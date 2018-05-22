 Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня закончили исследовать доказательства со стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим (выжившим и погибшим), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не выявила у нее опиаты", - отметила Дубовик.

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По ее словам, суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.

"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила Дубовик.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.