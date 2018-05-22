 Украинские "Стугны" и американские "Джавелины" точно бьют в цель, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin, - Порошенко. ВИДЕО

"Украинская "Стугна" и американский "Джавелин" точно и надежно уничтожили цели", - отметил Секретарь СНБО, добавив, что для проверки эффективности поражения целей "огонь велся не по макету, а по настоящему танку".





Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия продолжит ежедневную агрессию, США должны прислать Украине еще больше Javelin и противовоздушные оборонительные вооружения, - экс-посол Хербст







Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker) данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, кроме того Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.





C 2014 года объем военной помощи США Украине, по данным американской стороны, оценивается в свыше $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, средства защищенной связи.