EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России
 Политика Украины
  1232  22
Материалы по теме:
Все про:коррупция (7125) футбол (2889) Холодницкий (498)

 Борьба с коррупцией не уничтожит украинский футбол, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, первый вице-президент Федерации футбола Украины Назар Холодницкий считает, что борьба с коррупцией в украинском футболе сделает его сильнее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Задержан арбитр Первой лиги Соловьян по подозрению в участии в "договорняках". ВИДЕО

"Когда идет борьба с коррупцией, то нам часто говорят, что вы разрушаете страну. Здесь я тоже думаю, что будут говорить, что вы можете разрушить футбол. Не разрушим мы футбол. Футбол должен быть честным, качественным и тогда вы увидите результаты. Потому что игроки, которые начинают свою карьеру, должны играть честно", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Н.Холодницкий считает, что производства по факту договорных матчей в Украине не должны расследоваться годами. "И мы не остановимся на этом, сегодняшняя операция правоохранительных органов является только началом. Вы получили футбольную политическую волю, и она будет, пока мы занимаем свои должности", - отметил он.

В свою очередь президент ФФУ Андрей Павелко подчеркнул, что операция правоохранителей против организаторов и участников договорных матчей является "историческим днем" для украинского футбола.

Читайте: Полиция установила не менее 50 договорных футбольных матчей с участием большинства клубов, - Князев

Он указал, что преступники теперь не смогут "отделаться" административными штрафами, а при необходимости законодатели могут усилить ответственность за подобные действия.

Как сообщалось, сотрудники украинской полиции завершили спецоперацию по прекращению деятельности 5 организованных преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей по футболу.

В эти процессы в той или иной мере были вовлечены 35 из 52 профессиональных футбольных клубов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3067507
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все в стране хорошо,осталось побороть коррупцию в футболе и музеях и филармониях
 показать весь комментарий
 
 
За футбол я радий.. За Україну - бентежусь..
 показать весь комментарий
 
 
Як можна знищити те чого вже немає...
 показать весь комментарий
 
 
Хороших лет 5-7 не смотрю наш футбол именно изо "договорняков"( зачем "болеть" если все куплено, как быть фанатом клуба купившего свое чемпионство ??) . Так, лично для меня борьба с корупцией, это не то что уничтожит, но возродить нормальный сопернический, здоровый футбол.
 показать весь комментарий
 
 
тоже, не сил смотреть на проплаченый спектакль. А раньше - всегда на трибунах, всю стипендию определяли правильно. ги))
 показать весь комментарий
 
СЕГОДНЯ В РАДЕ ТАК И НЕ ПРИСТУПИЛИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУД

https://newsone.ua/news/politics/sehodnja-v-rade-tak-i-ne-pristupili-k-rassmotreniju-zakonoproekta-ob-antikorruptsionnom-sude.html
 показать весь комментарий
 
 
Надо поставить памятник Холодницкому с Суркисами и с почестями да народными гуляниями, с салютами торжественно утопить его в Днепре. Да поглубже.
 показать весь комментарий
 
Люди в большинстве не могут себя нормальной жизнью обеспечить а они дебилы о футболе переживают. Это ещё раз доказывает что все эти сытые чиновники и политики далеки от реальности, верней живут в своей реальности в которой футбол является важной проблемой.
 показать весь комментарий
 
 
Борцун с советской коррупцией Юра Андропов боролся даже с НЕСУНАМИ... Борьба с коррупцией не уничтожит украинский футбол, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1205А Егор Лигачев с Виноградниками и Алкоголизмом...
 показать весь комментарий
 
А царь Николай 2 расстрелял людей в кровавое воскресение,изверг
 показать весь комментарий
 
Неа.Он валил рюсскае гогффно в 1914 году и даллее ТОННАМи..
 показать весь комментарий
 
Ох ти ж, бля!
Очєрєдной удар по корупції...


 показать весь комментарий
 
Может, со временем опять начну смотреть футбол с участием наших команд
 показать весь комментарий
 
Холодницкий, это рыбу чистят с хвоста, а коррупцию с головы!

Разве в школе Вы это не проходили?
 показать весь комментарий
 
В 1979 году Минское Динамо слило игру Московскому Спартаку,чтобы Шахтер Донецк не стал чемпионом дохлого СССра,ту игру смотрел и удивлялся что так позорно все это выглядит...с тех пор футбол для меня обыкновенное гоффно для скачиваия бабла...
 показать весь комментарий
 
дед, тут же не политика, в каком твоем месте постоянно канализацию прорывает?Это твое постоянное "обыкновенное гоффно", порядком надоело,
у тебя там гальюн в квартире, или ты йобнутый?
 показать весь комментарий
 
Не знаю, как там с коррупцией, но целую плеяду старейших украинских команд эти ворюги просто уничтожили. Вот только некоторые из них: Металлист (Харьков, клуб основан в 1925 г.; под названием "Металлист" играл с 1967 по 2016 год.), Кривбас (Кривой Рог, клуб основан в 1927 г. был переименован в "Кривбас" в 1966 г.), "Днепр" (клуб основан в 1918 году, был переименован в "Днепр" в 1961 г.), "Металлург" (Запорожье, клуб основан в 1935 году, под названием "Металлург" играл с 1946 по 2016 год). Клубы просто выбросили на помойку, наплевав на болельщиков, на игроков, которые добывали славу для этих клубов, на играющих футболистов, на детские и юношеские команды. Что ждёт наш футбол в будущем?
 показать весь комментарий
 
борьба с корупцией не уничтожит и ....корупцию, ведь нельзя же самих себя уничтожить....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБорьба с коррупцией не уничтожит украинский футбол, - Холодницкий
 
 
 
 
 
 вверх