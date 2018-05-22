 Единство ЕС по антироссийским санкциям теперь под вопросом, спокойные времена закончились, - Линкявичюс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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Футбольные болельщики со всего мира с нетерпением ждут начала чемпионата мира по футболу 2018. Министр иностранных дел Литвы сказал, что проведение этого чемпионата в России – просто "глупая идея".

"Глупых идей бывает немало. Например, еще одна глупая идея – проведение в России финала чемпионата мира по футболу, – сказал Линкявичюс BuzzFeed News. – Это глупо, поскольку вызовет немалый хаос".

"Они снова станут центром тяжести", – сказал он. Стоит вспомнить, что было во время зимних олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Сразу после завершения церемонии закрытия олимпиады Россия ворвалась в Украину. "Те, кто наивно думает, что спорт - это только спорт, а культура – это культура, должны знать, что в России все иначе: там все сводится к политике. Там уже сейчас ликуют", - заметил Линкявичюс.

Глава МИД Литвы также выразил беспокойство в связи с единством Европы в вопросе санкций в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. "Спокойные времена закончились, – сказал он. – Если вы думаете, что все будет идти своим чередом, знайте, такого не будет".

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Министр иностранных дел Литвы ездил с визитом в Нью-Йорк, где участвовал во встречах ООН. Перед этим в Вашингтоне он встречался с советник президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Линкявичюс заверил, что встреча с Болтоном прошла успешно: на ней обсудили саммит НАТО, который состоится в июне, некоторые вопросы безопасности.