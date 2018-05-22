 Борьба с коррупцией не уничтожит украинский футбол, - Холодницкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Когда идет борьба с коррупцией, то нам часто говорят, что вы разрушаете страну. Здесь я тоже думаю, что будут говорить, что вы можете разрушить футбол. Не разрушим мы футбол. Футбол должен быть честным, качественным и тогда вы увидите результаты. Потому что игроки, которые начинают свою карьеру, должны играть честно", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Н.Холодницкий считает, что производства по факту договорных матчей в Украине не должны расследоваться годами. "И мы не остановимся на этом, сегодняшняя операция правоохранительных органов является только началом. Вы получили футбольную политическую волю, и она будет, пока мы занимаем свои должности", - отметил он.

В свою очередь президент ФФУ Андрей Павелко подчеркнул, что операция правоохранителей против организаторов и участников договорных матчей является "историческим днем" для украинского футбола.

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Он указал, что преступники теперь не смогут "отделаться" административными штрафами, а при необходимости законодатели могут усилить ответственность за подобные действия.

Как сообщалось, сотрудники украинской полиции завершили спецоперацию по прекращению деятельности 5 организованных преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей по футболу.

В эти процессы в той или иной мере были вовлечены 35 из 52 профессиональных футбольных клубов Украины.