 Украинские "Стугны" и американские "Джавелины" точно бьют в цель, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что для проверки эффективности поражения целей "огонь велся не по макету, а по настоящему танку".
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.
Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker) данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, кроме того Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.
C 2014 года объем военной помощи США Украине, по данным американской стороны, оценивается в свыше $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, средства защищенной связи.
"Модификации, которые упоминаются в материале издания могут касаться (учитывая уточнение о том, что целью изменений является невозможность огня со стороны Украинской по врагу, который ведет обстрел с территории России), как 1. полного отключения опции использования системы для наведения и корректировки огня собственной артиллерии , 2. так и отключение карт, которые детализируют территорию России, отмечает "Голос Америки".
Это были времена Барака Обамы.
С таким же успехом можно заявлять что Х-35 это старая добрая ФАУ-2, которую в своё время слизали у немцев.
https://www.facebook.com/kbluchua/videos/1793162537412956/
Надеюсь, что ребята на передке усовершенствуют успешные испытания на практике
если начнётся падёж сверху - начнётся бардак...)))
в любом случае профит...)
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Политический обозреватель
Опубліковано 29 груд. 2014 р.