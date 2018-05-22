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 Политика Украины, Киевские новости
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 Во время финала ЛЧ в Киеве будем просить известных футболистов подписать обращение об освобождении Сенцова, - Кличко

Киевский городской председатель Виталий Кличко во время финала Лиги чемпионов в Киеве будет призывать международных гостей поддержать освобождение украинского режиссера Олега Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"У нас будет проходить благотворительный матч, в котором примут участие звезды мирового футбола. Одно могу сказать, что я буду обращаться с официальным письмом для того, чтобы они подписались, поддержали эту идею обратиться к мировому сообществу, в Россию для того, чтобы Сенцова освободили", - заявил Кличко.

По его словам, есть много примеров нарушений прав человека в России.

"Но это один из вопиющих примеров. Когда человек в любой момент может умереть. Не будем забывать, насколько я знаю, он сейчас находится в критическом состоянии", - добавил мэр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3067506
 
 
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Киевский городской председатель Во время финала ЛЧ в Киеве будем просить известных футболистов подписать обращение об освобождении Сенцова, - Кличко - Цензор.НЕТ 8773 Зачотный троллинг
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Замість реклами газпрома краще би баннери з Сенцовим розмістили.
Нехай світ дивиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время финала ЛЧ в Киеве будем просить известных футболистов подписать обращение об освобождении Сенцова, - Кличко
 
 
 
 
 
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