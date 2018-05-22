 Во время финала ЛЧ в Киеве будем просить известных футболистов подписать обращение об освобождении Сенцова, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"У нас будет проходить благотворительный матч, в котором примут участие звезды мирового футбола. Одно могу сказать, что я буду обращаться с официальным письмом для того, чтобы они подписались, поддержали эту идею обратиться к мировому сообществу, в Россию для того, чтобы Сенцова освободили", - заявил Кличко.

По его словам, есть много примеров нарушений прав человека в России.

"Но это один из вопиющих примеров. Когда человек в любой момент может умереть. Не будем забывать, насколько я знаю, он сейчас находится в критическом состоянии", - добавил мэр.

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