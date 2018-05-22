 Оккупационный суд Симферополя арестовал активиста Мустафаева на 20 суток, - адвокат Легостов

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, сообщил его адвокат Сергей Легостов.

По его словам, заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказал защитнику в назначении Мустафаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Напомним, 21 мая российские силовики провели обыски в Бахчисарае у координатора объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева и в селе Долинное Бахчисарайского района у Эдема Смаилова.

ФСБ России заявила, что в Крыму задержаны двое человек по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Имена задержанных не сообщались.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным задержанием в оккупированном РФ Крыму граждан Украины, участников крымскотатарского общественного движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.