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 Единство ЕС по антироссийским санкциям теперь под вопросом, спокойные времена закончились, - Линкявичюс

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поставил под сомнение единство ЕС в вопросе санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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Футбольные болельщики со всего мира с нетерпением ждут начала чемпионата мира по футболу 2018. Министр иностранных дел Литвы сказал, что проведение этого чемпионата в России – просто "глупая идея".

"Глупых идей бывает немало. Например, еще одна глупая идея – проведение в России финала чемпионата мира по футболу, – сказал Линкявичюс BuzzFeed News. – Это глупо, поскольку вызовет немалый хаос".

"Они снова станут центром тяжести", – сказал он. Стоит вспомнить, что было во время зимних олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Сразу после завершения церемонии закрытия олимпиады Россия ворвалась в Украину. "Те, кто наивно думает, что спорт - это только спорт, а культура – это культура, должны знать, что в России все иначе: там все сводится к политике. Там уже сейчас ликуют", - заметил Линкявичюс.

Глава МИД Литвы также выразил беспокойство в связи с единством Европы в вопросе санкций в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году. "Спокойные времена закончились, – сказал он. – Если вы думаете, что все будет идти своим чередом, знайте, такого не будет".

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Министр иностранных дел Литвы ездил с визитом в Нью-Йорк, где участвовал во встречах ООН. Перед этим в Вашингтоне он встречался с советник президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Линкявичюс заверил, что встреча с Болтоном прошла успешно: на ней обсудили саммит НАТО, который состоится в июне, некоторые вопросы безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3067504
 
 
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едь в масквабад и смотри .. флаг тока поменяй
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Дійсно багато країн ЄС бажають лише торгувати з росією і не розуміють, що вони теж в черзі на російську агресію.
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Что говорить о других, если мы сами торгуем с оккупантами?
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Трамп подгадил по серьезному. Невыгодно бедолажной европе счас супротив раши пальцы гнуть.
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"бедолажной европе"? Це порівняно з росією?
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Уважаю Литву и её руководителей, устами которых говорит сама Истина!!
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бедолажной европе? не стыдно англичанину такое говорить? или ты снова через vpn,кацап?))))
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Великобритания к евросоюзу уже не относится и слава богу.
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Кацап, у тебя с головой совсем плохо? Великобритания в ЕС.
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Это жертва телеблевальника на Залесье. Им там такую чушь рассказывают, у залещан кластеры лопаются. )
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Сегодня начался реальный процесс расставания Соединенного королевства с Европейским союзом, который продлится два года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально уведомила об этом Брюссель и направила туда письмо. Напомним, в начале лета прошлого года жители Альбиона проголосовали на референдуме за выход из ЕС - случился «Брексит». (29.03.17)

Пока в ЕС, но выходит.
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Коля, не отвлекайся на украинские форумы

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К началу Чемпионата Горловка и Донецк будут в Украине, а к его концу - вся остальная часть Единство ЕС по антироссийским санкциям теперь под вопросом, спокойные времена закончились, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1251
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Были бы СБУ тогда на своём месте,сейчас не пришлось украинские города назад отвоёвывать,и за развал Армии Украины ни одна млядь.. не понесла тяжёлой участи???
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Тоді не було СБУ, а лише співробітники російського Якименка.
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_Кто дал зелёную дорогу колонне гиркена в Донецк?! И кто за это ответил? Вот один из важнейших эпизодов войны. И про это все молчат, как воды в рот набрали. А надо об этом кричать!
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Хитрый Путин затих и не делает резких движений. ЧМ, СП-2 и т.д. - это главное, а в случае обострения - виновата Украина
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Як кацап не ховається, але роги стирчать.
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пока не закончился ЧМ -можно брать горловку,донецк и луганск. сепарня просто сдыснет. они всегда так делают при резком наступлении ВСУ. позже- будет поздно
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Ну не можна так підступно запхати ніж в спину торговим партнерам
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А що можна хотіти від Європи, якщо барига навіть автозаки у своїх корешів путлєра і лукашенки купує? Якщо торгівельний оборот між Україною і парашею не падає, а стабільно і швидко зростає?
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Ну, на олимпиаду 1936го в Берлин тоже много кто приехал...
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,,Мы повесим етих капитолистов на веревке которую ониже нам и продадут,, (с) тиран ленин

Еврлпа всегда была старой проституткой, одна надежда на сша.
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_Да, безумие повторяется, даже в деталях совпадает. Очень напрягает то, какие будущие события из этого вытекают.
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после ЧМ лепрозорий по идее должен в Литву вторгнуться. У кацапов после международных спортивных форумов всегда приступ агрессивного психоза.
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Ну а кто сказал шо будет легко? Фронт надо держать, не сдавать оборотов
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В Болгарии рассчитывают изменить маршрут второй нитки «Турецкого потока». Накануне визита в Москву президент Болгарии Румен Радев заявил, что София рассчитывает на прямой газопровод через Черное море. Эксперты замечают, что экономически такой вариант более целесообразен для «Газпрома», однако облегченный вариант «Южного потока» снова сталкивается с одной и той же проблемой - отсутствием гарантий Евросоюза. Выход? Болгария может быть заинтересована в отсрочке строительства второй ветки «Турецкого потока», чтобы по завершении «Северного потока-2» все-таки убедить Брюссель в необходимости прямого транзитного газопровода через страну, который может стать частью газового хаба «Балкан».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/21/bolgariya-poboretsya-za-tureckiy-potok
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спорт питательная среда преступности и механизм одебиливания.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕдинство ЕС по антироссийским санкциям теперь под вопросом, спокойные времена закончились, - Линкявичюс
 
 
 
 
 
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