформил его документы на созвучное кацапскому слуху ТурчинОВ. Тем более что и паспорта тогда не у всех были. Так Турчин и стал Турчинов.
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Теперь на кацапо-фашистах испытать!
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Надеюсь Турчинов когда-нибудь станет президентом. Украина это заслужила.)
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Он на своем месте. Хорошо работает в связке с Порошенком.
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Цікаво послухать про плани кацапні 4 роки тому. Все так і робили кацапи, як рупор хуйла говорив. Інша справа, що хер шо в них вийшло.

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Українські "Стугни" й американські "Джавеліни" точно поціляють, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3079

Политический обозреватель
Опубліковано 29 груд. 2014 р.
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І новоотсосія в вологих мріях кацапні була - 8 областей України.. І не тільки юродивий жірік це озвучував , а й хуйло на своїй прес-конференції десь за пів року до вторгнення в Крим.. Було таке..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские "Стугны" и американские "Джавелины" точно бьют в цель, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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