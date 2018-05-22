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 Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура

Киевский райсуд Харькова закончил изучать доказательства стороны обвинения по делу о дорожной аварии, случившийся 18 октября 2017 года в центре Харькова.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня закончили исследовать доказательства со стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим (выжившим и погибшим), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не выявила у нее опиаты", - отметила Дубовик.

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По ее словам, суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.

"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила Дубовик.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3067508
 
 
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Следующая экспертиза покажет, что "во всёи винаватый глупый народ" сам бросался под колёса.
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Скоро экспертиза установит,что зайцева еще девственница
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Witalij Wolf - "...что зайцева еще девственницана", на левое ухо
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Щось цікавеньке про слідчі експертизи.

Експерти не встановили швидкість автівок Lexus і Volkswagen Touareg перед ДТП в центрі Харкова, у якій загинули 6 осіб.Сторона обвинувачення передала судді документ, в якому йшла мова про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз. Обидва водії відмовилися від перевірки на місці трагедії.
"Зайцева не захотіла сідати в автомобіль, щоб показати, що вона робила, бо їй важко психологічно. Обвинувачена боїться перебувати в машині, тим більше їхати в ній. Назвати швидкість другого авто вона також не змогла", - йдеться в документі про слідчий експеримент за участю водія Lexus. - передають "Патріоти України"

Безневинному заяйченятку з великими грошима батечка український суд ніколи не винесе справедливий вирок, НІКОЛИ.
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Все ты верно говоришь!!! Солидарен!!! Но из любой ситуации есть выход!!! Продажные шкуры мусорские скоро под реформу попадут...время возьмет свое...А вот Зайцеву нужно давать давить и добить как овцу!!!
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Да такую девственницу уже давным давно пора в тюремных нарах на очко посадить!!! Жалко молодых людей, которые хотят сказать, а не могут...!!!
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Дронову уже разработали что прилепить...они же мусорята все по сценарию играют...!!!
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В Украине нет никакого суда,если вам нужна справедливость разбирайтесь сами с обидчиками
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НА ХЕР ЦАРАПАТЬ всяккую херню , сразу пишите брехливая экспердтиза стоила родственикам суки столько -то
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Не покажет, а вот с максимально срока на минимальный работа идет полным ходом...Сначала Дубовик твердила (ранее) об одном, а именно о том, что Зайцева виновна и точка, а теперь уже наркотические вещества отсутствуют, а 30.05.18 она вообще скажет, что во всем виновата подруга Зайцевой...Бред!!!
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та дайте ей уже орден какой нибудь.и реформированным прокурорам тоже.
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а где харковчане?все довольны беспределом ?если их коснется то пусть не рассчитывают на честный суд
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Давайте объединяться и противостоять этому мусорскому беспределу!!!
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Одразу після аварії писали, що виявили. Тепер вже не знайшли.
Чудєса...
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Винним в аварії суд визнає Дронова.. Перед Зайцевою вибачаться і відпустять на поруки.. Так буде, нажаль..
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Жертви та їхні родичі всі куплені, слідчі та судді напевно теж.
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надо уточнить, на поруки депутатов оппоблока или Батькивщины...
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Короче. Несчасний випадок. Зайцева - потерпівша.
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Страна упущенных возможностей.....очень печально все это до омерзения.
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На втором сроке уже точно получше будет. Петя клятвенно пообещал.
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Хмара в своё время попался на воровстве золотых коронок. Об этом весь Червоноград знает.
Жопу за Савченко рвал.
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Я тоже уверен, что Степан Илькович на президентском посту вместе со своей мощнейшей политической силой примет реформистские законопроекты и кардинально изменит страну.
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второго срока у пети не будет, надеюсь юлька тоже не победит.. хотелось бы Хмару, но он не раскручен и раскручивать его никто не станет.
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Може дещо цинічно - але це добрий індикатор спроможності чи неспроможності українських правоохоронних органів та української феміди..
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После таких экспертиз начнёшь верить в непорочное зачатие Девы Марии..... Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8670
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вони (опіати) розсмокталися....
а що, так буває Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2432
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не было конечно , но это на следующем заседании уточнят , а пока точно ясно , что Дронов там был и возможно за рулём Лексуса .
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это был Михаил Саакашвили,который подставил зайцеву на деньги курченко
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До чего же народ наглый и гадкий пошёл, бросается под колёса, не даёт нормальным людям нормально ездить по тротуарам со скоростью 140км/ч. Всё это от зависти и нежелания работать.
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Будки в своїм житті не збудували, а людям на "Лєксусах" жити заважають!
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Осталось компенсацию Зайцевой выплатить, за время проведенное в тюрьме.
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Я думаю зря Вы осуждали родственников погибших взявших у Зайцевых по 50 тыс. грн. Сколько стоит оружие на "черном рынке" Украины
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Зате у експерта і прокурорів щось чотириколісне знайдеться.
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Мало кто знает,калий перманганат в щелочной среде нейтрализует быстро у человека все или почти все опиаты- за считанные минуты,а так же обычная в народе марганцовка-розовый раствор и даже желтый нейтрализовать яды многих боевых ОВ,конечно в щелочной среде!Кислая среда-обычный сок лимона снижает действие в тысячи раз!! Но наши долбоёбы,запретили продажу её в аптеках...
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А как ты у человека создашь щелочную среду, если по своей природе у него кислотная среда?

