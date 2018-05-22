 Повторная экспертиза не нашла опиатов в крови подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Зайцевой, - прокуратура

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня закончили исследовать доказательства со стороны обвинения. Изучены результаты судебно-медицинских экспертиз по потерпевшим (выжившим и погибшим), а также результаты обследования фигурантки дела Елены Зайцевой. Повторная судебно-токсикологическая экспертиза не выявила у нее опиаты", - отметила Дубовик.
По ее словам, суд удовлетворил ходатайство одной из потерпевших о допросе в суде врача, который брал анализы у Зайцевой и писал медицинское заключение.
"Следующее заседание - 30 мая, в 14:00. На нем начнут изучать доказательства стороны защиты", - добавила Дубовик.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.
Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.
В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.
Експерти не встановили швидкість автівок Lexus і Volkswagen Touareg перед ДТП в центрі Харкова, у якій загинули 6 осіб.Сторона обвинувачення передала судді документ, в якому йшла мова про неможливість встановити швидкість автомобілів за допомогою експертиз. Обидва водії відмовилися від перевірки на місці трагедії.
"Зайцева не захотіла сідати в автомобіль, щоб показати, що вона робила, бо їй важко психологічно. Обвинувачена боїться перебувати в машині, тим більше їхати в ній. Назвати швидкість другого авто вона також не змогла", - йдеться в документі про слідчий експеримент за участю водія Lexus. - передають "Патріоти України"
Безневинному заяйченятку з великими грошима батечка український суд ніколи не винесе справедливий вирок, НІКОЛИ.
Чудєса...
Жопу за Савченко рвал.
а що, так буває
И открою секрет, только ни кому. Калия перманганат это и есть марганцовка. Но я сомневаюсь что вы сможете выпить хоть сколько либо раствора марганцовки, ибо блевать начнёте сразу. По существу её и пили во время отравлений только что бы проблеваться и вывести остатки плохой пищи.
(ну чтобы точно... не обнаружили)
людей погибших не вернуть, но и обторченых лЕдей отмазывать... грех на душу брать!