И открою секрет, только ни кому. Калия перманганат это и есть марганцовка. Но я сомневаюсь что вы сможете выпить хоть сколько либо раствора марганцовки, ибо блевать начнёте сразу. По существу её и пили во время отравлений только что бы проблеваться и вывести остатки плохой пищи.
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Как это? Боевые ОВ проникают в человека через дыхательные пути и через кожу. Как марганцовка тут поможет???
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За чотири роки правління Однотурового те ж саме можна сказати майже за всі державні установи в Країні!
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это не суд а система круговой поруки чиновничего беспредела
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а какая разница? спровоцировала дтп с многочисленными жертвами. Жалко Дронова - попал под замес почти ни за что.
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Какая разница нашли или нет. Она виновна в гибели 6 человек. А значит сидеть суке
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Ну да ну да, щас эта "павторная икспЭртиза" покажет ещё, что все потерпевшие сами за ней бегали и кидались под колёса...
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Еще немного, еще чуть-чуть и признают бедную Зайку невинной, с выплатой компенсации.
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Ну що тут скажеш... Залишається тільки одне: демонстративно, на камеру, з репостом у соцмережах, влаштувати Суд Лінча. В першу чергу судді, потім експерту і прокурору, а наостанок крольчисі. Тільки нікому це робити... Не вистачає нам зараз Коліївщини.
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Как же достала это прогнившая судебная система, когда уже этот безпредел закончится, в первую очередь судей этого дела наказать бы, потом бы и зайцеву сразу же бы посадили. Уроды б@ядь.
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Удивляет другое , что эти грёбанные судьи ничего не боятся , просто "работают" себе на карман .
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Почему эти судьи должны чего-то бояться, если их действия и неприкосновенность крышует государство во главе с президентом?
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а это что получается через пол года экспертизу проводят?или кровь хранили пол года?
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Повторная экспертиза подтвердила отсутствие зайцевой за рулем лексуса.
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наверное она еще и на зеленый ехала 20 км/ч
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Были демоны никто не спорит, но они самоликвидировались. И прекратить эту панику.
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...22.05.18 20:35 Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой ...ну так ...
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Судья оперирует тем что ему преподнесли. Поэтому первыми продажными являются собиратели доказательств и первых денег!
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Судья и формирует райдер к "делу". Как и что должно бьіть для условного.
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Потом експертиза установит, что ето бьіл не лексус, а тесла. Автопилот завис... Маск - трепещи! С Дроновьім сядешь!
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а повторная экспертиза через сколько месяцев...лет... проводится?
(ну чтобы точно... не обнаружили)
людей погибших не вернуть, но и обторченых лЕдей отмазывать... грех на душу брать!
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Братишка-прокурор Зайцевой хоть и удрал от люстрации на рассию, но прокурорская мафия действует всей массой недолюстрированых кадров.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПовторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура
 
 
 
 
 
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